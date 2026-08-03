กรกฎาคมบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นต่อไป?

ฤดูร้อนกำลังผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เดือนกรกฎาคมถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการประเมินปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาสินทรัพย์ ขณะที่ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี
เดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน ผู้นำตลาดหุ้น (Market Leadership) โดยดัชนีที่ทำผลงานดีที่สุดในปี 2026 กลับกลายเป็นกลุ่มที่ปรับตัวแย่ที่สุดในเดือนนี้
- KOSPI เกาหลีใต้ ปรับตัวลง 23%
- ดัชนี Shenzhen ของจีน ลดลง 16%
- Nikkei ญี่ปุ่น ลดลง 9%
ในทางกลับกัน กลุ่มตลาดที่ทำผลงานโดดเด่น ได้แก่
- FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้น 4% ในเดือนนี้
- DAX เยอรมนี และ Euro Stoxx Banking Index เพิ่มขึ้น 5.71%
หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุดตั้งแต่ต้นปี และการที่กลุ่มนี้ยังสามารถรักษาการปรับตัวขึ้นได้ แม้ตลาดจะมีแรงขายในกลุ่มที่เคยเป็นผู้นำ สะท้อนว่านักลงทุนยังคงต้องการกระจายความเสี่ยงออกจากหุ้นเทคโนโลยี
หุ้นยุโรปยังเหนือกว่าตลาดสหรัฐฯ และเอเชีย
เมื่อพิจารณาจากดัชนีหุ้นหลัก หุ้นยุโรปสามารถทำผลงานได้ดีกว่าตลาดเอเชียและสหรัฐฯ
แม้ธีม AI Trade จะเผชิญความผันผวนอย่างมาก แต่
- Nasdaq Composite ลดลงเพียง 2% ในเดือนนี้
- Nasdaq 100 ลดลง 5%
ขณะที่กลุ่มที่อ่อนแอที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่
- Nasdaq Telecommunications Index ลดลง 19%
- Philadelphia Semiconductor Index ลดลง 18%
การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีช่วยป้องกันไม่ให้ดัชนีเหล่านี้เข้าสู่ภาวะตลาดหมี (Bear Market)
หากไม่มีแรงฟื้นตัวครั้งใหญ่ในวันดังกล่าว Nasdaq 100 มีโอกาสเข้าสู่เขตปรับฐาน (Correction Territory)
2 ประเด็นสำคัญที่ตลาดควรจับตาเข้าสู่เดือนสิงหาคม
1. ธีม AI กลับมาอีกครั้ง แต่ผู้นำตลาดอาจเปลี่ยนจากชิปไปสู่ Hyperscalers
ตลาด AI กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง แต่ผู้นำรอบใหม่อาจไม่ได้อยู่ที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่อาจหมุนไปยังกลุ่ม Hyperscalers ที่มีหลักฐานว่าสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนด้าน AI ได้จริง
แม้ว่า SanDisk และ Micron จะเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในวันพฤหัสบดี แต่ Microsoft กลับเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดอันดับ 7 ในดัชนี Nasdaq 100
นี่เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหนึ่งที่ Microsoft กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ Nasdaq 100 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ากลุ่ม Hyperscalers ที่ถูกเทขายอย่างหนักในปีนี้กำลังมีโอกาสกลับมา
แม้แต่ Meta ซึ่งร่วงแรงหลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดในวันพฤหัสบดี ก็สามารถฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1%
2. ฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะเป็นปัจจัยหลักต่อทิศทางตลาดใน Q3
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางตลาด ขณะที่สัปดาห์หน้าจะมีบริษัทจำนวนมากรายงานผลประกอบการ รวมถึง SpaceX ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อดัชนี
ดังนั้น แม้ว่าดัชนียุโรปจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทั้ง Euro Stoxx 600 และ FTSE 100 ทำจุดสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ แต่ตลาดอาจเห็นหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง หากนักลงทุนให้ความสำคัญกับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
มุมมองทางเทคนิค: Nasdaq 100
จากมุมมองทางเทคนิค Nasdaq 100 สามารถดีดตัวออกห่างจากแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) บริเวณ 26,690 จุด
แนวต้านสำคัญถัดไปที่ดัชนีจำเป็นต้องผ่านคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) บริเวณ 29,590 จุด
ตลาดหุ้นยุโรปยังแข็งแกร่ง แม้ราคาพลังงานพุ่งขึ้น
แม้ว่าความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นยุโรปอาจไม่ใช่ประเด็นหลักในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ดัชนียุโรปสามารถปรับตัวขึ้นได้ดี แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน ได้แก่
- ราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้น 20% ในเดือนที่ผ่านมา
- ธนาคารกลางยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
- อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหตุผลสำคัญที่หุ้นยุโรปยังสามารถรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้ได้ คือ ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤต และยังไม่กลับขึ้นไปแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ธุรกิจยุโรปสามารถรับมือได้
สรุปฤดูกาลประกาศผลประกอบการ Q2
ยุโรป
สำหรับบริษัทในดัชนี Euro Stoxx 600 ที่รายงานผลประกอบการแล้ว กำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโต 17% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 11%
อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันการเติบโต
หากตัดผลกระทบจากกลุ่มพลังงานออก การเติบโตจะอยู่ที่เพียง 7%
นักลงทุนจึงกังวลว่าการเติบโตของกำไรอาจไม่ได้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
โดยยังมีบริษัทในดัชนีอีก 70% ที่ยังไม่ได้รายงานผลประกอบการ หากการเติบโตของกำไรชะลอลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หุ้นยุโรปอาจเผชิญแรงกดดัน
สหรัฐฯ
ผลประกอบการของบริษัทในดัชนี S&P 500 แข็งแกร่งอย่างมาก โดยกำไรเติบโตถึง 37% YoY ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2021
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Alphabet ช่วยเพิ่มตัวเลขการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่รวม Alphabet อัตราการเติบโตของกำไรยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งถึง 25%
ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ไตรมาส 3 ตลาดอาจหันกลับมาให้ความสำคัญกับ ความเหนือกว่าด้านผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยให้หุ้นสหรัฐฯ กลับมาโดดเด่นในช่วงที่เหลือของฤดูร้อน
Chart 1: Nasdaq 100
ที่มา: XTB
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