ข่าวเด่นวันนี้

วอลล์สตรีทปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่วน NATGAS ร่วงหลังรายงาน EIA 💡
หุ้นสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นเปิดทำการที่ระดับสูงสุดตลอดกาลและยังคงใกล้ระดับดังกล่าวจนปิดตลาด
ค่าเงินดอลลาร์: แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาดีกว่าคาด
EURUSD: การปรับฐานลดลงต่อเนื่องจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philadelphia Fed ที่ดีกว่าคาด ซึ่งลดแรงจูงใจให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
ค่าเงินอื่น ๆ:
นอร์เวย์โครน แข็งค่าหลังการลดดอกเบี้ยเชิงเข้มงวด ("hawkish cut")
ปอนด์อ่อนค่าลง แม้ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.0%
การลงคะแนนของ BoE ไม่ตรงตามคาด: 7 เสียงคงอัตราดอกเบี้ย (คาด 8) และ 2 เสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย (Dhingra & Taylor)
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): รายงาน EIA แสดงปริมาณสำรองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาลดลงกว่า 4%
หุ้นยุโรป: เกือบทุกดัชนีปรับตัวขึ้น ยกเว้น WIG20 ที่ปรับลด
Intel: ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20% หลัง Nvidia ประกาศลงทุน
สินค้าโภคภัณฑ์:
น้ำมันลดเกือบ 1%
สัญญาล่วงหน้าภาคเกษตรส่วนใหญ่ลดลง เช่น กาแฟและโกโก้ -1.5%
โลหะอุตสาหกรรมปรับลด
โลหะมีค่า: มีการปรับฐานเล็กน้อย ความกังวลเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัว กดดันผลตอบแทนและราคาทอง แต่ แพลทินัม ปรับขึ้น
คริปโตเคอร์เรนซี: ตลาดยังมีความเชื่อมั่น
Bitcoin: +1.2%
Ethereum: +1.6%
Altcoins: ปรับขึ้นมากขึ้น ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ
