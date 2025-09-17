อ่านเพิ่มเติม

🎢 ความผันผวนสุดเหวี่ยงในก๊าซธรรมชาติ

08:34 17 กันยายน 2025

Overproduction and Weather Drive Extreme Volatility in Natgas (from -5% to +1% on daily basis)

ความผันผวนในตลาดก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ วันนี้ดูซับซ้อนอย่างมาก
หลังจากราคาพุ่งแรงเมื่อวานนี้ ตลาดเปิดต่ำกว่าระดับ 2.9 ดอลลาร์ แต่ดีดตัวกลับเหนือ 3.0 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว อีกครั้งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่สูงขึ้นจากคลื่นความร้อนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาวันนี้กลับเปิดต่ำลง ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซของสหรัฐฯ และภาวะการผลิตเกินกำลัง

ราคาติดลบในเท็กซัส
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ศูนย์ Waha Hub รัฐเท็กซัส ร่วงลงสู่แดนลบแตะ -3.00 ดอลลาร์/MMBtu ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน สถานการณ์นี้เกิดจากภาวะอุปทานส่วนเกินในพื้นที่และข้อจำกัดด้านความสามารถของท่อส่ง ราคาติดลบหมายความว่าผู้ผลิตต้องจ่ายเงินให้กับผู้บริโภคเพื่อรับก๊าซไป เนื่องจากขาดแคลนทางเลือกในการกักเก็บ พวกเขาจึงเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อเอาก๊าซออกไป แทนที่จะต้องแปรรูปหรือเผาทิ้ง (flaring)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ขณะนี้ Kinder Morgan กำลังซ่อมบำรุงท่อส่งหลายเส้น ทำให้ไม่สามารถขนก๊าซจาก Permian Basin ไปยังศูนย์ความต้องการหลักใน Gulf Coast และ California ได้ ขณะที่ภูมิภาค Permian กำลังเผชิญกับภาวะการผลิตส่วนเกินรุนแรง ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้

ราคาที่ Henry Hub ได้รับผลกระทบจากราคาติดลบที่ Waha Hub ผ่านกลไกอาร์บิทราจบางส่วน แต่ก็กลับมาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณก๊าซจากเท็กซัสลดลง และแนวโน้มความต้องการฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากำลังชัดเจนมากขึ้น

Waha Hub prices fell below -$3.00/MMBtu. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

 

สภาพอากาศชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวด้านอุปสงค์
ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นและเพื่อทำความร้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นเพิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเริ่มต้นของฤดูกาลทำความร้อนล่าช้าออกไป แต่ราคากำลังตอบสนองต่อปัจจัยแรกเป็นหลัก

เมื่อวันจันทร์ การผลิตก๊าซแตะระดับ 108.7 bcfd เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ที่ 71.8 bcfd เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน สัปดาห์ที่แล้ว EIA ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตเฉลี่ยของสหรัฐฯ สู่ระดับ 106.63 bcfd

US temperatures are once again expected to be above normal. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Cooling degree days have recently rebounded significantly and stay above 5-year average, but the overall trajectory remains downward. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

 

ราคาที่จุดเทคนิคสำคัญ
ราคาก๊าซพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แตะประมาณ 3.00 ดอลลาร์/MMBtu และวันนี้ได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง พร้อมทั้งกลับขึ้นมายืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ของคลื่นขาลงก่อนหน้า หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ตลอดทั้งวัน มีโอกาสทดสอบโซน 3.1–3.2 ดอลลาร์/MMBtu อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงอาจกลับมา โดยเฉพาะก่อนรายงานสต็อกก๊าซในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้ง และอาจทำให้ปริมาณสต็อกเข้าใกล้ระดับเดียวกับปีที่แล้ว ปัจจุบันสต็อกก๊าซต่ำกว่าปีก่อนเพียง 1.3%

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

18.09.2025
17:27

⌚GBPUSD ขยับขึ้นก่อนการตัดสินใจ BoE

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4%ในการประชุมวันนี้ และอาจส่งสัญญาณลดขนาดโครงการ Quantitative Tightening (QT) จาก 100 พันล้านปอนด์ เหลือ...

 17:26

ตลาดเด่นวันนี้ - BITCOIN

บิทคอยน์พุ่งกว่า 1% ทะลุ $117,000 ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า และตลาดกำลังให้น้ำหนักว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก...

 17:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เคลมว่างงานสหรัฐฯ & การตัดสินใจ BoE

ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ Fed เมื่อวาน โดย US100 เร่งขึ้นแรงหลังการ rollover การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นจุดโฟกัสในช่วงตลาดยุโรป ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้ตลาดจับตายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก