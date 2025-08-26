ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดชะลอความคึกคักจากวันศุกร์

-
ราคาก๊าซลดลง: สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงประมาณ 2% จากการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์ส และการคาดการณ์ใหม่ที่ชี้ถึงสภาพอากาศเย็นลงในสหรัฐฯ ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน
-
ผลประกอบการ Nvidia: นักลงทุนจับตาผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ของ Nvidia ในวันพุธ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
-
Russell 2000 ปรับตัวลดลงเกือบ 0.7%
-
Nasdaq กลับตัวจากการขาดทุนช่วงเช้า ปัจจุบันบวก 0.16%
-
S&P 500 ลดลง 0.14%
-
-
ตลาด Forex:
-
ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่ามากที่สุด
-
ยูโรและเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง
-
-
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมนี (Ifo): เดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 89.0 จาก 88.6 ในเดือนกรกฎาคม สูงสุดในรอบมากกว่า 1 ปี
-
ข่าวบริษัท:
-
Ørsted (ORSTED.DK) ร่วง 15% จากข้อพิพาทกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการฟาร์มลมในรัฐโรดไอแลนด์
-
Christine Lagarde ชี้ว่าตลาดแรงงานยุโรปรับตัวได้ดี แสดงว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้ว
-
-
เครดิตและนโยบายการเงิน:
-
Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตของออสเตรีย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
-
ตลาดออปชันคาดการณ์การแข็งค่าของยูโรเมื่อเทียบดอลลาร์
-
ยุโรปสิ้นสุดรอบการลดดอกเบี้ยโดยไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง
-
-
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
-
ยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมดีกว่าคาด แต่การเติบโตชะลอตัวจากเดือนมิถุนายน
-
-
ข้อมูลเศรษฐกิจโปแลนด์:
-
ยอดขายค้าปลีกเดือนกรกฎาคม 2025 เพิ่มขึ้น 4.8% YoY ทั้งในราคาปัจจุบันและปรับตามเงินเฟ้อ
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin ร่วงจาก 118,000 USD เหลือ 112,000 USD
-
Ethereum ลดลงมากกว่า 5% ต่ำกว่า 4,600 USD
-
Altcoins อื่น ๆ ปรับตัวลดลงจากการทำกำไรและดอลลาร์แข็งค่า
-
