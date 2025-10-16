ราคาข้าวโกโก้ทรงตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูลการแปรรูป: ข่าวร้ายได้ถูกสะท้อนในราคาแล้วหรือไม่?

- ความต้องการลดลงอย่างชัดเจน: ข้อมูลการแปรรูปจากมาเลเซีย (−35% YoY) และบราซิล (−17% YoY) ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายของความต้องการอย่างลึกซึ้ง ขณะที่คาดว่าตัวเลขจากยุโรปและเอเชียในวันพรุ่งนี้ก็จะอ่อนแรงเช่นกัน
- ความคงตัวของราคาแบบย้อนแย้ง: แม้ตัวเลขความต้องการจะย่ำแย่ ราคาข้าวโกโก้ยังคงทรงตัวราว $5,800/ตัน โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยอุปทานที่ยังตึงตัว สัญญาณเทคนิคที่ขายเกินไปอย่างรุนแรง และการเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวหลักในแอฟริกาตะวันตก
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด: การเปลี่ยนจาก backwardation ไปสู่ contango บ่งชี้ว่าราคาสปอตอาจถูกขายเกินไป หรือว่าตลาดได้สะท้อนอุปทานเพียงพอสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึง ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวใกล้ระดับปัจจุบัน
ราคาข้าวโกโก้ยังคงทรงตัวที่ราว 5,800 ดอลลาร์ต่อตัน เป็นวันที่สามติดต่อกันที่ราคาสะท้อนความยืดหยุ่นอย่างน่าประทับใจ แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการแปรรูปเชิงลบจากมาเลเซียและบราซิล โดยคาดว่าตัวเลขจากยุโรปและเอเชียจะอ่อนแรงเช่นกันในวันพรุ่งนี้ สถานการณ์นี้จึงตั้งคำถามสำคัญ: ตลาดได้แตะจุดต่ำสุดแล้วหรือจะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้ง
มาเลเซีย: การทดสอบความย่ำแย่ของเอเชีย
ข้อมูลจาก Malaysian Cocoa Board และ Cocoa Manufacturers Group แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของความต้องการในเอเชีย:
-
Q3 2025: ปริมาณการแปรรูปลดลง 35% YoY อยู่ที่ 60,780 ตัน ลดลง 13% QoQ เทียบกับ Q2 2025
-
ยอด 9 เดือนแรกของ 2025: 215,169 ตัน (−24% YoY)
นี่เป็นผล Q3 ที่อ่อนที่สุดในรอบหลายปีและสะท้อนแนวโน้มของตลาดเอเชีย
เอเชียโดยรวม:
-
Q2 2025: การแปรรูปลดลง 16.3% YoY อยู่ที่ 176,644 ตัน ต่ำที่สุดในรอบ 8 ปี
-
ข้อมูล Q3 ของเอเชียทั้งหมดคาดว่าจะสะท้อนแนวโน้มเชิงลบต่อเนื่อง
บราซิล – Q3 2025:
-
การแปรรูปลดลง 17% YoY อยู่ที่ 40.1 พันตัน
-
ยอดจาก ม.ค.–ก.ย. ลดลง 15% YoY อยู่ที่ 144 พันตัน
-
ราคาถั่วสูงมาก ความต้องการเนยโกโก้ต่ำ และมาร์จิ้นบางมาก
ยุโรป: ความต้องการโกโก้ลดลงรุนแรง
-
Q3 2025 (คาดการณ์) การแปรรูปคาดว่าจะต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี
-
Q2 2025 ลดลง 7.2% YoY อยู่ที่ 331,762 ตัน
-
เยอรมนี ลดลง 17% YoY บางบริษัทถอนตัวจากตลาด
อเมริกาเหนือ – เสาหลักที่สามของความอ่อนแอ
-
Q2 2025 การแปรรูปลดลง 2.8% YoY อยู่ที่ 101,865 ตัน
-
ยอดขายช็อกโกแลตลดลงแบบสองหลัก
-
ผู้ผลิตอย่าง Hershey ลดปริมาณลง 18% แต่ราคาขึ้นเพียง 3%
ทำไมราคาถึงไม่ลดลงมากกว่านี้?
-
อุปทานยังสนับสนุน: การผลิตไนจีเรียคาดลด 11% YoY, การส่งมอบต้นฤดูกาลในโกตดิวัวร์อ่อนแรง, ส่วนเกินโลก 186,000 ตันยังไม่มาก
-
สภาวะขายเกินในตลาดฟิวเจอร์ส: นักลงทุน UK เข้าสู่ net short ครั้งแรกตั้งแต่ส.ค. 2022
-
ระดับจิตวิทยาที่ 6,000 ดอลลาร์: ราคาปัจจุบันราว 5,800 ใกล้กับแนวรับทางเทคนิค
-
ฤดูกาล – เริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวหลัก: ราคาฟาร์มเกตเพิ่มขึ้นในกานาและโกตดิวัวร์ ส่งเสริมการขายแต่ยังช่วยสนับสนุนราคา
สรุปแล้ว แม้ข้อมูลความต้องการจะย่ำแย่ แต่ปัจจัยด้านอุปทาน สภาวะตลาด ฟื้นตัวทางจิตวิทยา และฤดูกาลช่วยให้ราคาข้าวโกโก้ยังคงทรงตัวได้
