ข่าวเด่น: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐสูงกว่าคาด ขาดดุลการค้ามากกว่าคาดการณ์

สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน (13:30 น. BST)
-
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: ตัวเลขจริง 237K; คาดการณ์ 230K; ครั้งก่อน 229K
สหรัฐฯ – ข้อมูลดุลการค้า (เดือนกรกฎาคม, 13:30 น. BST)
-
ดุลการค้า: ตัวเลขจริง -78.30 พันล้านดอลลาร์; คาดการณ์ -77.70 พันล้านดอลลาร์; ครั้งก่อน -59.10 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น เข้าสู่ชุดข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด (ต่อจาก ISM Employment, JOLTS และ ADP) ทำให้ตลาดยิ่งคาดว่า NFP วันศุกร์นี้อาจออกมาแย่กว่าคาด และอาจเร่งเส้นทางการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด
ในด้านเทคนิค EUR/USD พยายามทะลุเส้น EMA100 บนกรอบเวลา M30 แต่สุดท้ายกลับเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยให้ราคาลดลง ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังจากตัวเลขเศรษฐกิจ