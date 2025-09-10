ข่าวเด่นวันนี้

Wall Street และดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แม้รายงานการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ
สรุปตลาดประจำวัน: Wall Street และดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แม้รายงานการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานจะปรับลดลงอย่างมาก –911,000 ตำแหน่ง ระหว่างปี 2024 ถึงมีนาคม 2025 จากตัวเลขคาดการณ์ราว 700,000 ตำแหน่ง และตัวเลขก่อนหน้า 818,000 ตำแหน่ง
US30 เพิ่มเกือบ 0.4%
US100 เพิ่ม 0.2%
S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้น โดยนักลงทุนมองโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed
คริปโตเคอร์เรนซี
แรงซื้อยังชัดเจน Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 60,000 ดอลลาร์
Ethereum ได้ประโยชน์จากความคาดหวัง Fed ลดดอกเบี้ยต่อ ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ความเสี่ยง
ตลาดหุ้นยุโรป เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดัชนี EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE, NEXT BIOTECH ปรับตัวขึ้น 0.3–0.8% จากความคาดหวัง Fed จะลดดอกเบี้ยมากขึ้น
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- ทองคำ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ระดับสูงสุดใหม่ราว 3,660 ดอลลาร์
- โกโก้ เพิ่ม 1.5% แม้ฟื้นตัวไม่มากหลังราคาลงต่ำสุด 10 เดือน
- น้ำมันและโลหะอุตสาหกรรม ปรับลดเล็กน้อย หลังรายงาน STEO ล่าสุด
Fitch Ratings คาดการณ์การลดดอกเบี้ย สองครั้งในปีนี้ (กันยายนและธันวาคม) และอีกสามครั้งในปี 2026 โดยปรับคาดการณ์ GDP โลกขึ้นเล็กน้อย แต่เตือนถึงความเสี่ยงการชะลอตัวในสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์ Citi มองว่า การลดดอกเบี้ยในกันยายนยังไม่แน่นอน โดยอ้างตัวเลขการบริโภคที่ยังแข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี: Alphabet และ Meta Platforms เพิ่มขึ้นกว่า 1.5%
- Apple ลดลงกว่า 0.5% นักลงทุนมองว่า การเปิดตัว iPhone 17 และฟีเจอร์ใหม่จาก Apple Event ยังไม่สร้างความคาดหวังสูง
- การปรับตัวเลขการจ้างงานครั้งนี้เป็น การแก้ไขเชิงลบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ กระตุ้นความกังวลต่อภาวะตลาดแรงงานและเพิ่มโอกาสที่ Fed จะดำเนินการลดดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด
- อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจรองในสหรัฐฯ สะท้อนภาพที่สดใสกว่า:
- ยอดขายเทียบเคียงในห้างสรรพสินค้า (U.S. Redbook) เพิ่ม 6.6% YoY ในเดือนกรกฎาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB Index ปรับขึ้นเป็น 100.8 จากคาดการณ์ 100.5