  
08:46 · 19 มิถุนายน 2026

หุ้นประจำสัปดาห์: KLA Corporation และเศรษฐศาสตร์ของ “ความผิดพลาด” ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เมื่อมองการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนมักจะให้ความสนใจไปที่โรงงานของ TSMC, เครื่องจักรของ ASML หรือชิปของ NVIDIA เพราะเป็นบริษัทที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลโลกบ่อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามสำคัญอีกข้อที่มักถูกพูดถึงน้อยกว่า แต่สำคัญไม่แพ้กัน:

จะรู้ได้อย่างไรว่า “ชิปที่ผลิตเสร็จแล้ว” ถูกผลิตอย่างถูกต้องจริงหรือไม่?

  • เมื่อราวสิบกว่าปีก่อน ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในกระบวนการผลิตอาจหมายถึงการสูญเสียชิ้นส่วนที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ชิปขั้นสูงที่ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายพันล้านตัว มีหลายชั้นของหน่วยความจำ และโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก ซึ่งชิปหนึ่งตัวอาจมีมูลค่าสูงถึงหลายหมื่นดอลลาร์ และต้นทุนของความผิดพลาดที่ตรวจพบช้าเกินไปก็ยิ่งสูงขึ้นตามเทคโนโลยีรุ่นใหม่
  • ดังนั้น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุคปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเพียง “การแข่งขันด้านการผลิตให้ได้มากขึ้น” อีกต่อไป แต่กลายเป็น “การแข่งขันด้านการตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนที่จะสร้างความเสียหาย”
  • ทุกขั้นตอนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทุกชั้นวัสดุใหม่ และทุกเทคโนโลยีลิโทกราฟีรุ่นใหม่ ล้วนเพิ่มจุดที่อาจเกิดข้อบกพร่องได้ทั้งสิ้น
  • นี่คือจุดที่ KLA Corporation เข้ามามีบทบาทสำคัญมานานหลายทศวรรษ แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่นักลงทุนได้ยินชื่อไม่บ่อยเท่าผู้ผลิตชิป แต่กลับเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์
  • บริษัทไม่ได้ออกแบบโปรเซสเซอร์หรือผลิตเวเฟอร์ แต่ทำหน้าที่ที่สำคัญกว่านั้นในอีกมิติหนึ่ง คือช่วยผู้ผลิต “ตรวจจับความผิดพลาด เพิ่ม yield และควบคุมกระบวนการผลิต” ในโลกที่ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยมีต้นทุนสูงมาก
  • และยิ่งชิปมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร บทบาทของบริษัทที่ช่วยควบคุม “ขอบเขตของความผิดพลาด” ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย

“ชั้นที่มองไม่เห็นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์”

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้น ชิปหนึ่งตัวในปัจจุบันถูกสร้างผ่านกระบวนการหลายร้อย และบางครั้งอาจมากกว่าพันขั้นตอนบนเวเฟอร์ซิลิคอน ซึ่งทุกขั้นตอนต้องมีความแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ชิปเสียหายหรือใช้งานไม่ได้

นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมนี้:

  • ASML สร้างเครื่องจักร lithography สำหรับสร้างลวดลายบนเวเฟอร์
  • Lam Research เชี่ยวชาญด้านการกัด (etching) และการประมวลผลวัสดุ
  • Applied Materials ให้บริการด้านการเคลือบและสร้างชั้นวัสดุของชิป

แต่มีคำถามสำคัญที่มักถูกมองข้ามหลังทุกขั้นตอนการผลิต:

“สิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องจริงหรือไม่?”

บทบาทของ KLA

นี่คือจุดที่ KLA Corporation เข้ามามีบทบาท

บริษัทให้บริการระบบตรวจสอบ (inspection), การมอนิเตอร์ (monitoring) และการควบคุมกระบวนการผลิต (process control) เพื่อค้นหาความผิดพลาดก่อนที่จะกลายเป็นต้นทุนมหาศาลของผู้ผลิต

ในทางปฏิบัติ หมายถึงการวิเคราะห์เวเฟอร์ หน้ากากลิโทกราฟี (masks) และโครงสร้างชิปสำเร็จรูป ด้วยความแม่นยำระดับนาโนเมตร ซึ่งเป็นระดับที่สายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้

วิธีเข้าใจธุรกิจ KLA แบบง่าย

หากเปรียบการผลิตชิปเป็นการสร้างตึกระฟ้าที่ซับซ้อน:

  • ASML, Lam Research และ Applied Materials = “ผู้ก่อสร้าง”
  • KLA = “ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง”

ยิ่งตึกสูงและซับซ้อนมากขึ้น ความผิดพลาดเล็ก ๆ ก็ยิ่งมีต้นทุนมหาศาลขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

จาก “ข้อผิดพลาดเล็ก ๆ” สู่ “ความเสียหายระดับมหาศาล”

ในอดีต ความผิดพลาดหนึ่งจุดอาจหมายถึงการสูญเสียชิปต้นทุนต่ำ แต่ในปัจจุบัน:

  • ชิปหนึ่งตัวมีมูลค่า “หลายหมื่นดอลลาร์”
  • ความผิดพลาดอาจถูกพบหลังผ่านหลายร้อยขั้นตอนแล้ว
  • เวเฟอร์ที่เสียหายอาจมีมูลค่า “หลายหมื่นถึงหลายแสนดอลลาร์”

ดังนั้น ต้นทุนของ “การไม่ตรวจสอบ” สูงกว่าต้นทุนของ “การตรวจสอบ” อย่างมาก

AI ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้น

อุตสาหกรรมไม่ได้แข่งกันแค่ “ผลิตให้มากขึ้น” แต่แข่งกันที่ “ความซับซ้อน”

ชิป AI รุ่นใหม่ประกอบด้วย:

  • HBM memory
  • โครงสร้างแบบ chiplet
  • advanced packaging ที่รวมหลายชิปเข้าด้วยกัน

ทุกชั้นเพิ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และทำให้ต้นทุนของความผิดพลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

HBM และ Advanced Packaging: จุดเปลี่ยนสำคัญ

HBM ไม่เหมือนหน่วยความจำทั่วไป เพราะเป็นการ “ซ้อนชั้นซิลิคอน” หลายชั้นเข้าด้วยกัน และเชื่อมด้วยจุดเชื่อมระดับจุลภาคจำนวนมหาศาล

ในขณะเดียวกัน advanced packaging ก็รวมชิปหลายตัวให้กลายเป็น “ระบบเดียว”

ผลคือ:

  • ความผิดพลาดเล็กที่สุด = ทำลายมูลค่าทั้งระบบ
  • การควบคุมคุณภาพต้องละเอียดขึ้นมาก

นี่คือพื้นที่ที่ KLA กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ทำไม KLA ถึงได้ประโยชน์จาก AI

AI ไม่ได้แค่เพิ่ม “จำนวนชิป” แต่เพิ่ม “จำนวนจุดที่อาจเกิดข้อผิดพลาด”

ดังนั้น:

  • ชิปซับซ้อนขึ้น → ต้องตรวจสอบมากขึ้น
  • การตรวจสอบมากขึ้น → ต้องใช้เครื่องมือ KLA มากขึ้น
  • มูลค่าความผิดพลาดสูงขึ้น → ความสำคัญของการตรวจสอบยิ่งเพิ่มขึ้น

“ข้อได้เปรียบที่มองข้ามของ KLA”

แม้ตลาดมักพูดถึง:

  • ASML = EUV lithography
  • NVIDIA = AI chips
  • TSMC = การผลิตขั้นสูง

แต่ KLA มีข้อได้เปรียบสำคัญ:

  • เทคโนโลยีลึกระดับโครงสร้างการผลิต
  • ความสัมพันธ์กับโรงงานระดับโลกที่สร้างมานานหลายสิบปี
  • ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ (switching cost) สูงมาก

ธุรกิจแบบรายได้ประจำ (Recurring)

KLA ไม่ได้ขายแค่เครื่องจักร แต่ยังมี:

  • บริการซ่อมบำรุง
  • อัปเดตซอฟต์แวร์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต

รายได้จากบริการคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของรายได้ทั้งหมด และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุป

KLA คือบริษัทที่อยู่ “เบื้องหลังความแม่นยำ” ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ยิ่งชิปมีความก้าวหน้ามากขึ้น:

  • ความผิดพลาดยิ่งมีราคาแพงขึ้น
  • การตรวจสอบยิ่งสำคัญขึ้น
  • และ KLA ยิ่งกลายเป็นผู้เล่นที่จำเป็นมากขึ้นในระบบทั้งหมด

AI ไม่ได้แค่เพิ่มความต้องการชิป
แต่มันเพิ่ม “ความจำเป็นในการตรวจจับความผิดพลาด” ซึ่งคือหัวใจของธุรกิจ KLA โดยตรง

 

ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ไปเป็นมากกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส

สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือการเติบโตของกำไร โดยในช่วงเวลาเดียวกัน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) เพิ่มขึ้นสูงกว่า 40% ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (net margin) ขยับเข้าใกล้ระดับ 36%

This is well illustrated by the story of the last two years, when the company quickly recovered from a temporary downturn in early 2024. Within just a few months, annual revenue growth swung from a slight decline to an impressive 30% in early 2025. Although such rapid growth could not be sustained indefinitely and naturally cooled, the latest data from early 2026 confirms that KLA continues to ride the wave, growing at a stable 11.5% year over year.

สำหรับนักลงทุน สิ่งนี้มีความหมายที่สำคัญมาก นั่นคือ KLA ไม่ได้เพิ่มยอดขายด้วยการลดราคาอย่างรุนแรงหรือยอมลดความสามารถในการทำกำไรเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด

ตรงกันข้าม บริษัทสามารถ เพิ่มส่วนแบ่งของ “มูลค่ารวมที่ถูกสร้างขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์” ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า KLA ไม่ได้แข่งแค่ปริมาณยอดขาย แต่กำลังยึดตำแหน่งใน “จุดที่มีมูลค่าสูงที่สุด” ของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดมากขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นได้จากการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทเช่นกัน กำไรที่เพิ่มขึ้นได้แปลงเป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นในงบดุล ขณะที่หนี้สินสุทธิ (net debt) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด บริษัทมีเงินสดในมือเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้สุทธิ (net debt) เพียงเล็กน้อยที่มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและคุณภาพธุรกิจ

เมื่อมองลึกลงไปในโครงสร้างทางการเงิน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ ความสม่ำเสมอของเครื่องจักรสร้างกระแสเงินสด (cash-generating machine) ของบริษัท

ธุรกิจหลักสามารถสร้างกระแสเงินสดส่วนเกินต่อไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นคือ บริษัทไม่จำเป็นต้องนำเงินทั้งหมดไปใช้กับ:

  • การบำรุงรักษา
  • หรือการชำระหนี้

ทำให้ free cash flow ที่สามารถส่งกลับให้ผู้ถือหุ้นได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีไตรมาสที่อ่อนตัวในช่วงกลางปี 2025 จากค่าใช้จ่ายทางการเงินแบบครั้งเดียว แต่หลังจากนั้นเพียงปีถัดมา กระแสเงินสดอิสระก็ฟื้นขึ้นสู่ระดับ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

ROIC ที่สะท้อนคุณภาพธุรกิจระดับสูง

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่โดดเด่นคือ ROIC (Return on Invested Capital) ซึ่งยังคงอยู่ในระดับประมาณ 40%

หมายความว่า:

เงินทุก 1 ดอลลาร์ที่นำกลับไปลงทุนในธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าต้นทุนเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ระดับนี้ถือว่า “หายากมาก” แม้ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

ในทางปฏิบัติ KLA ไม่ได้เป็นเพียงผู้ได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถ เปลี่ยนการเติบโตนั้นให้กลายเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

แม้บริษัทจะมีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน:

1) ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

  • จีนเคยมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 40%
  • แต่ข้อจำกัดด้านการส่งออกทำให้บทบาทของจีนลดลง
  • บริษัทได้กระจายไปยังไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีนยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก

2) วัฏจักรอุตสาหกรรม (Cyclical risk)

รายได้ของ KLA เชื่อมโยงโดยตรงกับ:

  • การลงทุนขยายโรงงาน (capex) ของผู้ผลิตชิป

เมื่อเกิดการชะลอตัวของการลงทุน อาจส่งผลต่อรายได้ แต่ความเสี่ยงนี้ถูกลดทอนบางส่วนจากรายได้บริการและซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น

3) การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้าอย่าง:

  • TSMC
  • Samsung
  • SK Hynix

มีผลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตของบริษัท รวมถึงความล่าช้าในการสร้างโรงงานใหม่

แต่ภาพระยะยาวยังไม่เปลี่ยน

แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ ไม่ได้ทำลาย thesis ระยะยาวของบริษัท

ไม่ว่าโรงงานชิปจะถูกสร้างที่ไหน:

ชิปยุคใหม่ทุกเจเนอเรชัน “ต้องการการตรวจสอบที่ซับซ้อนขึ้น” เสมอ

และนี่คือหัวใจของธุรกิจ KLA

มุมมองมูลค่า (Valuation)

นักวิเคราะห์ใช้โมเดล DCF (Discounted Cash Flow) เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท โดยเน้นว่าเป็นเพียงการให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เนื่องจากผลลัพธ์อ่อนไหวต่อสมมติฐานอย่างมาก

แม้ตลาดจะรับรู้เรื่อง AI และบทบาทของ process control ไปมากแล้ว และราคาหุ้นปรับขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่:

ผลประเมิน DCF ยังชี้ว่า

  • มูลค่าที่เหมาะสม (fair value): $290 ต่อหุ้น
  • มี upside ประมาณ 20% จากราคาปัจจุบัน

สรุป

KLA ถูกมองว่าเป็นบริษัทที่:

  • เติบโตอย่างมีคุณภาพสูง
  • สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ
  • มี ROIC ระดับสูงมาก
  • และยังมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องจากการเติบโตของ AI และความซับซ้อนของชิป

แม้จะมีความเสี่ยงจากวัฏจักรและภูมิรัฐศาสตร์ แต่โครงสร้างธุรกิจระยะยาวยังคงแข็งแรงและมีความได้เปรียบเชิงระบบที่ยากจะถูกแทนที่

ระดับนี้ไม่ถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าที่ “ถูกมากจนสะท้อนการ undervalue อย่างรุนแรง” และจริง ๆ แล้วก็คงไม่คาดว่าจะเป็นเช่นนั้น สำหรับบริษัทที่มีทั้ง ความสามารถในการทำกำไรสูง, ตำแหน่งตลาดที่แข็งแกร่ง และการเชื่อมโยงกับหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของทศวรรษ

ในขณะเดียวกัน ระดับมูลค่าปัจจุบันอาจสะท้อนว่า ตลาดยัง “ประเมินต่ำเกินไป” ต่อขนาดของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์

ต่างจากผู้ได้ประโยชน์จาก AI จำนวนมากที่รายได้ขึ้นอยู่กับ “จำนวนชิปที่ขายได้” เป็นหลัก KLA ได้รับประโยชน์จากปัจจัยที่ยั่งยืนกว่า นั่นคือ:

  • ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการควบคุมคุณภาพ (quality control)
  • การเพิ่ม yield ในการผลิต
  • และการปรับปรุงกระบวนการผลิต (process optimization)

ทั้งหมดนี้ทำให้ KLA กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจในการเข้าถึงธีมการเติบโตของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวม

 

19 มิถุนายน 2026, 08:56

ข่าวเด่นวันนี้ 19 มิ.ย.
19 มิถุนายน 2026, 08:53

Amazon เตรียมขยายการขายชิป AI แบบปรับแต่งเองให้ลูกค้าภายนอก ท้าทายความเป็นผู้นำของ Nvidia
19 มิถุนายน 2026, 08:38

Accenture หุ้นร่วงหนักหลังรายงานผลประกอบการ
19 มิถุนายน 2026, 08:37

🚩 จีนใกล้เข้าสู่เขตตลาดหมี Alibaba และ Tencent นำการเทขาย
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก