USD/CHF ปรับตัวลดลง 0.2% 📉

นักลงทุนหวังว่า ภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariffs) ที่สูงสุด 39% จะถูกลดลง
รายงานสื่อระบุว่า อัตราใหม่อาจเท่ากับที่ใช้กับสหภาพยุโรป (EU) คือ 15%
ความคาดหวังนี้ช่วยหนุน ฟรังก์สวิสให้แข็งค่าขึ้น และกดดันดอลลาร์เล็กน้อย
💹 USD/CHF ปรับตัวลง 0.2%
หลังมีรายงานว่า สวิตเซอร์แลนด์ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อลด ภาษีศุลกากรสูงสุดจาก 39% เหลือ 15%
อัตรานี้เท่ากับที่ใช้กับสหภาพยุโรป (EU)
Bloomberg รายงานว่า ดีลอาจเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ
⚖️ ภาพรวมภาษีและเหตุผลของสหรัฐฯ
ภาษีที่บังคับใช้กับสวิตเซอร์แลนด์ใน สิงหาคม 2025 เป็น อัตราสูงสุดที่เคยใช้กับประเทศพัฒนาแล้ว
สหรัฐฯ อ้างเหตุผลเรื่อง ดุลการค้าขาดทุนเกิน 40 พันล้านดอลลาร์
สาเหตุหลักจากการส่งออก เคมีภัณฑ์, ยา, เครื่องจักร และทองคำ
🇨🇭 ผลกระทบต่อสวิตเซอร์แลนด์
หากข้อตกลงสำเร็จ จะช่วย ลดแรงกดดันต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสวิสในสหรัฐฯ
สินค้าสวิสเคยถูกกดดันเพิ่มเติมจาก ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเกือบ 12% YTD เทียบ USD ในปี 2025
อย่างไรก็ตาม CHF ยังเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่ำมาก
CPI ล่าสุด 0.1% YoY เทียบกับ consensus 0.3%
ทำให้ ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ต้องคงอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์
Technically, USDCHF has broken below the 30- and 10-period exponential moving averages on the H1 timeframe, signaling short-term downside pressure. Source: xStation5
