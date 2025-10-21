ข่าวเด่นวันนี้: ริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายใหม่ด้วย “สีเขียว” 📈

.
วอลล์สตรีทปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยบรรยากาศที่ดีมาก ดัชนี US100, US500 และ US2000 ปรับขึ้น 1.43%, 1.14% และ 1.87% ตามลำดับ แรงหนุนหลักมาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดีขึ้น
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการแถลงข่าวว่า: “ผมคิดว่าจีนจะทำข้อตกลงกับเรา” สะท้อนความเชื่อว่าโอกาสบรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้มีจริง
ทรัมป์กล่าวว่า หลังการประชุมในเกาหลีใต้ เขาคาดว่าจะบรรลุ “ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยม” กับจีน ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นของจีนในการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้เกษตรกรสหรัฐฯ ต้องรับผลกระทบ เขาเตือนว่าหากจีนไม่ร่วมมือ “พวกเขาจะมีปัญหาอย่างรุนแรง” พร้อมประกาศเตือนการควบคุมการส่งออกเครื่องบินและการจำกัดโลหะหายากเป็นเครื่องมือในการเจรจา และเสริมว่าได้รับเชิญไปเยือนจีน “ต้นปีหน้า” พร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
นอกจากนี้ มีสัญญาณจากทำเนียบขาวว่า การปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอาจสิ้นสุดเร็วๆ นี้ อาจจะภายในสัปดาห์นี้ – แหล่งข่าว: Hassett
ตลาดฟอเร็กซ์วันนี้ ได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินแอนติโปดี ขณะที่ ปอนด์อังกฤษและยูโร ทำผลงานได้แย่ที่สุด
ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดสัปดาห์ใหม่ บรรยากาศเชิงบวกยังคงอยู่จาก ความคาดหวังที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณฝรั่งเศส และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเชิงป้องกัน นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส Lecornu ผ่านการโหวตไว้วางใจสองครั้ง อย่างไรก็ตาม ดัชนี FRA40 ของฝรั่งเศสถูกลบกำไรหลังจากหุ้น BNP Paribas ถูกขายหนัก
หุ้น BNP Paribas (BNP.FR) ร่วง 8% หลังรายงานว่าธนาคารฝรั่งเศสแพ้คดีในสหรัฐฯ ซึ่งอาจต้องจ่ายค่าชดเชยหลายพันล้านดอลลาร์ คณะลูกขุนสหรัฐฯ ตัดสินว่าธนาคารช่วยรัฐบาลซูดานในการก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยให้บริการทางการเงินที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ BNP มองว่าคำตัดสินผิดพลาดและประกาศจะอุทธรณ์
หุ้น Amazon (AMZN.US) ฟื้นตัว หลังจากบริการ Amazon Web Services (AWS) เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกในเช้าวันนี้ ทำให้หลายแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบ
วันจันทร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ปรับขึ้น 12% โดยสัญญาเดือนพฤศจิกายนพุ่งสู่ 3.34 ดอลลาร์/mmBtu สูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์และเป็นการปรับขึ้นรายวันสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน แรงหนุนมาจาก การคาดการณ์อากาศหนาว ทำให้ความต้องการใช้ความร้อนพุ่งสูง ส่งผลให้ ดัชนี Heating Degree-Hour สองสัปดาห์ เพิ่มจาก 118 เป็น 164
หลังจากราคาทองคำร่วงเกือบ 2% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4,378 ดอลลาร์/ออนซ์ ในวันศุกร์ ตลาดฟื้นตัวในวันจันทร์ ราคาสปอตทองคำอยู่ราว 4,320 ดอลลาร์/ออนซ์ ได้รับแรงหนุนจาก ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟด และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
⏫ ราคาน้ำมันพุ่ง 2% หลังรัสเซียคว่ำบาตร
FRA40 บวกต่อ หลังความเชื่อมั่นธุรกิจฝรั่งเศสแข็งแกร่ง
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกแคนาดา
สรุปข่าวเช้า| 23.10.2025