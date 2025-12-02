ข่าวเด่นวันนี้

ยุโรป
-
ตลาดยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยแรงขาย DAX เยอรมนีลดลง 1%
-
การเจรจาสันติภาพยูเครนกดดันหุ้นอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาค
-
เศรษฐกิจโปแลนด์ เติบโตแข็งแกร่งใน Q3/2025
-
GDP +3.8% YoY และ +0.9% QoQ สูงกว่าประมาณการ
-
การลงทุน +7.1% YoY โดยเฉพาะภาครัฐและท้องถิ่น
-
การใช้จ่ายภาครัฐ +7.4% YoY
-
การบริโภคครัวเรือน +3.5% YoY
-
ความต้องการในประเทศ +3.7%, ส่งออก +6.1%, นำเข้า +5.9%
-
-
ดัชนีในวอร์ซอร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากข่าวเศรษฐกิจเชิงบวก
Wall Street
-
เริ่มต้นวันด้วยแรงขาย แต่บรรยากาศดีขึ้นเล็กน้อยช่วงบ่าย
-
Nasdaq -0.1%, S&P 500 -0.07%
-
ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนยังหดตัว
-
ISM Manufacturing PMI 48.2 ต่ำกว่าคาด 49.0
-
New Orders 47.4, Industrial Employment 44.0
-
-
ภาคบริการยังเติบโต ISM Services 58.5 สูงกว่าคาด
Forex
-
JPY แข็งค่าที่สุด หลัง BOJ ชี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนถึง ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนธันวาคม
Commodities
-
SILVER +3.5% ทะลุจุดสูงสุดใหม่
-
GOLD +0.6% ทำผลงานดี
Crypto & related companies
-
บริเวณที่ซบเซาที่สุดคือ คริปโตและหุ้นเกี่ยวข้อง
-
Bitcoin -6.6%
-
MicroStrategy (Strategy Inc.) -12% หลัง CEO แสดงความเป็นไปได้ที่จะขาย Bitcoin ในสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งสวนทางกับท่าทีบวกของ Michael Saylor ก่อนหน้า
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈
ข่าวเด่น:EURUSD ปรับลดเล็กน้อย หลังตัวเลข ISM ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย 🔎