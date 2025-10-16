ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทร่วงแล้วฟื้นแรงจากคำมั่นของพาวเวลล์

-
สรุปตลาดวอลล์สตรีทประจำวันที่ผ่านมา
วอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังจากการขาดทุนเมื่อวาน เนื่องจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ให้สัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการยุติการปรับลดงบดุล (Quantitative Tightening) ในเร็ว ๆ นี้ พร้อมชี้ว่าการชะลอตัวของการจ้างงานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ย้ำถึงความมั่นคงโดยรวมของเศรษฐกิจ
ดัชนีสำคัญ:
-
US100 พุ่งเหนือ 25,000 จุด ขึ้น 0.6%
-
US500 เพิ่มขึ้น 0.35%
แรงหนุน:
-
ผลประกอบการธนาคารแข็งแกร่ง โดยเฉพาะด้านการเทรดและการลงทุน
-
Morgan Stanley ทำกำไรเกินคาด EPS $2.80 vs $2.09 หุ้นขึ้น 5.5%
-
Bank of America EPS $1.06 vs $0.95 หุ้นเพิ่ม 4%
ตลาดยุโรป:
-
CAC40 บวกเกือบ 2% จากความมั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศส
-
LVMH รายงานรายได้ $18.28 พันล้าน เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และเอเชีย หุ้นขึ้น 13%
-
ASML ผลประกอบการแข็งแกร่ง หุ้นเพิ่ม 2.6%
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
ทองคำ ทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $4,200/ออนซ์
-
น้ำมัน WTI ลดลงต่ำกว่า $58 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางคาดการณ์อุปทานเกิน 4 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้า
-
โกโก้ คงที่เหนือ $5,800 แม้ข้อมูลการแปรรูปจากมาเลเซียและบราซิลออกมาเป็นลบ
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ:
-
ดัชนี NY Empire State เซอร์ไพรส์บวก 10.7
-
เงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปน ตามคาด อัตราแลกเปลี่ยนยูโรแข็งค่า
-
CPI จีน เดือนต่อเดือน −0.3% แต่ Core CPI +1% สูงสุดตั้งแต่ก.พ. 2024
-
โปแลนด์ เงินเฟ้อ YoY 2.9% ทำให้มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก
อื่น ๆ:
-
Bitcoin ดิ่งต่อเนื่องสู่ $110,000
-
TSMC จะรายงานผล Q3 พรุ่งนี้เช้า คาดว่าจะเป็นไตรมาสทำสถิติใหม่
ภาพรวมตลาดสะท้อนการฟื้นตัวจากแรงซื้อเชิงบวกของธนาคารและความคาดหวังต่อการปรับนโยบายการเงิน พร้อมความตึงเครียดในสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่หลากหลาย
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!