ข่าวเด่นวันนี้

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแม้รัฐบาลปิดทำการ
Bitcoin และโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นช่วงปลายสัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าหลังข้อมูล ISM ภาคบริการเดือนกันยายน
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแม้รัฐบาลปิดทำการ
Bitcoin และโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นช่วงปลายสัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าหลังข้อมูล ISM ภาคบริการเดือนกันยายน
หุ้นสหรัฐฯ:
-
ดัชนียังคงปรับขึ้นแม้ความเสี่ยง US government shutdown ยืดเยื้อ (Kalshi คาดอาจถึง 15 วัน)
-
ดัชนี Russell 2000 ทำผลงานดีที่สุด แต่ S&P 500 และ Nasdaq 100 ก็ปรับขึ้นอย่างกว้างขวาง
-
นักลงทุนมองว่าการปิดหน่วยงานรัฐจะไม่หยุดแนวโน้มขาขึ้น
-
ตลาดตอบรับ แนวโน้มลดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด BofA Research ปรับคาดการณ์ลดดอกเบี้ยจากกันยายนเป็นตุลาคม
-
หุ้นเด่น:
-
Palantir ร่วง ~5% หลังปัญหา prototype
-
Freeport-McMoRan บวก หลัง UBS ปรับคำแนะนำขึ้น
-
Rare Earth USA พุ่ง >100% YTD
-
ยุโรป:
-
ดัชนีส่วนใหญ่ปรับขึ้น FTSE 100 ทำจุดสูงสุดใหม่, DAX เยอรมนี ร่วง ~0.3%
-
ค่าเงิน: ดอลลาร์และเยนอ่อนค่า ปอนด์แข็งแกร่ง
จีน:
-
ส่งสัญญาณพร้อมลงทุนมหาศาลในสหรัฐฯ หากได้รับการผ่อนปรนข้อจำกัดธุรกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ:
-
ISM Services กันยายน ต่ำกว่าคาด หัวดัชนี 50 (คาด 51.4)
-
คำสั่งซื้อใหม่ลดลงแรง, การจ้างงานพุ่งเล็กน้อย, ดัชนีราคาขึ้น 69.4
-
นักลงทุนมองเป็นสัญญาณ soft landing และเร่งลดดอกเบี้ย ส่งผลบวกต่อ EUR/USD
ยูโรโซน:
-
ภาคการผลิตแย่กว่าคาด PMI ต่ำกว่าคาด แสดงถึงอุปสงค์อุตสาหกรรมอ่อนตัว
คอมโมดิตี้:
-
ทองแดง พุ่ง >2%, ใกล้ ATH
-
โลหะมีค่า: แพลทินัมและเงินเพิ่ม ~2%, ทองคำทดสอบ $3,900/oz
-
โกโก้ ร่วง >4% เริ่มฤดูกาลใหม่ในแอฟริกาตะวันตก
-
กาแฟ ขึ้น ~2%
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
นักลงทุนเพิ่มการถือครองอีกครั้ง
-
Binance Coin บวก >5%, Bitcoin ขึ้น 2% ใกล้ระดับ ATH
💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า