ข่าวเด่นวันนี้

บรรยากาศผสมบนวอลล์สตรีท ก่อนการตัดสินใจสำคัญของเฟด
ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทแบ่งแยกอย่างชัดเจน
ในขณะที่ US100 ปรับตัวขึ้น 0.4% และ US500 เพิ่มขึ้น 0.05% แต่ความเชื่อมั่นของ US2000 และ US30 อ่อนแอกว่ามาก โดยปรับตัวลดลง 0.66% และ 0.45% ตามลำดับ การแบ่งฝ่ายในตลาดสะท้อนว่าเรื่องการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ FED วันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลัก
ในยุโรป ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวลด DE40 -0.17%, CAC40 -0.2%, และ UK100 -0.57%
ตลาดค่าเงิน วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่ง แม้จะมีข่าวการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในสหรัฐ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอทำให้คาดการณ์ดังกล่าวชะลอตัว ยูโร เคลื่อนไหวทรงตัวดี ขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ เยนญี่ปุ่น กดดันให้อ่อนค่า
หุ้นเด่น:
-
Tesla เคลื่อนไหวที่ระดับสูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 7% แม้การปรับตัวขึ้นวันนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานเฉพาะ แต่ส่วนหนึ่งเกิดจาก ความคิดเห็นเชิงบวกของ Robyn Denholm ประธานบอร์ด Tesla และปฏิกิริยาทางจิตวิทยาต่อการทะลุแนวต้านทางเทคนิค
-
ตามรายงานจาก Washington Post รัฐบาล Trump มีแผนเชื่อมวัคซีนโควิด-19 กับการเสียชีวิตของเด็ก 25 ราย ซึ่งก่อความวิตกในวงการวิทยาศาสตร์ และทำให้หุ้น Pfizer (PFE.US) และ Moderna (MRNA.US) ร่วงทันที
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ลดลงเหลือ 55.4 ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าคาดการณ์ 58.2 และต่ำกว่าผลเดือนสิงหาคม ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อสถานะการเงินและเศรษฐกิจลดลง ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อระยะยาวสูงกว่าคาด ทำให้ FED ยากที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
คริปโตเคอร์เรนซี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยปริมาณต่ำ ได้รับแรงหนุนจากความคาดการณ์เรื่องการลดดอกเบี้ย Bitcoin และ Ethereum เพิ่มขึ้นราว 1% Altcoins ปรับตัวได้ดีกว่า สูงสุดถึง 7%
ราคาน้ำมัน ปรับขึ้นเล็กน้อยในแนวโน้มขาลง WTI +0.9% ขณะนี้น้ำมันยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่องอุปทานเกิน รายงาน OPEC สะท้อนการผลิตเพิ่มขึ้นและแรงเก็งกำไรเชิงลบ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก ในขณะเดียวกัน NATGAS เพิ่มขึ้นเกือบ 1.3%
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ เพิ่มขึ้นอีกครั้ง กดดันมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเติบโต แสดงว่านักลงทุนยังระมัดระวังต่อเงินเฟ้อและนโยบายธนาคารกลาง รวมถึงเป็นแรงกดดันต่อ deficit ของ G7
โลหะมีค่า: ทองคำ +0.44%, เงิน +1.82%