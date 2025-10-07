อ่านเพิ่มเติม
08:56 · 7 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก

  • Wall Street: ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้น

  • US Government Shutdown: Kalshi ประเมินยาวกว่า 22 วัน

  • คริปโต & โลหะมีค่า: ปรับขึ้นต่อเนื่อง

  • ยุโรป:

    • CAC40 ลดเกือบ -1.4% ท่ามกลางวิกฤติการเมืองฝรั่งเศส

    • DAX และ FTSE ลดเล็กน้อย

    • ยอดขายปลีกยูโรโซน +0.1% MoM ตามคาด

    • UK Construction PMI ขึ้น 46.2

    • Sentix Index ฟื้นตัวเป็น -5.4

  • สหรัฐฯ:

    • Nasdaq100 พุ่งเกือบ +1% ข้าม 25,000 จุด

    • USD แข็งค่า แม้ตลาดประเมิน shutdown >22 วัน

    • AMD พุ่ง +26% หลังประกาศพาร์ทเนอร์กับ OpenAI; TSMC +4%

  • ภาพรวม: ตลาดผสมผสานแรงบวกจากเทคโนโลยีและคริปโต กับความระมัดระวังจากปัจจัยการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลก

  • คู่เงิน & การเงิน:

    • EUR/USD ทรงตัวใกล้แนวต้าน 1.172

    • USD/JPY +0.7% จากชัยชนะทางการเมืองแบบ dovish ของญี่ปุ่น

  • คริปโต & โลหะมีค่า:

    • Bitcoin ใกล้ $125,000, Ethereum $4,700

    • ทองคำ +2% แตะ $3,950/oz, เงิน $48.6/oz

  • สินค้าโภคภัณฑ์:

    • Cocoa ฟื้นจากต่ำสุด 20 เดือน, แต่คาดยังมีแรงกดดันกลาง-ยาว

  • ประเด็นอื่น:

    • สหรัฐฯ ห้ามจีนเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง

    • Nvidia ลดเกือบ 1% หลัง AMD-OpenAI deal

    • ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2025 รถบรรทุกกลาง-หนักนำเข้าสหรัฐฯ ถูกเก็บภาษี 25%

