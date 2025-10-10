ข่าวเด่นวันนี้

ทองคำและดัชนีหุ้นปรับตัวลง หลังแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์
ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน
Wall Street ปรับฐาน หลังความตื่นตัวของทองคำถึงจุดสูงสุด US2000 ร่วงหนักสุด -0.95% ตามด้วย US100 -0.7%, US30 -0.65%, US500 -0.6%
Fed เตือนระวังการลดดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูง
ยุโรปปรับตัวป้องกันความเสี่ยง ITA40 -1.7%, UK100 -0.5%, SPA35 -0.5%, FRA40 -0.25%, DE40 ทรงตัว
โลหะมีค่าแกว่งแรง Silver ทะยาน ATH $50 ก่อนปิดที่ $48.90, Gold -2% $3,960, Platinum -2.45%, Palladium -2.8%
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า USDIDX +0.6% ทะลุสูงสุด 2 เดือน, USDNOK +1.1%, USDSEK +1.2%, EURUSD -0.55% 1.156, USDCNH -0.2%
คริปโตฯ ปรับตัวลดลง Bitcoin -2.3% $120,600, Ethereum -4.6% $4,320
ข่าวบริษัท: Ferrari -15% หลังผลประกอบการแย่, Delta Airlines +4% รายงานครึ่งปีเกินคาดและมีกำไรสูง
เศรษฐกิจโลก/ภูมิรัฐศาสตร์: จีนจำกัดโลหะหายาก เพิ่มมูลค่าบริษัทเหมือง, กดดันผู้ผลิตชิปและอาวุธ, ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดราคาน้ำมัน Brent/WTI -1.5%
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การเทรดเด่นวันนี้ - US100