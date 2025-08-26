อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดชะลอความคึกคักจากวันศุกร์

09:54 26 สิงหาคม 2025

  • ราคาก๊าซลดลง: สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงประมาณ 2% จากการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์ส และการคาดการณ์ใหม่ที่ชี้ถึงสภาพอากาศเย็นลงในสหรัฐฯ ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน

  • ผลประกอบการ Nvidia: นักลงทุนจับตาผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ของ Nvidia ในวันพุธ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:

    • Russell 2000 ปรับตัวลดลงเกือบ 0.7%

    • Nasdaq กลับตัวจากการขาดทุนช่วงเช้า ปัจจุบันบวก 0.16%

    • S&P 500 ลดลง 0.14%

  • ตลาด Forex:

    • ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่ามากที่สุด

    • ยูโรและเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง

  • ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมนี (Ifo): เดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 89.0 จาก 88.6 ในเดือนกรกฎาคม สูงสุดในรอบมากกว่า 1 ปี

  • ข่าวบริษัท:

    • Ørsted (ORSTED.DK) ร่วง 15% จากข้อพิพาทกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการฟาร์มลมในรัฐโรดไอแลนด์

    • Christine Lagarde ชี้ว่าตลาดแรงงานยุโรปรับตัวได้ดี แสดงว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้ว

  • เครดิตและนโยบายการเงิน:

    • Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตของออสเตรีย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

    • ตลาดออปชันคาดการณ์การแข็งค่าของยูโรเมื่อเทียบดอลลาร์

    • ยุโรปสิ้นสุดรอบการลดดอกเบี้ยโดยไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:

    • ยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมดีกว่าคาด แต่การเติบโตชะลอตัวจากเดือนมิถุนายน

  • ข้อมูลเศรษฐกิจโปแลนด์:

    • ยอดขายค้าปลีกเดือนกรกฎาคม 2025 เพิ่มขึ้น 4.8% YoY ทั้งในราคาปัจจุบันและปรับตามเงินเฟ้อ

  • คริปโตเคอร์เรนซี:

    • Bitcoin ร่วงจาก 118,000 USD เหลือ 112,000 USD

    • Ethereum ลดลงมากกว่า 5% ต่ำกว่า 4,600 USD

    • Altcoins อื่น ๆ ปรับตัวลดลงจากการทำกำไรและดอลลาร์แข็งค่า

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก