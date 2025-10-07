ข่าวเด่นวันนี้

-
Wall Street: ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้น
-
US Government Shutdown: Kalshi ประเมินยาวกว่า 22 วัน
-
คริปโต & โลหะมีค่า: ปรับขึ้นต่อเนื่อง
-
-
-
-
ยุโรป:
-
CAC40 ลดเกือบ -1.4% ท่ามกลางวิกฤติการเมืองฝรั่งเศส
-
DAX และ FTSE ลดเล็กน้อย
-
ยอดขายปลีกยูโรโซน +0.1% MoM ตามคาด
-
UK Construction PMI ขึ้น 46.2
-
Sentix Index ฟื้นตัวเป็น -5.4
-
-
สหรัฐฯ:
-
Nasdaq100 พุ่งเกือบ +1% ข้าม 25,000 จุด
-
USD แข็งค่า แม้ตลาดประเมิน shutdown >22 วัน
-
AMD พุ่ง +26% หลังประกาศพาร์ทเนอร์กับ OpenAI; TSMC +4%
-
-
ภาพรวม: ตลาดผสมผสานแรงบวกจากเทคโนโลยีและคริปโต กับความระมัดระวังจากปัจจัยการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลก
-
คู่เงิน & การเงิน:
-
EUR/USD ทรงตัวใกล้แนวต้าน 1.172
-
USD/JPY +0.7% จากชัยชนะทางการเมืองแบบ dovish ของญี่ปุ่น
-
-
คริปโต & โลหะมีค่า:
-
Bitcoin ใกล้ $125,000, Ethereum $4,700
-
ทองคำ +2% แตะ $3,950/oz, เงิน $48.6/oz
-
-
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
Cocoa ฟื้นจากต่ำสุด 20 เดือน, แต่คาดยังมีแรงกดดันกลาง-ยาว
-
-
ประเด็นอื่น:
-
สหรัฐฯ ห้ามจีนเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
-
Nvidia ลดเกือบ 1% หลัง AMD-OpenAI deal
-
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2025 รถบรรทุกกลาง-หนักนำเข้าสหรัฐฯ ถูกเก็บภาษี 25%
-
