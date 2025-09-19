ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

08:44 19 กันยายน 2025

วอลล์สตรีทปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่วน NATGAS ร่วงหลังรายงาน EIA 💡

  • หุ้นสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นเปิดทำการที่ระดับสูงสุดตลอดกาลและยังคงใกล้ระดับดังกล่าวจนปิดตลาด

  • ค่าเงินดอลลาร์: แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาดีกว่าคาด

  • EURUSD: การปรับฐานลดลงต่อเนื่องจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philadelphia Fed ที่ดีกว่าคาด ซึ่งลดแรงจูงใจให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น

  • ค่าเงินอื่น ๆ:

    • นอร์เวย์โครน แข็งค่าหลังการลดดอกเบี้ยเชิงเข้มงวด ("hawkish cut")

    • ปอนด์อ่อนค่าลง แม้ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.0%

    • การลงคะแนนของ BoE ไม่ตรงตามคาด: 7 เสียงคงอัตราดอกเบี้ย (คาด 8) และ 2 เสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย (Dhingra & Taylor)

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): รายงาน EIA แสดงปริมาณสำรองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาลดลงกว่า 4%

  • หุ้นยุโรป: เกือบทุกดัชนีปรับตัวขึ้น ยกเว้น WIG20 ที่ปรับลด

  • Intel: ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20% หลัง Nvidia ประกาศลงทุน

  • สินค้าโภคภัณฑ์:

    • น้ำมันลดเกือบ 1%

    • สัญญาล่วงหน้าภาคเกษตรส่วนใหญ่ลดลง เช่น กาแฟและโกโก้ -1.5%

    • โลหะอุตสาหกรรมปรับลด

  • โลหะมีค่า: มีการปรับฐานเล็กน้อย ความกังวลเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัว กดดันผลตอบแทนและราคาทอง แต่ แพลทินัม ปรับขึ้น

  • คริปโตเคอร์เรนซี: ตลาดยังมีความเชื่อมั่น

    • Bitcoin: +1.2%

    • Ethereum: +1.6%

    • Altcoins: ปรับขึ้นมากขึ้น ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ

หุ้น:
19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
