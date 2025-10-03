อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 3 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30%

  • รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ 26 พันล้านดอลลาร์สำหรับรัฐที่สนับสนุนเดโมแครต

  • เสี่ยงมีการปลดพนักงานกลาง

  • Challenger Report ชี้การปลดพนักงานลดลงกว่า 25% YoY แต่ยังสูงอยู่

  • NFP พรุ่งนี้ยังคงยืนยันจะเผยแพร่ตามกำหนด

ยุโรป: ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดบวก

  • DAX, CAC40 +0.9%

  • EU50 +0.8%

  • Milan -0.1%, London -0.35%, Madrid -0.5%

ค่าเงิน & ดัชนีดอลลาร์:

  • USDIDX ฟื้น +0.15% หลังปรับลง 4 วัน

  • สกุล Nordic อ่อนค่า (USDNOK +0.8%, USDSEK +0.45%)

  • AUDUSD -0.3%, EURUSD 1.1712 (-0.1%)

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • Brent & WTI ลดต่อเนื่อง 4 วัน (-1.9%)

  • Natural Gas ปรับขึ้น +0.5% หลังปริมาณสำรองต่ำกว่าคาด (53 BCF vs 64 BCF)

  • ทองคำ: ราคาทองยังไม่ผ่าน $3,900 ล่าสุดแตะจุดสูงสุดสัปดาห์นี้เพียง $3,895 ปรับตัวลงแรงหลังทำจุดสูงสุด คืนเดียวร่วงกว่า 700 pips

คริปโต:

  • Bitcoin ทดสอบแนวต้าน $120,000 ปัจจุบัน +1.00% ที่ $119,700, high วันนี้ $120,300 (+1.50%)

  • Ethereum +2.25% ที่ $4,447

  • Altcoins มูลค่าตลาดรวม +1.70% เป็น $1.13 ล้านล้าน

3 ตุลาคม 2025, 16:18

3 ตุลาคม 2025, 15:55

3 ตุลาคม 2025, 08:27

3 ตุลาคม 2025, 08:26

