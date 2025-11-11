สรุปรายวัน: Wall Street ฟื้นตัวอย่างเต็มที่, AUD แข็งค่าหลัง RBA ส่งสัญญาณเข้มงวด, ราคาทองคำฟื้นตัวต่อเนื่อง

-
ดัชนีหุ้น ปิดการซื้อขายด้วย การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางสู่ การสิ้นสุดการปิดรัฐบาล
-
ถ้อยแถลงใหม่ของ RBA หนุนมุมมอง นโยบายเข้มงวดสำหรับ AUD
-
โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้น แม้มี ความต้องการเสี่ยงกลับเข้าสู่ตลาด
-
ดัชนีหุ้น ปิดการซื้อขายด้วย การปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางสู่ การสิ้นสุดการปิดรัฐบาล
-
ถ้อยแถลงใหม่ของ RBA หนุนมุมมอง นโยบายเข้มงวดสำหรับ AUD
-
โลหะมีค่า ปรับตัวขึ้น แม้มี ความต้องการเสี่ยงกลับเข้าสู่ตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรง
-
Futures ดัชนีสหรัฐฯ เริ่มสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง:
-
US100: +1.9%
-
US500: +1.3%
-
US2000: +1.1%
-
US30: +0.5%
-
-
ฟื้นเกือบทั้งหมดจากการขาดทุนในสองวันก่อนหน้า
-
การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลัง วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายที่เปิดทางสิ้นสุดการปิดรัฐบาล
-
สนับสนุนโดยกลุ่ม Democrats ปานกลาง 8 คน
-
ข้อเสนอรวมถึง งบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2026, งบประจำปีสำหรับหน่วยงานสำคัญ, และเงินย้อนหลังสำหรับเจ้าหน้าที่ furloughed
-
แลกกับ การลงมติเรื่องเงินช่วยเหลือ Obamacare เดือนธันวาคม
-
อย่างไรก็ตาม มี ความขัดแย้งในกลุ่ม Democrats ในสภาผู้แทนราษฎร
-
ข่าวบริษัทใหญ่
-
Warren Buffett ประกาศ ยกเลิกการเขียนจดหมายประจำปีและการพูดในการประชุม Berkshire Hathaway
-
มอบตำแหน่ง CEO ให้ Greg Abel เริ่ม 1 มกราคม 2026
-
จะเร่งโอนหุ้น Berkshire ไปยัง 4 มูลนิธิของครอบครัว
-
ข่าวระหว่างประเทศ
-
สวิตเซอร์แลนด์ เจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อลด ภาษีสินค้าจาก 39% เหลือ 15%
-
Bloomberg รายงานว่า ดีลอาจเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์
-
หุ้นยุโรป
-
EU50 +1.22%
-
หุ้นเด่น:
-
W20 (โปแลนด์) +1.95%
-
SPA35 (สเปน) +1.8%
-
DE40 (เยอรมนี) +1.15%
-
ตลาด Forex
-
ดอลลาร์อ่อนค่า เทียบกับสกุลเงิน G10 ส่วนใหญ่ แต่ยังจำกัด (USDIDX: +0.03%)
-
AUD แข็งค่าที่สุด:
-
AUDUSD: +0.75%
-
AUDJPY: +1%
-
แรงหนุนจากถ้อยแถลง hawkish ของ RBA A. Hauser
-
-
JPY อ่อนค่าที่สุด: USDJPY: +0.2%, EURJPY: +0.3%
-
EURUSD ใกล้ 1.156, แทบไม่เปลี่ยนแปลง
พลังงาน
-
Brent & WTI +0.25%, ยังคงช่วง low-volatility
-
NATGAS เทรด flat หลังเปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย
โลหะมีค่า
-
ราคาทองคำและเงินปรับตัวขึ้น แม้ความเสี่ยงตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น
-
Gold: +2.55% ($4,106/oz)
-
Silver: +4.1% ($50.43/oz)
-
สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปฟื้นตัวชัดเจน, AUD แข็งค่า, โลหะมีค่าเริ่มสัปดาห์บวก แม้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌
สรุปข่าวเช้า
US100 ตก 0.5%🚩