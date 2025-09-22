ข่าวเด่นวันนี้: อีกวันทำสถิติสูงสุดใหม่บนวอลล์สตรีท 📈

ดัชนีวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้นในวัน Triple Witching Day ทำสถิติสูงสุดใหม่
แรงหนุนมาจากการตีความเชิงผ่อนคลายของการลดดอกเบี้ยล่าสุดของ Fed
US100 ขึ้น 0.4% ก่อนปิดตลาดราว 2 ชั่วโมง ทำจุดสูงสุดเหนือ 24,800
US500 บวก 0.15% ซื้อขายเหนือ 6,700 จุด
มุมมองนโยบาย Fed:
Neel Kashkari สนับสนุนการลดดอกเบี้ยล่าสุด และคาดว่าจะมีการลดอีก 2 ครั้งในปีนี้
ในปี 2026 เขาจะเป็นสมาชิกมีสิทธิ์โหวตของ FOMC
Miran สมาชิกเฟดคนใหม่ ระบุว่าการลด 50 bps จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับเป็นกลาง
ค่าเงินและทองคำ:
EUR/USD ร่วงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ทดสอบ 1.1750 หลังจากขึ้นไปแตะ 1.19 ในช่วงประกาศ Fed — สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021
ทองคำและเงินฟื้นตัววันนี้ ขยับ +0.7% และ +2.0% ตามลำดับ
ซิลเวอร์มีโอกาสปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011
นโยบายและข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ:
BoJ ภายใต้ผู้ว่าการ Kazuo Ueda คงดอกเบี้ยที่ 0.50% พร้อมประกาศแผนขาย ETF และ REITs แบบค่อยเป็นค่อยไป
ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร ส.ค. 2025 เพิ่ม 0.5% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3%
ราคาผู้ผลิตเยอรมนี ลดลง 0.5% เมื่อเทียบเดือนก่อน ขณะที่ตลาดคาดลด 0.1%
ยอดขายปลีกแคนาดา ก.ค. 2025 ลด 0.8% เป็นไปตามคาดการณ์ โดยเฉพาะเมื่อไม่รวมยอดขายรถยนต์ รายงานอ่อนกว่าที่คาด ลดโอกาสที่ BoC จะคงนโยบายเข้มงวด และเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
เหตุการณ์ระหว่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัล:
Donald Trump สนทนากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง รายงานผลการหารือเป็นบวก และมีแผนพบกันในการประชุม APEC ที่เกาหลีใต้
Moody’s คาดว่าจะประกาศอันดับเครดิตของโปแลนด์ในคืนนี้
Bitcoin ลดลง >1.3% ซื้อขายราว $115,670
Ethereum ลดเกือบ 3% ทดสอบใกล้ $4,460
ความเชื่อมั่นนักลงทุน:
แบบสำรวจ AAII ในสหรัฐฯ แสดงความเชื่อมั่นขาขึ้นเพิ่มเป็น 41.7% จาก 28%
ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดตั้งแต่เดือนม.ค. และสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. ที่นักลงทุนขาขึ้นเคยอยู่ที่ 45%