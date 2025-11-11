US OPEN: ความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง 📉 ตลาดปรับราคาโดยคาดการณ์ถึง การสิ้นสุดของการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ

-
🇺🇸 Wall Street ฟื้นตัวแรงหลังผ่านร่างกฎหมายสิ้นสุดการปิดรัฐบาล
วันจันทร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน หลัง วุฒิสภาผ่านข้อตกลงสองพรรคเพื่อสิ้นสุดการปิดรัฐบาล 40 วัน นับเป็น ก้าวสำคัญแรกในการเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอีกครั้ง
-
Futures ดัชนีหลักสหรัฐฯ ฟื้นเกือบทั้งหมดจากการปรับตัวลดลงในสองวันก่อนหน้า
-
US100: +1.5%
-
US2000: +1.4%
-
US500: +0.9%
-
US30: +0.4%
-
-
ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นยังสะท้อนใน ตลาดคริปโตและพันธบัตร ด้วย
สถานการณ์รัฐบาลสหรัฐฯ
-
การปิดรัฐบาลยาวนาน 41 วัน ทำให้ เจ้าหน้าที่รัฐ 1.4 ล้านคนไม่ได้รับค่าจ้าง และส่งผลกระทบต่อบริการสำคัญ เช่น การบินและความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประชาชน 41 ล้านคน
-
ข้อตกลงวุฒิสภาครั้งนี้ให้ งบประมาณชั่วคราวถึง 30 มกราคม, งบประจำปีบางหน่วยงาน, และ เงินย้อนหลังสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
-
อย่างไรก็ตาม ส.ว. เดโมแครตบางคน เช่น Schumer และ Warren คัดค้าน เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไข เงินช่วยเหลือด้านสุขภาพที่หมดอายุ ซึ่งมีกำหนดลงมติในเดือนธันวาคม
-
ข้อตกลงยังรวมถึง การชดเชยค่าใช้จ่าย SNAP และ WIC ให้รัฐ แต่ยังต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงโต๊ะประธานาธิบดี Trump
หุ้นเทคโนโลยีนำขาขึ้น (Tech Rally)
-
กลุ่ม Mag7 ขับเคลื่อนดัชนีหลักสหรัฐฯ
-
Nvidia (NVDA.US): +3.6%
-
Alphabet (GOOGL.US): +3.3%
-
Tesla (TSLA.US): +2.7%
-
Amazon (AMZN.US): +2%
-
-
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ ปรับตัวขึ้นโดดเด่น
-
AMD.US: +5.4%
-
MU.US: +7.1%
-
INTC.US: +2.5%
-
การฟื้นตัวนี้สะท้อน ความเชื่อมั่นที่กลับมา และ แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ เป็นตัวชี้นำตลาดวันนี้
บรรยากาศตลาดวันนี้: Optimism กระจายทั่วตลาด
-
นักลงทุนเปลี่ยน จากหุ้นป้องกันความเสี่ยง (defensive sectors) เช่น
-
Consumer Staples
-
Energy
-
Health Services
ไปสู่ หุ้นเสี่ยง/เติบโตสูง (risk/growth-oriented stocks)
-
-
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
🇺🇸 US100 (D1) – Nasdaq 100 Futures
-
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ฟื้นตัวแรงวันนี้
-
ปรับตัวอยู่ 0.3% ต่ำกว่าจุดที่คืนการขาดทุนจากสองวันก่อนหน้า
-
-
ดัชนีกลับขึ้นเหนือ แนวต้านล่าสุดใกล้ 25,375 จุด
-
กำลังพยายามใช้ แรงซื้อขาขึ้น (bullish momentum) เพื่อทะลุ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (10-day EMA)
-
ราคากำลังเข้าใกล้ จุดกึ่งกลางของกรอบการซื้อขายปกติ
-
RSI อยู่ราว 55 — เป็นระดับ เป็นกลาง
-
นักลงทุนยังมี พื้นที่ปรับพอร์ต ท่ามกลางข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ
news and ongoing earnings season, with Nvidia in focus this week.Source: xStation5
🏢 ข่าวหุ้นเด่นประจำวัน
🩺 หุ้นบริษัทประกันสุขภาพปรับตัวลง
-
หลัง อดีตประธานาธิบดี Donald Trump เรียกร้องให้ โอนเงินช่วยเหลือ Obamacare ไปยังผู้บริโภคโดยตรง
-
หุ้นปรับตัวดังนี้:
-
Centene: -8.4%
-
Elevance Health: -1.6%
-
UnitedHealth: -0.3%
-
-
เงินช่วยเหลือที่กำหนดจะหมดอายุ ปลายปีนี้ ถูกนำเข้ามาในช่วง โควิด-19 เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย แต่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญใน การปิดรัฐบาลกลาง 40 วัน
📉 Monday.com ลดลง 16%
-
แม้จะรายงาน ไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุด
-
รายได้เพิ่ม 26% เป็น 317 ล้านดอลลาร์
-
กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 47.5 ล้านดอลลาร์
-
-
บริษัทยังคง คาดการณ์รายได้ทั้งปี แต่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ ผลกระทบ AI ต่อซอฟต์แวร์สำนักงาน กดดัน sentiment
-
ความไม่มั่นใจมาจาก การปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปี
💻 Nvidia (NVDA.US)
-
CEO Jensen Huang ขอให้ TSMC จัดส่งชิปเพิ่ม ระหว่างเยือนไต้หวัน
-
ย้ำว่า การสนับสนุนจาก TSMC สำคัญต่อความสำเร็จของ Nvidia
-
แม้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เจอแรงกดดันจากความกังวล AI Nvidia ยังคงเป็น บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดโลก
-
CEO ของ TSMC C.C. Wei คาดว่ายอดขายสูงสุดยังต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการเกินอุปทาน
💊 Pfizer (PFE.US: +1%)
-
จัดการซื้อกิจการ Metsera บริษัทผู้พัฒนายาลดความอ้วน มูลค่า $10 พันล้าน ชนะ Novo Nordisk (NOVOB.DK: +2.2%)
-
Metsera ยอมรับข้อเสนอของ Pfizer เนื่องจาก ความเสี่ยงทางกฎหมายแข่งขัน (antitrust)
-
ดีลนี้ทำให้ Pfizer ได้ ตำแหน่งสำคัญในตลาดยาลดน้ำหนักที่กำลังเติบโต แม้การเปิดตัวยาจริงยังอีกหลายปี
-
Novo จะ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของตนเองต่อไป
🎥 Rumble (RMBL.US) +9%
-
หลังรายงาน ขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ลดลงเหลือ 16.3 ล้านดอลลาร์ จาก 31.5 ล้านปีก่อน
-
ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้) เพิ่ม 7% เป็น $0.45
-
รายได้ลดเล็กน้อยเป็น 24.8 ล้านดอลลาร์
-
ผู้ใช้งานรายเดือนลดเหลือ 47 ล้าน
-
นักลงทุนมองว่า สัญญาณการทำกำไรและควบคุมต้นทุนดีขึ้น แม้จำนวนผู้ใช้ลดลง
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ
ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI เยอรมนีออกมาตรงตามคาด 🇩🇪📌
สรุปข่าวเช้า
