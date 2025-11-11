อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 11 พฤศจิกายน 2025

สรุปรายวัน: Wall Street ฟื้นตัวอย่างเต็มที่, AUD แข็งค่าหลัง RBA ส่งสัญญาณเข้มงวด, ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่อง

  • ดัชนีหุ้น ปิดการซื้อขายด้วย การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางสู่ การสิ้นสุดการปิดรัฐบาล

  • ถ้อยแถลงใหม่ของ RBA หนุนมุมมอง นโยบายเข้มงวดสำหรับ AUD

  • โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้น แม้มี ความต้องการเสี่ยงกลับเข้าสู่ตลาด

หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรง

  • Futures ดัชนีสหรัฐฯ เริ่มสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง:

    • US100: +1.9%

    • US500: +1.3%

    • US2000: +1.1%

    • US30: +0.5%

  • ฟื้นเกือบทั้งหมดจากการขาดทุนในสองวันก่อนหน้า

  • การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลัง วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายที่เปิดทางสิ้นสุดการปิดรัฐบาล

    • สนับสนุนโดยกลุ่ม Democrats ปานกลาง 8 คน

    • ข้อเสนอรวมถึง งบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2026, งบประจำปีสำหรับหน่วยงานสำคัญ, และเงินย้อนหลังสำหรับเจ้าหน้าที่ furloughed

    • แลกกับ การลงมติเรื่องเงินช่วยเหลือ Obamacare เดือนธันวาคม

    • อย่างไรก็ตาม มี ความขัดแย้งในกลุ่ม Democrats ในสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวบริษัทใหญ่

  • Warren Buffett ประกาศ ยกเลิกการเขียนจดหมายประจำปีและการพูดในการประชุม Berkshire Hathaway

    • มอบตำแหน่ง CEO ให้ Greg Abel เริ่ม 1 มกราคม 2026

    • จะเร่งโอนหุ้น Berkshire ไปยัง 4 มูลนิธิของครอบครัว

ข่าวระหว่างประเทศ

  • สวิตเซอร์แลนด์ เจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อลด ภาษีสินค้าจาก 39% เหลือ 15%

    • Bloomberg รายงานว่า ดีลอาจเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์

หุ้นยุโรป

  • EU50 +1.22%

  • หุ้นเด่น:

    • W20 (โปแลนด์) +1.95%

    • SPA35 (สเปน) +1.8%

    • DE40 (เยอรมนี) +1.15%

ตลาด Forex

  • ดอลลาร์อ่อนค่า เทียบกับสกุลเงิน G10 ส่วนใหญ่ แต่ยังจำกัด (USDIDX: +0.03%)

  • AUD แข็งค่าที่สุด:

    • AUDUSD: +0.75%

    • AUDJPY: +1%

    • แรงหนุนจากถ้อยแถลง hawkish ของ RBA A. Hauser

  • JPY อ่อนค่าที่สุด: USDJPY: +0.2%, EURJPY: +0.3%

  • EURUSD ใกล้ 1.156, แทบไม่เปลี่ยนแปลง

พลังงาน

  • Brent & WTI +0.25%, ยังคงช่วง low-volatility

  • NATGAS เทรด flat หลังเปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย

โลหะมีค่า

  • ราคาทองคำและเงินปรับตัวขึ้น แม้ความเสี่ยงตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น

    • Gold: +2.55% ($4,106/oz)

    • Silver: +4.1% ($50.43/oz)

สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปฟื้นตัวชัดเจน, AUD แข็งค่า, โลหะมีค่าเริ่มสัปดาห์บวก แม้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น

