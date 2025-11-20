ข่าวเด่นวันนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐพยายามปรับตัวขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวลดลงก่อนการรายงานผลประกอบการของ Nvidia แต่หลังจากการปรับตัวขึ้นในช่วงแรก ตลาดก็เริ่มสูญเสียแรงซื้ออย่างรวดเร็ว ตอนเปิดตลาด ฟิวเจอร์ส NASDAQ100 ปรับตัวขึ้นกว่า 1.7% แต่เมื่อเวลาผ่านไป กำไรลดลงเหลือเพียง 0.5% การเคลื่อนไหวคล้ายกันเกิดขึ้นกับ S&P500 และ Russell2000 ที่ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นราว 0.5% ขณะที่ Dow Jones ทำผลงานได้แย่กว่า จำกัดการขึ้นเพียง 0.2%
นักลงทุนทั้งในสหรัฐและทั่วโลกต่างรอคอยการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญสองชุด ได้แก่ ผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งจะประกาศหลังตลาดปิด ยักษ์ใหญ่ด้าน AI และชิ้นส่วนนี้อยู่ในจุดสนใจของตลาด โดยผลประกอบการของบริษัทจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อความถูกต้องของมูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI แม้ความผิดหวังเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นการปรับฐานครั้งใหญ่
นอกจากนี้ บันทึกการประชุม FOMC จากการประชุมครั้งล่าสุดจะถูกเผยแพร่วันนี้ ตลาดเชื่อว่ามีการสะท้อนแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในเดือนต่อ ๆ ไปแล้ว และยอมรับความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม หากมีถ้อยคำหรือท่าทีที่ไม่คาดคิด อาจกระตุ้นให้ตลาดปรับมูลค่าและความคาดหวังใหม่
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
-
ดุลการค้า ขาดดุลลดลงอย่างช้า ๆ แต่สม่ำเสมอตั้งแต่กลางปี หลังจากเพิ่มสูงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์
-
สต็อกน้ำมันลดลงมากกว่าที่คาด ขณะที่ สต็อกน้ำมันเบนซิน กลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ข่าวบริษัทเทคโนโลยี
-
Alphabet เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ ซึ่งสร้างความประทับใจให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 3%
แนวโน้มตลาดยุโรป
นักลงทุนในยุโรปไม่ได้คาดหวังมากกับ AI ความรู้สึกตลาดอยู่ในระดับผสม ตลาดหุ้นอังกฤษและอิตาลีปรับลดลงราว 0.5% ขณะที่ CAC40 เคลื่อนไหวใกล้จุดเปิดตลาด DAX ทำผลงานดีกว่าที่ปรับขึ้น 0.2% ส่วน WIG20 ของโปแลนด์เป็นผู้นำการเติบโต ปรับขึ้นเกือบ 2%
สหราชอาณาจักร
-
เงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นแม้การเติบโตทางเศรษฐกิจแทบไม่มี CPI ปรับขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือน
ตลาดสินค้าเกษตร
-
อุปทานเพิ่มขึ้น โกโก้ ลดลงกว่า 5% กาแฟ และ ถั่วเหลือง ลดลงราว 2%
ตลาดพลังงาน
-
ราคาน้ำมันลดลงกว่า 2% โดยเฉพาะก่อนการเผยแพร่สต็อกน้ำมันสหรัฐ ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) กลับปรับตัวขึ้นกว่า 4%
ตลาดโลหะมีค่า
-
ราคาทองคำทรงตัว ปรับขึ้นเล็กน้อยต่ำกว่า 0.5% แพลทินัม และ เงิน ปรับขึ้น 1.5% และ 1% ตามลำดับ
ตลาดคริปโต
-
ตลาดยังคงปรับตัวลดลงอย่างหนัก Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ลดลงกว่า 4% ในวันนี้ Ethereum ร่วงหนักกว่า 7% ปิดที่ 2,880 ดอลลาร์
ตลาดค่าเงิน
-
ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อคู่เงินหลักทั้งหมด เพิ่มขึ้นมากที่สุดต่อ เยน (+0.8%) ตามด้วย ปอนด์ (+0.5%) ยูโรดอลลาร์ ลดลงราว 0.2%
-
คู่เงินขนาดเล็ก ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าลงเด่นชัด 1% และ 0.6% ตามลำดับ
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
สรุปข่าวเช้า
