อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดเริ่ม คาดการณ์การลดดอกเบี้ยช้าลง ขณะที่ ทองแดงพุ่งใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

08:25 25 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ดัชนี Wall Street ปรับตัว ลดลง แม้เปิดตลาดบวก

  • นักลงทุนยังคงกังวลจากถ้อยคำของ Jerome Powell เมื่อวาน

  • Nasdaq และ Russell ปรับตัวลดลงมากที่สุด

อสังหาริมทรัพย์

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20% จากเดือนก่อน สูงกว่าคาด

  • แสดงถึงความแข็งแกร่งของความต้องการและตั้งคำถามเกี่ยวกับจังหวะ การปรับขึ้นดอกเบี้ย

น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังข้อมูลปริมาณสำรองสะท้อนความต้องการภายในสูง

  • ทองแดง +3.5% จากการปิดเหมืองในเปรูและอินโดนีเซีย

  • สังกะสีและนิกเกิล เพิ่มกว่า 1%

  • ทองคำและเงิน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์และ sentiment ของนโยบาย Fed

  • กาแฟ +4% จากการทำกำไรของผู้ขาย และคาดการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่เพาะปลูกหลัก

ค่าเงินและคริปโต

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อน

  • ตลาดคริปโต ผันผวนน้อย แต่ sentiment ดี Bitcoin +1%

ข่าวบริษัทเด่น

  • Micron (MU.US) รายงานผลประกอบการเกินคาด รายได้และ EPS ดี แต่ราคาหุ้นปรับลดเกือบ 4%

  • Lithium America (LAC.US) พุ่งเกือบ 100% หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศถือหุ้น 10%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก