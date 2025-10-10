ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
ทองคำและดัชนีหุ้นปรับตัวลง หลังแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์

ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน

  • Wall Street ปรับฐาน หลังความตื่นตัวของทองคำถึงจุดสูงสุด US2000 ร่วงหนักสุด -0.95% ตามด้วย US100 -0.7%, US30 -0.65%, US500 -0.6%

  • Fed เตือนระวังการลดดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อยังสูง

  • ยุโรปปรับตัวป้องกันความเสี่ยง ITA40 -1.7%, UK100 -0.5%, SPA35 -0.5%, FRA40 -0.25%, DE40 ทรงตัว

  • โลหะมีค่าแกว่งแรง Silver ทะยาน ATH $50 ก่อนปิดที่ $48.90, Gold -2% $3,960, Platinum -2.45%, Palladium -2.8%

  • ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า USDIDX +0.6% ทะลุสูงสุด 2 เดือน, USDNOK +1.1%, USDSEK +1.2%, EURUSD -0.55% 1.156, USDCNH -0.2%

  • คริปโตฯ ปรับตัวลดลง Bitcoin -2.3% $120,600, Ethereum -4.6% $4,320

  • ข่าวบริษัท: Ferrari -15% หลังผลประกอบการแย่, Delta Airlines +4% รายงานครึ่งปีเกินคาดและมีกำไรสูง

  • เศรษฐกิจโลก/ภูมิรัฐศาสตร์: จีนจำกัดโลหะหายาก เพิ่มมูลค่าบริษัทเหมือง, กดดันผู้ผลิตชิปและอาวุธ, ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดราคาน้ำมัน Brent/WTI -1.5%

10 ตุลาคม 2025, 16:23

⏫🔝Silver พุ่ง 4%
10 ตุลาคม 2025, 16:20

DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
10 ตุลาคม 2025, 15:35

การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
10 ตุลาคม 2025, 15:17

การเทรดเด่นวันนี้ - US100

