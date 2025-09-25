ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดเริ่ม คาดการณ์การลดดอกเบี้ยช้าลง ขณะที่ ทองแดงพุ่งใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
ดัชนี Wall Street ปรับตัว ลดลง แม้เปิดตลาดบวก
-
นักลงทุนยังคงกังวลจากถ้อยคำของ Jerome Powell เมื่อวาน
-
Nasdaq และ Russell ปรับตัวลดลงมากที่สุด
อสังหาริมทรัพย์
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20% จากเดือนก่อน สูงกว่าคาด
-
แสดงถึงความแข็งแกร่งของความต้องการและตั้งคำถามเกี่ยวกับจังหวะ การปรับขึ้นดอกเบี้ย
น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์
-
น้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังข้อมูลปริมาณสำรองสะท้อนความต้องการภายในสูง
-
ทองแดง +3.5% จากการปิดเหมืองในเปรูและอินโดนีเซีย
-
สังกะสีและนิกเกิล เพิ่มกว่า 1%
-
ทองคำและเงิน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์และ sentiment ของนโยบาย Fed
-
กาแฟ +4% จากการทำกำไรของผู้ขาย และคาดการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่เพาะปลูกหลัก
ค่าเงินและคริปโต
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อน
-
ตลาดคริปโต ผันผวนน้อย แต่ sentiment ดี Bitcoin +1%
ข่าวบริษัทเด่น
-
Micron (MU.US) รายงานผลประกอบการเกินคาด รายได้และ EPS ดี แต่ราคาหุ้นปรับลดเกือบ 4%
-
Lithium America (LAC.US) พุ่งเกือบ 100% หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศถือหุ้น 10%