ข่าวเด่นวันนี้: 🗽 เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ดอลลาร์ไม่ฟื้น ทองคำ-ยูโรปรับขึ้น

09:51 27 สิงหาคม 2025

🗓️ สรุปตลาดรายวัน

ยุโรป: ดัชนีปรับตัวลดลงจากวิกฤตการเมืองฝรั่งเศส ความกังวลการตั้งรัฐบาลใหม่และงบประมาณพุ่ง CAC40 -1.7%, DAX -0.5%, FTSE 100 -0.6%

สหรัฐฯ: ตลาดเคลื่อนไหวจำกัด รอรายงานผลประกอบการ Nvidia หุ้นปรับขึ้น +0.7% ก่อนรายงาน, Palantir +2%, Russell 2000 เด่น outperform หุ้นขนาดเล็ก

  • Futures US100 & US500 ลดเล็กน้อย 0.01–0.05%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ: ตัวเลขแข็งแกร่งแต่ ดอลลาร์อ่อน

  • Durable goods -2.8% (คาด -3.8%)

  • Core durable goods +1.1% (คาด +0.2%)

  • Consumer confidence 97.4 (คาด 96.4)

  • House price index MoM -0.2%

  • Redbook +6.5% YoY

หุ้นเด่น:

  • Heico +8% หลัง Q3 EPS +30% YoY และธุรกิจทุก segment โตแข็งแกร่ง

  • Lockheed Martin +2% หลังข่าวรัฐบาลอาจถือหุ้นในบริษัท defense

Commodity & Crypto:

  • Coffee ร่วง หลัง StoneX ปรับคาดการณ์ผลผลิตสูงขึ้น

  • Oil WTI -2% หลัง Trump คาดราคาต่ำกว่า $60 และเตือนคว่ำบาตรรัสเซีย

  • Cocoa -4% ราคาลดลงจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่ดีขึ้นและอุปสงค์อ่อน

  • Bitcoin ทรงตัวใกล้ $110K, Ethereum +4% สู่ $4,530

  • Gold +0.45% แตะ $3,380/oz จากดอลลาร์อ่อน

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

