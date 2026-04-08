ความขัดแย้งอิหร่านกำลังทวีความรุนแรงขึ้น - ผลกระทบจะเป็นอย่างไร?

เมื่อเส้นตายที่ D. Trump กำหนดไว้ใกล้เข้ามา การปะทะบริเวณช่องแคบได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทั้งสองฝ่ายกำลังส่งสัญญาณความพร้อมต่อความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน
แต่คำถามคือ หากการโจมตีที่ Trump ประกาศนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียง “สิ่งลวง” เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของอิหร่านจากเป้าหมายที่แท้จริงล่ะ?
ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากได้ติดตามเหตุการณ์การอพยพนักบิน F-15 ที่ถูกยิงตกอย่างกล้าหาญ โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด สิ่งที่สำคัญที่สุดในบริบทของความขัดแย้งนี้คือ ระหว่างการช่วยเหลือนักบินคนที่สอง กองกำลังสหรัฐฯ สามารถสร้าง “รันเวย์ชั่วคราว” เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวสำหรับหน่วยกู้ภัย
สนามบินและฐานปฏิบัติการดังกล่าวอยู่กลางอิหร่าน และถูกทิ้งร้าง/ทำลายไปแทบจะทันทีที่ถูกสร้างขึ้น ขณะเดียวกัน กองกำลังอิหร่านไม่สามารถสร้างความสูญเสียต่อกำลังพลสหรัฐฯ ได้เลย
สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเรา?
มันหมายความว่า สหรัฐอเมริกา “ไม่จำเป็นต้องใช้การบุกภาคพื้นดิน” เพื่อทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างสมบูรณ์
สหรัฐฯ สามารถทำการโจมตีแบบประสานงานต่อโรงไฟฟ้า ทำให้ประชาชนหลายสิบล้านคนขาดไฟฟ้าและน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งวิกฤตด้านมนุษยธรรม และการล่มสลายชั่วคราว (หรือยืดเยื้อ) ของระบบโลจิสติกส์และการสื่อสารทั่วประเทศ
ในเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ สามารถส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปยังพื้นที่เก็บวัสดุนิวเคลียร์ของอิหร่าน เพื่อทำการ “neutralize” วัสดุฟิสไซล์
สหรัฐฯ อาจพยายามนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงประมาณ 400–500 กิโลกรัม ออกมา ขณะที่อีก 8–9 ตัน อาจถูกทำให้ปนเปื้อนหรือเจือจาง เพื่อทำให้การนำไปใช้ต่อทำได้ยากมากขึ้น
ปฏิบัติการลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์การยิงตก F-15 แต่ควรย้ำว่าสหรัฐฯ–อิสราเอลได้ดำเนินภารกิจทางอากาศไปแล้วประมาณ 13,000 ครั้ง เหนืออิหร่าน ซึ่งสะท้อนว่าอัตราความสำเร็จของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านอยู่ที่ราว 0.007% เท่านั้น
ภูมิประเทศของอิหร่านแม้จะเป็นภูเขา แต่ไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบเสมอไป เพราะสหรัฐฯ สามารถโจมตีทางอากาศโดยไม่ต้องเคลื่อนกำลังผ่านเส้นทางภาคพื้นดิน
หุบเขาแคบและเส้นทางที่ยากต่อการเข้าถึงสามารถถูกตัดขาดจากกำลังเสริมได้หลังจากการโจมตีทางอากาศ
แนวคิดนี้ถูกสนับสนุนโดยการโจมตีสะพานรถไฟและถนนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
หากปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จ อิหร่านจะสูญเสีย “ไพ่ต่อรองทั้งหมด” ในโต๊ะเจรจา และต้องเผชิญกับวิกฤตเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง
ก่อนยุคอุตสาหกรรมและไฟฟ้า อิหร่านสามารถรองรับประชากรได้เพียง 8–12 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีมากกว่า 90 ล้านคน ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความเปราะบางเชิงระบบอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากปฏิบัติการล้มเหลว แม้โอกาสจะต่ำ แต่ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในความพ่ายแพ้ด้านภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในรอบหลายทศวรรษ
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือการเจรจาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐฯ กับรัฐบาลอิหร่านที่เหลืออยู่ และการฟื้นความสัมพันธ์ของอิหร่านกับเอเชียและยุโรปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของความขัดแย้ง ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และลักษณะของการจบที่ยังไม่มีความชัดเจน ข้อสรุปสำคัญคือ
👉 ไม่มีฉากทัศน์ใดในขณะนี้ที่นำไปสู่การ “คลี่คลายความตึงเครียด” อย่างแท้จริง
และราคาพลังงาน (hydrocarbons) จะยังคงเป็นขาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ไม่แน่ชัดมีเพียง “ความรุนแรงและระยะเวลา” เท่านั้น
นี่เป็นข่าวร้ายต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณภาวะถดถอยเพิ่มขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวของยุโรปเริ่มอ่อนแรงลง
วิกฤตเงินเฟ้อรอบก่อนในปี 2022–2023 เกิดขึ้นบนพื้นฐานของดอกเบี้ยต่ำมากและเงินออมภาคครัวเรือนที่สูงจากช่วง COVID แต่ปัจจุบัน เงื่อนไขเหล่านั้นไม่มีอยู่อีกแล้ว
เศรษฐกิจโลกอาจไม่สามารถรับมือกับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงได้ และอาจนำไปสู่มาตรการรัฐที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ เช่น การควบคุมราคาและการจัดสรรสินค้า (rationing) ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณแล้วในหลายประเทศของยุโรปและเอเชีย
ในขณะเดียวกัน การแทรกแซงของรัฐบาลในรอบนี้มีแนวโน้มจะไม่ใช่การกระตุ้นอุปสงค์เหมือนปี 2020–2022 แต่จะเป็นมาตรการแบบ “เลือกเฉพาะจุดและแทรกแซงลึกขึ้น” ซึ่งอาจกดดันอัตรากำไรของภาคธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
โดยเฉพาะบริษัทที่ยังไม่กลับไปสู่ระดับแนวโน้มก่อน COVID
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินระดับ Junior
