🎢 ความผันผวนสุดเหวี่ยงในก๊าซธรรมชาติ

Overproduction and Weather Drive Extreme Volatility in Natgas (from -5% to +1% on daily basis)
ความผันผวนในตลาดก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ วันนี้ดูซับซ้อนอย่างมาก
หลังจากราคาพุ่งแรงเมื่อวานนี้ ตลาดเปิดต่ำกว่าระดับ 2.9 ดอลลาร์ แต่ดีดตัวกลับเหนือ 3.0 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว อีกครั้งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่สูงขึ้นจากคลื่นความร้อนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาวันนี้กลับเปิดต่ำลง ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซของสหรัฐฯ และภาวะการผลิตเกินกำลัง
ราคาติดลบในเท็กซัส
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ศูนย์ Waha Hub รัฐเท็กซัส ร่วงลงสู่แดนลบแตะ -3.00 ดอลลาร์/MMBtu ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน สถานการณ์นี้เกิดจากภาวะอุปทานส่วนเกินในพื้นที่และข้อจำกัดด้านความสามารถของท่อส่ง ราคาติดลบหมายความว่าผู้ผลิตต้องจ่ายเงินให้กับผู้บริโภคเพื่อรับก๊าซไป เนื่องจากขาดแคลนทางเลือกในการกักเก็บ พวกเขาจึงเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อเอาก๊าซออกไป แทนที่จะต้องแปรรูปหรือเผาทิ้ง (flaring)
ขณะนี้ Kinder Morgan กำลังซ่อมบำรุงท่อส่งหลายเส้น ทำให้ไม่สามารถขนก๊าซจาก Permian Basin ไปยังศูนย์ความต้องการหลักใน Gulf Coast และ California ได้ ขณะที่ภูมิภาค Permian กำลังเผชิญกับภาวะการผลิตส่วนเกินรุนแรง ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้
ราคาที่ Henry Hub ได้รับผลกระทบจากราคาติดลบที่ Waha Hub ผ่านกลไกอาร์บิทราจบางส่วน แต่ก็กลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณก๊าซจากเท็กซัสลดลง และแนวโน้มความต้องการฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากำลังชัดเจนมากขึ้น
สภาพอากาศชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวด้านอุปสงค์
ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นและเพื่อทำความร้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นเพิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเริ่มต้นของฤดูกาลทำความร้อนล่าช้าออกไป แต่ราคากำลังตอบสนองต่อปัจจัยแรกเป็นหลัก
เมื่อวันจันทร์ การผลิตก๊าซแตะระดับ 108.7 bcfd เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ที่ 71.8 bcfd เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน สัปดาห์ที่แล้ว EIA ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตเฉลี่ยของสหรัฐฯ สู่ระดับ 106.63 bcfd
ราคาที่จุดเทคนิคสำคัญ
ราคาก๊าซพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แตะประมาณ 3.00 ดอลลาร์/MMBtu และวันนี้ได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง พร้อมทั้งกลับขึ้นมายืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ของคลื่นขาลงก่อนหน้า หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ตลอดทั้งวัน มีโอกาสทดสอบโซน 3.1–3.2 ดอลลาร์/MMBtu อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงอาจกลับมา โดยเฉพาะก่อนรายงานสต็อกก๊าซในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้ง และอาจทำให้ปริมาณสต็อกเข้าใกล้ระดับเดียวกับปีที่แล้ว ปัจจุบันสต็อกก๊าซต่ำกว่าปีก่อนเพียง 1.3%