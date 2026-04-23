21:27 · 23 เมษายน 2026

ข้าวสาลีพยายามต่อแนวโน้มขาขึ้น แม้สภาพอากาศในสหรัฐจะดีขึ้น 🔎 อะไรต่อไป?

ตลาดข้าวสาลีโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี CBOT (CBOT Wheat Futures) พยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ แม้จะเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานที่ผสมกันทั้งบวกและลบ

ผลกระทบของสภาพอากาศต่อราคา

  • ฝนในภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea) และสภาพอากาศที่ดีขึ้นในสหรัฐ ช่วยลดแรงกดดันด้านราคาชั่วคราว
  • อย่างไรก็ตาม ความแห้งแล้งก่อนหน้านี้ยังคงส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตบางส่วน

ตัวเลขการส่งออกสหรัฐที่อ่อนแอ

  • การส่งออกของสหรัฐยังต่ำกว่าคาด
  • ทำให้แรงขึ้นของราคาถูกจำกัด แม้จะมีความกังวลด้านอุปทานในภูมิภาคอื่น

บทบาทของรัสเซียและอินเดีย

  • รัสเซียเผชิญผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศหนาวจัด
  • อินเดียกำลังพิจารณานำเข้าข้าวสาลี ซึ่งอาจเปลี่ยนโครงสร้างการค้าโลก

ความท้าทายในอาร์เจนตินา

  • พื้นที่เพาะปลูกลดลง
  • ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
  • ส่งผลให้อุปทานจากอเมริกาใต้มีข้อจำกัดมากขึ้น

ภาพรวมสหรัฐ

  • สภาพอากาศที่ดีขึ้นช่วยสนับสนุนผลผลิต
  • แต่ยังมีผลกระทบจากความเสียหายของผลผลิตก่อนหน้า
  • และสัญญาณอุปสงค์การส่งออกที่อ่อนตัว

โครงสร้างตลาด: เคลื่อนไหวในกรอบ

ราคายังคงอยู่ในกรอบกว้าง:

  • ยังไม่มีการ breakout ที่ชัดเจน
  • ตลาดยังไม่สามารถกำหนดทิศทางหลักได้

สรุป

ตลาดกำลังอยู่ภายใต้แรงดึงระหว่าง:

  • ความเสี่ยงด้านอุปทานจากรัสเซีย อินเดีย และอาร์เจนตินา
  • กับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นและการส่งออกสหรัฐที่อ่อนตัว

ดังนั้นราคาของ CBOT Wheat Futures จึงยังอยู่ในภาวะ “สมดุลที่เปราะบาง” และรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทางหลักต่อไป

ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป

  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสหรัฐและทะเลดำ
  • ตัวเลขการส่งออกของสหรัฐ
  • ความชัดเจนของความต้องการนำเข้าจากอินเดีย
  • ผลผลิตจริงในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถัดไป

WHEAT (D1 interval)

CBOT Wheat Futures

รายงาน Commitment of Traders (COT) บอกอะไร?

เพื่อทำความเข้าใจคำถาม “อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป” ในตลาดข้าวสาลี จำเป็นต้องดูการวางสถานะของผู้เล่นรายใหญ่ โดยภาพรวมตอนนี้พบว่า ทั้งฝั่ง commercial และ managed money ต่างอยู่ในสถานะ net short แต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

กลุ่ม Commercial: ยังเน้นป้องกันความเสี่ยง (defensive)

กลุ่มผู้ผลิตและผู้เล่นในตลาดจริงถือ:

  • Long: 56,935 สัญญา
  • Short: 112,047 สัญญา
  • Net short: ประมาณ 55,112 สัญญา

สิ่งนี้สะท้อนว่า:

  • ยังมีการ “hedge” เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขายในอนาคต
  • ไม่ได้คาดหวังการขึ้นแรงของราคา
  • เป็นพฤติกรรมปกติของตลาดสินค้าเกษตร

กลุ่ม Managed Money: short เล็กน้อย แต่ไม่มี conviction

กองทุนเก็งกำไรถือ:

  • Long: 102,122 สัญญา
  • Short: 107,672 สัญญา
  • Net short: ประมาณ 5,550 สัญญา

ประเด็นสำคัญคือ:

  • แม้จะ net short แต่ระดับไม่รุนแรง
  • ไม่มีการเข้าซื้อฝั่ง long อย่างชัดเจน
  • แสดงว่ากองทุนยัง “ไม่เชื่อมั่น” ในขาขึ้นระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์

  • Commercial: ลดทั้ง long และ short → พฤติกรรม hedging ยังเหมือนเดิม
  • Managed money: ลด long มากกว่า short → ทำให้ net short เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สรุปคือ:

  • ไม่ได้มีการสะสม long ใหม่
  • แต่เป็นการ “ลดความเสี่ยง” มากกว่าการ bet ทิศทาง

ภาพรวมเชิงตลาด

ในภาวะ bullish ที่แข็งแรง ปกติจะเห็น:

  • commercials hedge
  • แต่กองทุนจะถือ long อย่างชัดเจน

แต่ตอนนี้:

  • ทั้งสองฝั่งยัง leaning short
  • ทำให้ “bull narrative” ยังไม่เกิดจริงในตลาด

ผลของ Open Interest

  • Open interest ลดลง 36,942 สัญญา เหลือ 465,537 สัญญา

สิ่งนี้หมายความว่า:

  • มีการปิดสถานะมากกว่าการเปิดใหม่
  • ตลาดขาด conviction ในทิศทางเดียว
  • ไม่ได้มีเงินใหม่ไหลเข้าเพื่อสร้างเทรนด์

การตีความสำคัญ

สถานะปัจจุบันบอกว่า:

  • ยังไม่มีสัญญาณ bullish ที่ชัดเจน
  • ราคาที่ขึ้นมามีแนวโน้มเป็น short covering หรือแรงชั่วคราว
  • แต่ตลาดยัง “พร้อมเคลื่อนไหวแรง” ได้หากเกิด shock ใหม่

สรุปสุดท้าย

รายงาน COT ของ CBOT Wheat Futures ยังไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง

  • Commercial ยัง hedging หนัก
  • Managed money ยังไม่กล้าเข้าฝั่ง long
  • Open interest ลดลง = ขาดความมั่นใจในทิศทาง

👉 ภาพรวมคือ “ตลาดยังอยู่ในโหมดระวังตัว”
ยังต้องการ catalyst ใหม่ (เช่น weather shock หรือ supply disruption) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

Source: Commitment of Traders, CFTC 14 April

23 เมษายน 2026, 21:31

