กราฟประจำวัน: เงินเยนกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญหรือไม่?

USDJPY ยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาดสกุลเงินทั่วโลก โดยการเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนมากขึ้น ไม่เพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนเข้าใกล้แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 160 ตลาดเริ่มมองว่าระดับนี้อาจเป็น “ขีดจำกัดที่ทางการญี่ปุ่นยอมรับได้” มากกว่าจะเป็นเพียงจุดหนึ่งบนกราฟเท่านั้น
ดังนั้น การถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางถัดไปของราคา จึงเริ่มลดความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานลง และหันไปให้ความสนใจมากขึ้นว่า กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงหรือส่งสัญญาณตอบโต้เมื่อใด
ที่มา: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อน USDJPY วันนี้?
ความเสี่ยงการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้นบริเวณโซน 160
เมื่อ USDJPY เคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 160 ความอ่อนไหวต่อความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงินก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ระดับนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็น “ขอบเขต” ที่ทางการญี่ปุ่นอาจเข้ามาดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงโดยตรงในตลาด หรือการส่งสัญญาณเตือนเชิงวาจาที่เข้มข้น
จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะลักษณะนี้มักก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและไม่สมมาตร เนื่องจากสถานะเก็งกำไรที่เดิมพันกับเงินเยนอ่อนค่ามีความเสี่ยงที่จะถูกล้างสถานะอย่างรวดเร็ว หากมีสัญญาณการแทรกแซงเกิดขึ้น
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ระหว่างแรงกดดันเงินเฟ้อและความเสี่ยงการเติบโต
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพรวมทั้งหมด
ด้านหนึ่ง เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงสนับสนุนแนวคิดการปรับนโยบายการเงินไปสู่ความปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความเสี่ยงในลักษณะ “stagflation” ที่เริ่มปรากฏมากขึ้น ยังคงกดดันแนวโน้มเชิงนโยบาย
ผลลัพธ์คือ BoJ ยังคงใช้นโยบายอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการคุมเข้มเชิงรุก ซึ่งทำให้เงินเยนยังคงอ่อนค่า และสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย: ตัวขับเคลื่อนหลักของแนวโน้ม
แม้ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นบริเวณระดับสำคัญ แต่ปัจจัยเชิงโครงสร้างหลักยังคงเป็น “ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย” ระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับกว้าง
ส่วนต่างนี้ยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ และทำให้กลยุทธ์ carry trade ยังน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นในตลาดเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า สภาวะเช่นนี้อาจดำเนินต่อไปได้เป็นเวลานาน แต่ไม่ได้มีความมั่นคง โดยเฉพาะเมื่อ USDJPY เข้าใกล้ระดับที่มีความเสี่ยงต่อการแทรกแซง
บทบาทของน้ำมันและภูมิภาคอ่าวต่อญี่ปุ่น
อีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกมองข้ามในภาพรวม USDJPY คือ “ตลาดน้ำมัน” และการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของญี่ปุ่นจากภูมิภาคอ่าว
ในฐานะเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง ญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อดุลการค้า และเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ
ในบริบทนี้ เหตุการณ์ในตะวันออกกลางและนโยบายการผลิตของ OPEC สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เพียงต่อดุลบัญชีภายนอกของญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วย
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากภูมิภาคอ่าวจึงกลายเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่น และตลาด FX จะเริ่มสะท้อนปัจจัยนี้มากขึ้น ไม่เพียงแค่ส่วนต่างดอกเบี้ย แต่รวมถึง “ช็อกจากต้นทุนภายนอก” ที่อาจมีผลต่อจังหวะการปรับนโยบายการเงินและแนวโน้มของเงินเยน
สรุป: ตลาดที่ถูกกำหนดด้วย “ขอบเขต” และความเสี่ยงจากเหตุการณ์
โดยรวมแล้ว USDJPY อยู่ในช่วงที่ปัจจัยพื้นฐานแบบดั้งเดิมยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น แต่แรงหนุนดังกล่าวถูกถ่วงดุลมากขึ้นด้วยความเสี่ยงทางการเมืองและความเป็นไปได้ของการแทรกแซง
ผลลัพธ์คือ ตลาดกำลังเปลี่ยนจาก “เทรนด์ทิศทางเดียว” ไปสู่ภาวะ “เคลื่อนไหวในกรอบ + ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์” ซึ่งความไม่สมมาตรของความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความผันผวนอย่างฉับพลันมีบทบาทสำคัญมากขึ้น
