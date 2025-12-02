ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
ยุโรป

  • ตลาดยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยแรงขาย DAX เยอรมนีลดลง 1%

  • การเจรจาสันติภาพยูเครนกดดันหุ้นอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาค

  • เศรษฐกิจโปแลนด์ เติบโตแข็งแกร่งใน Q3/2025

    • GDP +3.8% YoY และ +0.9% QoQ สูงกว่าประมาณการ

    • การลงทุน +7.1% YoY โดยเฉพาะภาครัฐและท้องถิ่น

    • การใช้จ่ายภาครัฐ +7.4% YoY

    • การบริโภคครัวเรือน +3.5% YoY

    • ความต้องการในประเทศ +3.7%, ส่งออก +6.1%, นำเข้า +5.9%

  • ดัชนีในวอร์ซอร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากข่าวเศรษฐกิจเชิงบวก

Wall Street

  • เริ่มต้นวันด้วยแรงขาย แต่บรรยากาศดีขึ้นเล็กน้อยช่วงบ่าย

  • Nasdaq -0.1%, S&P 500 -0.07%

  • ภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนยังหดตัว

    • ISM Manufacturing PMI 48.2 ต่ำกว่าคาด 49.0

    • New Orders 47.4, Industrial Employment 44.0

  • ภาคบริการยังเติบโต ISM Services 58.5 สูงกว่าคาด

Forex

  • JPY แข็งค่าที่สุด หลัง BOJ ชี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนถึง ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนธันวาคม

Commodities

  • SILVER +3.5% ทะลุจุดสูงสุดใหม่

  • GOLD +0.6% ทำผลงานดี

Crypto & related companies

  • บริเวณที่ซบเซาที่สุดคือ คริปโตและหุ้นเกี่ยวข้อง

  • Bitcoin -6.6%

  • MicroStrategy (Strategy Inc.) -12% หลัง CEO แสดงความเป็นไปได้ที่จะขาย Bitcoin ในสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งสวนทางกับท่าทีบวกของ Michael Saylor ก่อนหน้า

