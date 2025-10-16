อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทร่วงแล้วฟื้นแรงจากคำมั่นของพาวเวลล์

  • ทองคำ ทำสถิติสูงสุดใหม่ เกิน $4,200/ออนซ์

  • น้ำมัน WTI ลดลงต่ำกว่า $58/บาร์เรล ท่ามกลางอุปทานล้น

  • โกโก้ คงตัวเหนือ $5,800 แม้ข้อมูลการแปรรูปลบ

สรุปตลาดวอลล์สตรีทประจำวันที่ผ่านมา

วอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังจากการขาดทุนเมื่อวาน เนื่องจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ให้สัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการยุติการปรับลดงบดุล (Quantitative Tightening) ในเร็ว ๆ นี้ พร้อมชี้ว่าการชะลอตัวของการจ้างงานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ย้ำถึงความมั่นคงโดยรวมของเศรษฐกิจ

ดัชนีสำคัญ:

  • US100 พุ่งเหนือ 25,000 จุด ขึ้น 0.6%

  • US500 เพิ่มขึ้น 0.35%

แรงหนุน:

  • ผลประกอบการธนาคารแข็งแกร่ง โดยเฉพาะด้านการเทรดและการลงทุน

  • Morgan Stanley ทำกำไรเกินคาด EPS $2.80 vs $2.09 หุ้นขึ้น 5.5%

  • Bank of America EPS $1.06 vs $0.95 หุ้นเพิ่ม 4%

ตลาดยุโรป:

  • CAC40 บวกเกือบ 2% จากความมั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศส

  • LVMH รายงานรายได้ $18.28 พันล้าน เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และเอเชีย หุ้นขึ้น 13%

  • ASML ผลประกอบการแข็งแกร่ง หุ้นเพิ่ม 2.6%

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • ทองคำ ทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $4,200/ออนซ์

  • น้ำมัน WTI ลดลงต่ำกว่า $58 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางคาดการณ์อุปทานเกิน 4 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า

  • โกโก้ คงที่เหนือ $5,800 แม้ข้อมูลการแปรรูปจากมาเลเซียและบราซิลออกมาเป็นลบ

เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ:

  • ดัชนี NY Empire State เซอร์ไพรส์บวก 10.7

  • เงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปน ตามคาด อัตราแลกเปลี่ยนยูโรแข็งค่า

  • CPI จีน เดือนต่อเดือน −0.3% แต่ Core CPI +1% สูงสุดตั้งแต่ก.พ. 2024

  • โปแลนด์ เงินเฟ้อ YoY 2.9% ทำให้มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก

อื่น ๆ:

  • Bitcoin ดิ่งต่อเนื่องสู่ $110,000

  • TSMC จะรายงานผล Q3 พรุ่งนี้เช้า คาดว่าจะเป็นไตรมาสทำสถิติใหม่

ภาพรวมตลาดสะท้อนการฟื้นตัวจากแรงซื้อเชิงบวกของธนาคารและความคาดหวังต่อการปรับนโยบายการเงิน พร้อมความตึงเครียดในสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่หลากหลาย

17 ตุลาคม 2025, 18:08

