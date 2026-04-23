ข้าวสาลีพยายามต่อแนวโน้มขาขึ้น แม้สภาพอากาศในสหรัฐจะดีขึ้น 🔎 อะไรต่อไป?

ตลาดข้าวสาลีโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี CBOT (CBOT Wheat Futures) พยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ แม้จะเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานที่ผสมกันทั้งบวกและลบ
ผลกระทบของสภาพอากาศต่อราคา
- ฝนในภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea) และสภาพอากาศที่ดีขึ้นในสหรัฐ ช่วยลดแรงกดดันด้านราคาชั่วคราว
- อย่างไรก็ตาม ความแห้งแล้งก่อนหน้านี้ยังคงส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตบางส่วน
ตัวเลขการส่งออกสหรัฐที่อ่อนแอ
- การส่งออกของสหรัฐยังต่ำกว่าคาด
- ทำให้แรงขึ้นของราคาถูกจำกัด แม้จะมีความกังวลด้านอุปทานในภูมิภาคอื่น
บทบาทของรัสเซียและอินเดีย
- รัสเซียเผชิญผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศหนาวจัด
- อินเดียกำลังพิจารณานำเข้าข้าวสาลี ซึ่งอาจเปลี่ยนโครงสร้างการค้าโลก
ความท้าทายในอาร์เจนตินา
- พื้นที่เพาะปลูกลดลง
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- ส่งผลให้อุปทานจากอเมริกาใต้มีข้อจำกัดมากขึ้น
ภาพรวมสหรัฐ
- สภาพอากาศที่ดีขึ้นช่วยสนับสนุนผลผลิต
- แต่ยังมีผลกระทบจากความเสียหายของผลผลิตก่อนหน้า
- และสัญญาณอุปสงค์การส่งออกที่อ่อนตัว
โครงสร้างตลาด: เคลื่อนไหวในกรอบ
ราคายังคงอยู่ในกรอบกว้าง:
- ยังไม่มีการ breakout ที่ชัดเจน
- ตลาดยังไม่สามารถกำหนดทิศทางหลักได้
สรุป
ตลาดกำลังอยู่ภายใต้แรงดึงระหว่าง:
- ความเสี่ยงด้านอุปทานจากรัสเซีย อินเดีย และอาร์เจนตินา
- กับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นและการส่งออกสหรัฐที่อ่อนตัว
ดังนั้นราคาของ CBOT Wheat Futures จึงยังอยู่ในภาวะ “สมดุลที่เปราะบาง” และรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทางหลักต่อไป
ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสหรัฐและทะเลดำ
- ตัวเลขการส่งออกของสหรัฐ
- ความชัดเจนของความต้องการนำเข้าจากอินเดีย
- ผลผลิตจริงในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถัดไป
WHEAT (D1 interval)
CBOT Wheat Futures
รายงาน Commitment of Traders (COT) บอกอะไร?
เพื่อทำความเข้าใจคำถาม “อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป” ในตลาดข้าวสาลี จำเป็นต้องดูการวางสถานะของผู้เล่นรายใหญ่ โดยภาพรวมตอนนี้พบว่า ทั้งฝั่ง commercial และ managed money ต่างอยู่ในสถานะ net short แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
กลุ่ม Commercial: ยังเน้นป้องกันความเสี่ยง (defensive)
กลุ่มผู้ผลิตและผู้เล่นในตลาดจริงถือ:
- Long: 56,935 สัญญา
- Short: 112,047 สัญญา
- Net short: ประมาณ 55,112 สัญญา
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
- ยังมีการ “hedge” เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขายในอนาคต
- ไม่ได้คาดหวังการขึ้นแรงของราคา
- เป็นพฤติกรรมปกติของตลาดสินค้าเกษตร
กลุ่ม Managed Money: short เล็กน้อย แต่ไม่มี conviction
กองทุนเก็งกำไรถือ:
- Long: 102,122 สัญญา
- Short: 107,672 สัญญา
- Net short: ประมาณ 5,550 สัญญา
ประเด็นสำคัญคือ:
- แม้จะ net short แต่ระดับไม่รุนแรง
- ไม่มีการเข้าซื้อฝั่ง long อย่างชัดเจน
- แสดงว่ากองทุนยัง “ไม่เชื่อมั่น” ในขาขึ้นระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์
- Commercial: ลดทั้ง long และ short → พฤติกรรม hedging ยังเหมือนเดิม
- Managed money: ลด long มากกว่า short → ทำให้ net short เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สรุปคือ:
- ไม่ได้มีการสะสม long ใหม่
- แต่เป็นการ “ลดความเสี่ยง” มากกว่าการ bet ทิศทาง
ภาพรวมเชิงตลาด
ในภาวะ bullish ที่แข็งแรง ปกติจะเห็น:
- commercials hedge
- แต่กองทุนจะถือ long อย่างชัดเจน
แต่ตอนนี้:
- ทั้งสองฝั่งยัง leaning short
- ทำให้ “bull narrative” ยังไม่เกิดจริงในตลาด
ผลของ Open Interest
- Open interest ลดลง 36,942 สัญญา เหลือ 465,537 สัญญา
สิ่งนี้หมายความว่า:
- มีการปิดสถานะมากกว่าการเปิดใหม่
- ตลาดขาด conviction ในทิศทางเดียว
- ไม่ได้มีเงินใหม่ไหลเข้าเพื่อสร้างเทรนด์
การตีความสำคัญ
สถานะปัจจุบันบอกว่า:
- ยังไม่มีสัญญาณ bullish ที่ชัดเจน
- ราคาที่ขึ้นมามีแนวโน้มเป็น short covering หรือแรงชั่วคราว
- แต่ตลาดยัง “พร้อมเคลื่อนไหวแรง” ได้หากเกิด shock ใหม่
สรุปสุดท้าย
รายงาน COT ของ CBOT Wheat Futures ยังไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง
- Commercial ยัง hedging หนัก
- Managed money ยังไม่กล้าเข้าฝั่ง long
- Open interest ลดลง = ขาดความมั่นใจในทิศทาง
👉 ภาพรวมคือ “ตลาดยังอยู่ในโหมดระวังตัว”
ยังต้องการ catalyst ใหม่ (เช่น weather shock หรือ supply disruption) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน
Source: Commitment of Traders, CFTC 14 April
