ข่าวเด่นวันนี้: 🗽 เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ดอลลาร์ไม่ฟื้น ทองคำ-ยูโรปรับขึ้น

🗓️ สรุปตลาดรายวัน
ยุโรป: ดัชนีปรับตัวลดลงจากวิกฤตการเมืองฝรั่งเศส ความกังวลการตั้งรัฐบาลใหม่และงบประมาณพุ่ง CAC40 -1.7%, DAX -0.5%, FTSE 100 -0.6%
สหรัฐฯ: ตลาดเคลื่อนไหวจำกัด รอรายงานผลประกอบการ Nvidia หุ้นปรับขึ้น +0.7% ก่อนรายงาน, Palantir +2%, Russell 2000 เด่น outperform หุ้นขนาดเล็ก
-
Futures US100 & US500 ลดเล็กน้อย 0.01–0.05%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขแข็งแกร่งแต่ ดอลลาร์อ่อน
-
Durable goods -2.8% (คาด -3.8%)
-
Core durable goods +1.1% (คาด +0.2%)
-
Consumer confidence 97.4 (คาด 96.4)
-
House price index MoM -0.2%
-
Redbook +6.5% YoY
หุ้นเด่น:
-
Heico +8% หลัง Q3 EPS +30% YoY และธุรกิจทุก segment โตแข็งแกร่ง
-
Lockheed Martin +2% หลังข่าวรัฐบาลอาจถือหุ้นในบริษัท defense
Commodity & Crypto:
-
Coffee ร่วง หลัง StoneX ปรับคาดการณ์ผลผลิตสูงขึ้น
-
Oil WTI -2% หลัง Trump คาดราคาต่ำกว่า $60 และเตือนคว่ำบาตรรัสเซีย
-
Cocoa -4% ราคาลดลงจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่ดีขึ้นและอุปสงค์อ่อน
-
Bitcoin ทรงตัวใกล้ $110K, Ethereum +4% สู่ $4,530
-
Gold +0.45% แตะ $3,380/oz จากดอลลาร์อ่อน