อ่านเพิ่มเติม
09:03 · 6 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้

ประเด็นหลัก

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแม้รัฐบาลปิดทำการ

Bitcoin และโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นช่วงปลายสัปดาห์

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าหลังข้อมูล ISM ภาคบริการเดือนกันยายน

US2000
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแม้รัฐบาลปิดทำการ

Bitcoin และโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นช่วงปลายสัปดาห์

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าหลังข้อมูล ISM ภาคบริการเดือนกันยายน

หุ้นสหรัฐฯ:

  • ดัชนียังคงปรับขึ้นแม้ความเสี่ยง US government shutdown ยืดเยื้อ (Kalshi คาดอาจถึง 15 วัน)

  • ดัชนี Russell 2000 ทำผลงานดีที่สุด แต่ S&P 500 และ Nasdaq 100 ก็ปรับขึ้นอย่างกว้างขวาง

  • นักลงทุนมองว่าการปิดหน่วยงานรัฐจะไม่หยุดแนวโน้มขาขึ้น

  • ตลาดตอบรับ แนวโน้มลดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด BofA Research ปรับคาดการณ์ลดดอกเบี้ยจากกันยายนเป็นตุลาคม

  • หุ้นเด่น:

    • Palantir ร่วง ~5% หลังปัญหา prototype

    • Freeport-McMoRan บวก หลัง UBS ปรับคำแนะนำขึ้น

    • Rare Earth USA พุ่ง >100% YTD

ยุโรป:

  • ดัชนีส่วนใหญ่ปรับขึ้น FTSE 100 ทำจุดสูงสุดใหม่, DAX เยอรมนี ร่วง ~0.3%

  • ค่าเงิน: ดอลลาร์และเยนอ่อนค่า ปอนด์แข็งแกร่ง

จีน:

  • ส่งสัญญาณพร้อมลงทุนมหาศาลในสหรัฐฯ หากได้รับการผ่อนปรนข้อจำกัดธุรกิจ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ:

  • ISM Services กันยายน ต่ำกว่าคาด หัวดัชนี 50 (คาด 51.4)

  • คำสั่งซื้อใหม่ลดลงแรง, การจ้างงานพุ่งเล็กน้อย, ดัชนีราคาขึ้น 69.4

  • นักลงทุนมองเป็นสัญญาณ soft landing และเร่งลดดอกเบี้ย ส่งผลบวกต่อ EUR/USD

ยูโรโซน:

  • ภาคการผลิตแย่กว่าคาด PMI ต่ำกว่าคาด แสดงถึงอุปสงค์อุตสาหกรรมอ่อนตัว

คอมโมดิตี้:

  • ทองแดง พุ่ง >2%, ใกล้ ATH

  • โลหะมีค่า: แพลทินัมและเงินเพิ่ม ~2%, ทองคำทดสอบ $3,900/oz

  • โกโก้ ร่วง >4% เริ่มฤดูกาลใหม่ในแอฟริกาตะวันตก

  • กาแฟ ขึ้น ~2%

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • นักลงทุนเพิ่มการถือครองอีกครั้ง

  • Binance Coin บวก >5%, Bitcoin ขึ้น 2% ใกล้ระดับ ATH

8 ตุลาคม 2025, 13:57

💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
8 ตุลาคม 2025, 13:53

🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
8 ตุลาคม 2025, 13:51

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
8 ตุลาคม 2025, 13:49

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก