ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30%
-
รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ 26 พันล้านดอลลาร์สำหรับรัฐที่สนับสนุนเดโมแครต
-
เสี่ยงมีการปลดพนักงานกลาง
-
Challenger Report ชี้การปลดพนักงานลดลงกว่า 25% YoY แต่ยังสูงอยู่
-
NFP พรุ่งนี้ยังคงยืนยันจะเผยแพร่ตามกำหนด
ยุโรป: ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดบวก
-
DAX, CAC40 +0.9%
-
EU50 +0.8%
-
Milan -0.1%, London -0.35%, Madrid -0.5%
ค่าเงิน & ดัชนีดอลลาร์:
-
USDIDX ฟื้น +0.15% หลังปรับลง 4 วัน
-
สกุล Nordic อ่อนค่า (USDNOK +0.8%, USDSEK +0.45%)
-
AUDUSD -0.3%, EURUSD 1.1712 (-0.1%)
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
Brent & WTI ลดต่อเนื่อง 4 วัน (-1.9%)
-
Natural Gas ปรับขึ้น +0.5% หลังปริมาณสำรองต่ำกว่าคาด (53 BCF vs 64 BCF)
-
ทองคำ: ราคาทองยังไม่ผ่าน $3,900 ล่าสุดแตะจุดสูงสุดสัปดาห์นี้เพียง $3,895 ปรับตัวลงแรงหลังทำจุดสูงสุด คืนเดียวร่วงกว่า 700 pips
คริปโต:
-
Bitcoin ทดสอบแนวต้าน $120,000 ปัจจุบัน +1.00% ที่ $119,700, high วันนี้ $120,300 (+1.50%)
-
Ethereum +2.25% ที่ $4,447
-
Altcoins มูลค่าตลาดรวม +1.70% เป็น $1.13 ล้านล้าน
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000
💲📈 USDIDX ฟื้นตัว +0.3% หลังจากปรับลง 4 วันติด