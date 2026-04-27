กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยุติการสอบสวนพาวเวลล์ ❗️ ดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ 📉

อัยการสหรัฐ Jeanine Pirro ได้ยุติการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เปิดทางให้การยืนยันตำแหน่งผู้สืบทอดเป็นไปได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีของประธานาธิบดี Donald Trump ต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
ผลกระทบหลังการยุติการสอบสวน:
การเปลี่ยนผ่านผู้นำ Fed:
เส้นทางสำหรับ Kevin Warsh ในการเข้ารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อจาก Jerome Powell มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจาก Jeanine Pirro ยุติการสอบสวนทางอาญา
ขอบเขตการตรวจสอบ:
การสอบสวนทางอาญาจะถูกแทนที่ด้วยการตรวจสอบโดยผู้ตรวจการของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะพิจารณาประเด็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่บานปลาย
ปฏิกิริยาตลาด:
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังประกาศ (พันธบัตรอายุ 10 ปี: จากจุดสูงสุดบริเวณ 4.34% ลงมาอยู่ที่ 4.31%) ซึ่งยิ่งซ้ำเติมการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวันนี้ (USDIDX: -0.25%)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (สีขาว) และดัชนีดอลลาร์ของ Bloomberg (สีฟ้า) ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในระยะสั้น
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
