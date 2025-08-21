อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้ - อีกวันที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก

10:12 21 สิงหาคม 2025

 

FOMC Minutes

  • บันทึกการประชุม FOMC ไม่ได้สร้างความผันผวนรุนแรงในตลาด แต่โดยรวม ถูกมองว่าเชิง “hawkish”

  • แสดงให้เห็นว่า สมาชิก Fed กังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากกว่าตลาดแรงงาน

  • การประชุมเกิดขึ้น ก่อนการรายงานตัวเลข NFP เดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่าคาด

US Dollar

  • ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังเผยแพร่บันทึกการประชุม

  • ทิศทางที่แท้จริงของ Fed น่าจะชัดเจนมากขึ้นจาก คำพูดของประธาน Fed Powell ที่ Jackson Hole วันศุกร์

US Equities

  • ตลาดหุ้นสหรัฐยังอ่อนแอ:

    • US100 Futures ลดลง 1.1%

    • US500 ลดลง 0.65%

European Equities

  • Germany DE40 ลดลง 0.45%

  • Sector ป้องกัน (Defense) ร่วง จากความกังวลเรื่อง การเจรจาสันติภาพอาจลดคำสั่งซื้อทางทหาร

Asian Markets

  • Shanghai Composite ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • Nikkei 225 ลดลง 1.5%

  • PBOC คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปี และ 5 ปี ที่ 3.0% และ 3.5% ตามคาด

RBNZ Decision

  • New Zealand ลดดอกเบี้ยเป็น 3.0% พร้อมส่งสัญญาณ “dovish” → hint อาจมีการลดเพิ่ม

  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง 1%

  • การตัดสินใจไม่เป็นเอกฉันท์: 4 เสียงเห็นด้วย, 2 เสียงคัดค้าน

UK Inflation

  • CPI สูงกว่าคาดที่ 3.8% YoY (คาด 3.7%)

  • Services Inflation พุ่งถึง 5% → ลดโอกาสการลดดอกเบี้ยในอนาคต

  • ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์

Eurozone Inflation

  • Final CPI ยืนยันที่ 2.0% YoY ตามคาด

  • MoM CPI ไม่เปลี่ยนแปลง

US Politics

  • Donald Trump เรียกร้องให้ Fed Governor Cook ลาออก หลังมีข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์

  • หาก Cook ลาออก → Trump สามารถเลือกคนใหม่ใน Fed Board ที่เอื้อประโยชน์ต่อเขา

Oil Markets

  • น้ำมันดิบพยายามฟื้นตัว

  • DOE รายงาน:

    • Crude Oil ลดลง 6 mb (คาด -0.8 mb)

    • Gasoline ลด 2.7 mb (คาด -0.3 mb)

    • Distillates เพิ่มขึ้น 2.3 mb (คาด +1.5 mb)

Retail Earnings

  • Target และ Lowe’s รายงานผลประกอบการ ผสมกัน

    • Target แม้กำไรเกินคาด แต่ยอดขายยังมีปัญหา → หุ้นลดลง >7%

    • Lowe’s เพิ่มขึ้น 0.5% แต่ลดจากจุดสูงสุดในวันเดียวกัน

Estée Lauder

  • หุ้นร่วงหลังประกาศ แนวโน้มกำไร 2025 เชิงลบ

  • สาเหตุ: ความต้องการอ่อนตัวในตลาดสำคัญ

Riksbank

  • คงอัตราดอกเบี้ย 2% ตามคาด

  • ส่งสัญญาณอาจมี การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายหลัง ขึ้นกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

หุ้น:
