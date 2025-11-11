อ่านเพิ่มเติม
08:51 · 11 พฤศจิกายน 2025

USD/CHF ปรับตัวลดลง 0.2% 📉

ประเด็นหลัก
USD/CHF
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • นักลงทุนหวังว่า ภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariffs) ที่สูงสุด 39% จะถูกลดลง

  • รายงานสื่อระบุว่า อัตราใหม่อาจเท่ากับที่ใช้กับสหภาพยุโรป (EU) คือ 15%

  • ความคาดหวังนี้ช่วยหนุน ฟรังก์สวิสให้แข็งค่าขึ้น และกดดันดอลลาร์เล็กน้อย

💹 USD/CHF ปรับตัวลง 0.2%

  • หลังมีรายงานว่า สวิตเซอร์แลนด์ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อลด ภาษีศุลกากรสูงสุดจาก 39% เหลือ 15%

    • อัตรานี้เท่ากับที่ใช้กับสหภาพยุโรป (EU)

    • Bloomberg รายงานว่า ดีลอาจเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ

⚖️ ภาพรวมภาษีและเหตุผลของสหรัฐฯ

  • ภาษีที่บังคับใช้กับสวิตเซอร์แลนด์ใน สิงหาคม 2025 เป็น อัตราสูงสุดที่เคยใช้กับประเทศพัฒนาแล้ว

  • สหรัฐฯ อ้างเหตุผลเรื่อง ดุลการค้าขาดทุนเกิน 40 พันล้านดอลลาร์

    • สาเหตุหลักจากการส่งออก เคมีภัณฑ์, ยา, เครื่องจักร และทองคำ

🇨🇭 ผลกระทบต่อสวิตเซอร์แลนด์

  • หากข้อตกลงสำเร็จ จะช่วย ลดแรงกดดันต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสวิสในสหรัฐฯ

    • สินค้าสวิสเคยถูกกดดันเพิ่มเติมจาก ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเกือบ 12% YTD เทียบ USD ในปี 2025

  • อย่างไรก็ตาม CHF ยังเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่ำมาก

    • CPI ล่าสุด 0.1% YoY เทียบกับ consensus 0.3%

    • ทำให้ ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ต้องคงอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์

Technically, USDCHF has broken below the 30- and 10-period exponential moving averages on the H1 timeframe, signaling short-term downside pressure. Source: xStation5

