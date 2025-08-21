ข่าวเด่นวันนี้ - อีกวันที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก

FOMC Minutes
-
บันทึกการประชุม FOMC ไม่ได้สร้างความผันผวนรุนแรงในตลาด แต่โดยรวม ถูกมองว่าเชิง “hawkish”
-
แสดงให้เห็นว่า สมาชิก Fed กังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมากกว่าตลาดแรงงาน
-
การประชุมเกิดขึ้น ก่อนการรายงานตัวเลข NFP เดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่าคาด
US Dollar
-
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังเผยแพร่บันทึกการประชุม
-
ทิศทางที่แท้จริงของ Fed น่าจะชัดเจนมากขึ้นจาก คำพูดของประธาน Fed Powell ที่ Jackson Hole วันศุกร์
US Equities
-
ตลาดหุ้นสหรัฐยังอ่อนแอ:
-
US100 Futures ลดลง 1.1%
-
US500 ลดลง 0.65%
-
European Equities
-
Germany DE40 ลดลง 0.45%
-
Sector ป้องกัน (Defense) ร่วง จากความกังวลเรื่อง การเจรจาสันติภาพอาจลดคำสั่งซื้อทางทหาร
Asian Markets
-
Shanghai Composite ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
Nikkei 225 ลดลง 1.5%
-
PBOC คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปี และ 5 ปี ที่ 3.0% และ 3.5% ตามคาด
RBNZ Decision
-
New Zealand ลดดอกเบี้ยเป็น 3.0% พร้อมส่งสัญญาณ “dovish” → hint อาจมีการลดเพิ่ม
-
ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง 1%
-
การตัดสินใจไม่เป็นเอกฉันท์: 4 เสียงเห็นด้วย, 2 เสียงคัดค้าน
UK Inflation
-
CPI สูงกว่าคาดที่ 3.8% YoY (คาด 3.7%)
-
Services Inflation พุ่งถึง 5% → ลดโอกาสการลดดอกเบี้ยในอนาคต
-
ปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์
Eurozone Inflation
-
Final CPI ยืนยันที่ 2.0% YoY ตามคาด
-
MoM CPI ไม่เปลี่ยนแปลง
US Politics
-
Donald Trump เรียกร้องให้ Fed Governor Cook ลาออก หลังมีข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์
-
หาก Cook ลาออก → Trump สามารถเลือกคนใหม่ใน Fed Board ที่เอื้อประโยชน์ต่อเขา
Oil Markets
-
น้ำมันดิบพยายามฟื้นตัว
-
DOE รายงาน:
-
Crude Oil ลดลง 6 mb (คาด -0.8 mb)
-
Gasoline ลด 2.7 mb (คาด -0.3 mb)
-
Distillates เพิ่มขึ้น 2.3 mb (คาด +1.5 mb)
-
Retail Earnings
-
Target และ Lowe’s รายงานผลประกอบการ ผสมกัน
-
Target แม้กำไรเกินคาด แต่ยอดขายยังมีปัญหา → หุ้นลดลง >7%
-
Lowe’s เพิ่มขึ้น 0.5% แต่ลดจากจุดสูงสุดในวันเดียวกัน
-
Estée Lauder
-
หุ้นร่วงหลังประกาศ แนวโน้มกำไร 2025 เชิงลบ
-
สาเหตุ: ความต้องการอ่อนตัวในตลาดสำคัญ
Riksbank
-
คงอัตราดอกเบี้ย 2% ตามคาด
-
ส่งสัญญาณอาจมี การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายหลัง ขึ้นกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ