อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐสูงกว่าคาด ขาดดุลการค้ามากกว่าคาดการณ์

08:11 5 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน (13:30 น. BST)

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: ตัวเลขจริง 237K; คาดการณ์ 230K; ครั้งก่อน 229K

สหรัฐฯ – ข้อมูลดุลการค้า (เดือนกรกฎาคม, 13:30 น. BST)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ดุลการค้า: ตัวเลขจริง -78.30 พันล้านดอลลาร์; คาดการณ์ -77.70 พันล้านดอลลาร์; ครั้งก่อน -59.10 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น เข้าสู่ชุดข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด (ต่อจาก ISM Employment, JOLTS และ ADP) ทำให้ตลาดยิ่งคาดว่า NFP วันศุกร์นี้อาจออกมาแย่กว่าคาด และอาจเร่งเส้นทางการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด

ในด้านเทคนิค EUR/USD พยายามทะลุเส้น EMA100 บนกรอบเวลา M30 แต่สุดท้ายกลับเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยให้ราคาลดลง ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังจากตัวเลขเศรษฐกิจ

Source: xStation5

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
 
หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก