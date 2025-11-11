อ่านเพิ่มเติม
US OPEN: ความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง 📉 ตลาดปรับราคาโดยคาดการณ์ถึง การสิ้นสุดของการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ

  • Wall Street กลับมาปรับตัวขึ้น หลังการผ่านร่างกฎหมายที่สร้างความหวังให้กับ การสิ้นสุดของการปิดรัฐบาล

  • หุ้นเทคโนโลยี เป็นตัวนำขาขึ้น ฟื้นตัวเกือบทั้งหมดจากการปรับตัวลดลงก่อนหน้า

  • การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ Obamacare ส่งผลกดดันต่อ หุ้นบริษัทประกันสุขภาพ

🇺🇸 Wall Street ฟื้นตัวแรงหลังผ่านร่างกฎหมายสิ้นสุดการปิดรัฐบาล

วันจันทร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน หลัง วุฒิสภาผ่านข้อตกลงสองพรรคเพื่อสิ้นสุดการปิดรัฐบาล 40 วัน นับเป็น ก้าวสำคัญแรกในการเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอีกครั้ง

  • Futures ดัชนีหลักสหรัฐฯ ฟื้นเกือบทั้งหมดจากการปรับตัวลดลงในสองวันก่อนหน้า

    • US100: +1.5%

    • US2000: +1.4%

    • US500: +0.9%

    • US30: +0.4%

  • ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นยังสะท้อนใน ตลาดคริปโตและพันธบัตร ด้วย

สถานการณ์รัฐบาลสหรัฐฯ

  • การปิดรัฐบาลยาวนาน 41 วัน ทำให้ เจ้าหน้าที่รัฐ 1.4 ล้านคนไม่ได้รับค่าจ้าง และส่งผลกระทบต่อบริการสำคัญ เช่น การบินและความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประชาชน 41 ล้านคน

  • ข้อตกลงวุฒิสภาครั้งนี้ให้ งบประมาณชั่วคราวถึง 30 มกราคม, งบประจำปีบางหน่วยงาน, และ เงินย้อนหลังสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

  • อย่างไรก็ตาม ส.ว. เดโมแครตบางคน เช่น Schumer และ Warren คัดค้าน เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไข เงินช่วยเหลือด้านสุขภาพที่หมดอายุ ซึ่งมีกำหนดลงมติในเดือนธันวาคม

  • ข้อตกลงยังรวมถึง การชดเชยค่าใช้จ่าย SNAP และ WIC ให้รัฐ แต่ยังต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงโต๊ะประธานาธิบดี Trump

หุ้นเทคโนโลยีนำขาขึ้น (Tech Rally)

  • กลุ่ม Mag7 ขับเคลื่อนดัชนีหลักสหรัฐฯ

    • Nvidia (NVDA.US): +3.6%

    • Alphabet (GOOGL.US): +3.3%

    • Tesla (TSLA.US): +2.7%

    • Amazon (AMZN.US): +2%

  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ ปรับตัวขึ้นโดดเด่น

    • AMD.US: +5.4%

    • MU.US: +7.1%

    • INTC.US: +2.5%

การฟื้นตัวนี้สะท้อน ความเชื่อมั่นที่กลับมา และ แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ เป็นตัวชี้นำตลาดวันนี้

 

บรรยากาศตลาดวันนี้: Optimism กระจายทั่วตลาด

  • นักลงทุนเปลี่ยน จากหุ้นป้องกันความเสี่ยง (defensive sectors) เช่น

    • Consumer Staples

    • Energy

    • Health Services
      ไปสู่ หุ้นเสี่ยง/เติบโตสูง (risk/growth-oriented stocks)

  • แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP

🇺🇸 US100 (D1) – Nasdaq 100 Futures

  • ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ฟื้นตัวแรงวันนี้

    • ปรับตัวอยู่ 0.3% ต่ำกว่าจุดที่คืนการขาดทุนจากสองวันก่อนหน้า

  • ดัชนีกลับขึ้นเหนือ แนวต้านล่าสุดใกล้ 25,375 จุด

  • กำลังพยายามใช้ แรงซื้อขาขึ้น (bullish momentum) เพื่อทะลุ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (10-day EMA)

  • ราคากำลังเข้าใกล้ จุดกึ่งกลางของกรอบการซื้อขายปกติ

  • RSI อยู่ราว 55 — เป็นระดับ เป็นกลาง

  • นักลงทุนยังมี พื้นที่ปรับพอร์ต ท่ามกลางข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ

news and ongoing earnings season, with Nvidia in focus this week.Source: xStation5

 

 

🏢 ข่าวหุ้นเด่นประจำวัน

🩺 หุ้นบริษัทประกันสุขภาพปรับตัวลง

  • หลัง อดีตประธานาธิบดี Donald Trump เรียกร้องให้ โอนเงินช่วยเหลือ Obamacare ไปยังผู้บริโภคโดยตรง

  • หุ้นปรับตัวดังนี้:

    • Centene: -8.4%

    • Elevance Health: -1.6%

    • UnitedHealth: -0.3%

  • เงินช่วยเหลือที่กำหนดจะหมดอายุ ปลายปีนี้ ถูกนำเข้ามาในช่วง โควิด-19 เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย แต่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญใน การปิดรัฐบาลกลาง 40 วัน

📉 Monday.com ลดลง 16%

  • แม้จะรายงาน ไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุด

    • รายได้เพิ่ม 26% เป็น 317 ล้านดอลลาร์

    • กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 47.5 ล้านดอลลาร์

  • บริษัทยังคง คาดการณ์รายได้ทั้งปี แต่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ ผลกระทบ AI ต่อซอฟต์แวร์สำนักงาน กดดัน sentiment

  • ความไม่มั่นใจมาจาก การปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปี

💻 Nvidia (NVDA.US)

  • CEO Jensen Huang ขอให้ TSMC จัดส่งชิปเพิ่ม ระหว่างเยือนไต้หวัน

  • ย้ำว่า การสนับสนุนจาก TSMC สำคัญต่อความสำเร็จของ Nvidia

  • แม้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เจอแรงกดดันจากความกังวล AI Nvidia ยังคงเป็น บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดโลก

  • CEO ของ TSMC C.C. Wei คาดว่ายอดขายสูงสุดยังต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการเกินอุปทาน

💊 Pfizer (PFE.US: +1%)

  • จัดการซื้อกิจการ Metsera บริษัทผู้พัฒนายาลดความอ้วน มูลค่า $10 พันล้าน ชนะ Novo Nordisk (NOVOB.DK: +2.2%)

  • Metsera ยอมรับข้อเสนอของ Pfizer เนื่องจาก ความเสี่ยงทางกฎหมายแข่งขัน (antitrust)

  • ดีลนี้ทำให้ Pfizer ได้ ตำแหน่งสำคัญในตลาดยาลดน้ำหนักที่กำลังเติบโต แม้การเปิดตัวยาจริงยังอีกหลายปี

  • Novo จะ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของตนเองต่อไป

🎥 Rumble (RMBL.US) +9%

  • หลังรายงาน ขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ลดลงเหลือ 16.3 ล้านดอลลาร์ จาก 31.5 ล้านปีก่อน

  • ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้) เพิ่ม 7% เป็น $0.45

  • รายได้ลดเล็กน้อยเป็น 24.8 ล้านดอลลาร์

  • ผู้ใช้งานรายเดือนลดเหลือ 47 ล้าน

  • นักลงทุนมองว่า สัญญาณการทำกำไรและควบคุมต้นทุนดีขึ้น แม้จำนวนผู้ใช้ลดลง

