18:29 · 23 มีนาคม 2026

ข่าวคริปโต 🚩บิตคอยน์ร่วงอีกครั้ง น้ำมันพุ่งจะกระทบตลาดคริปโตไหม?

คริปโตเคอร์เรนซีกำลังปรับตัวลดลง โดย BTC ร่วงลงสู่ระดับ 68,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ท่ามกลางบรรยากาศเชิงลบในตลาดหุ้นโลก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น ความสนใจของนักลงทุนกำลังหันไปยังตลาดพลังงานและวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน ต้นทุนการขุด BTC ที่สูงขึ้นอาจแปลเป็นแรงขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักขุด

  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักดันให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และในระยะสั้นกระตุ้นกลไก “hedging” ของตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับมาของนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงกดดัน
  • ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และตามคำแถลงของ Donald Trump อิหร่านมีเวลาประมาณ 14 ชั่วโมงในการ “เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์” มิฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศอาจตกเป็นเป้าหมายโจมตี
  • ทางด้านเตหะรานได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจน และขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วภูมิภาค รวมถึงระบบจัดหาน้ำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอาหรับโดยรอบ
  • แหล่งข่าว เช่น Jerusalem Post ระบุว่า การปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่านอาจมีความจำเป็น และอาจเริ่มต้นด้วยการโจมตีเป้าหมายสำคัญ เช่น โรงงานนิวเคลียร์ใน Isfahan และ Natanz รวมถึงเกาะ Khark ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน

ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับ S&P 500 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
Correlation ระหว่าง BTC กับ S&P 500 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ Bitcoin เริ่มปรับตัวลงก่อนที่ตลาดหุ้นจะเริ่มปรับฐาน ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ หาก BTC ยังไม่กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น การรีบาวด์ของดัชนีหุ้นอาจเป็นเพียงจังหวะขายทำกำไร มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

Image

แหล่งที่มา: CryptoQuant

Bitcoin กำลังเข้าใกล้โซนสะสมหรือไม่?

ข้อมูล on-chain ของ BTC บ่งชี้ว่าราคากำลังเข้าใกล้ระดับที่ถือว่า “น่าสนใจ” ซึ่งเคยปรากฏในช่วงตลาดหมีปี 2020 และ 2022

อย่างไรก็ตาม วิกฤตในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ถือเป็นปัจจัยใหม่สำหรับ BTC และยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรในระยะกลาง หรือสถานการณ์จะคลี่คลายได้รวดเร็วเพียงใด

มีแนวโน้มว่าแรงปรับตัวลงอาจชะลอใกล้บริเวณ 45,000 ดอลลาร์ หากเกิดแรงขายระลอกใหม่อีกครั้ง

Image

แหล่งที่มา: CryptoQuant, TradingView

กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)

Bitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 10% จากจุดสูงสุดระยะสั้น และกำลังเคลื่อนไหวอีกครั้งบริเวณ 68,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับกึ่งกลางระหว่าง 60,000 ดอลลาร์ (จุดต่ำสุดระยะสั้น) และ 75,000 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดระยะสั้น)

หากรูปแบบจากตลาดหมีปี 2022 กลับมาเกิดซ้ำ เราอาจเห็นแรงขายรอบใหม่ที่รุนแรงและอาจเป็นคลื่นสุดท้าย ซึ่งอาจกดราคาลงไปใกล้บริเวณประมาณ 45,000 ดอลลาร์

แหล่งที่มา: xStation5

ในกรณีของ Ethereum คลื่นขาลงล่าสุด (คลื่นที่ 3) อาจนำไปสู่แรงขายที่กดราคาลงสู่บริเวณประมาณ 1,200 ดอลลาร์ ซึ่งจะหมายถึงการกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดของปี 2022 อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถทะลุเหนือเส้น EMA200 (บริเวณประมาณ 2,900 ดอลลาร์) ได้ อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวสู่แนวโน้มขาขึ้น

Source: xStation5

