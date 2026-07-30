  
15:16 · 30 กรกฎาคม 2026

BOE Meeting Preview: FTSE 100 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อน Bailey แถลง

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน พร้อมเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจฉบับล่าสุดในวันนี้ โดยตลาดคาดว่า BoE จะ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% และผลโหวตจะออกมา 7 ต่อ 2 เช่นเดิม

คาดว่า Huw Pill และ Megan Greene จะยังคงลงคะแนนเสียงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า เนื่องจากกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณว่าสมาชิกคนอื่นจะเปลี่ยนจุดยืนในครั้งนี้

จับตาประมาณการเงินเฟ้อและการเติบโต

BoE จะเปิดเผยประมาณการใหม่ของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยตลาดให้ความสำคัญกับ

  • เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อใด
  • เงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วเพียงใด

ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้นคือ ความผันผวนของราคาพลังงาน จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่การกลับมาผลิตก๊าซในทะเลเหนืออาจช่วยลดความเสี่ยงด้านพลังงานของสหราชอาณาจักร ซึ่งนักลงทุนจะจับตาว่า Andrew Bailey จะกล่าวถึงประเด็นนี้หรือไม่ในการแถลงข่าว

ราคาพลังงานยังเป็นแรงกดดัน

ก่อนการประชุม

  • ราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้นอีก 1.4% ในวันพฤหัสบดี กลับมายืนเหนือ 89 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • ราคาน้ำมันสูงกว่าช่วงการประชุม BoE ครั้งก่อนราว 10 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • ราคาก๊าซธรรมชาติสูงกว่าการประชุมเดือนมิถุนายนประมาณ 50 ดอลลาร์

ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลดแรงกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ย

แม้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหราชอาณาจักรสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ได้แก่

  • เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนต่ำกว่าที่ BoE คาด
  • ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัว

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โอกาสที่ BoE จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ลดลง

ตลาดยังคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปี

ปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สคาดว่า

  • จะมี การลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
  • โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 52%
  • และเพิ่มเป็น 56% ในเดือนพฤศจิกายน

XTB มองว่าหาก BoE ยังพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ย การประชุมเดือนพฤศจิกายนมีความเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจากจะมีข้อมูลค่าจ้างปี 2027 และนโยบายงบประมาณของรัฐบาลใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

คาด BoE ยังคงใช้นโยบาย "Active Hold"

XTB คาดว่า BoE จะยังคงจุดยืน "Active Hold" หรือคงดอกเบี้ยพร้อมเปิดทางเลือกสำหรับการดำเนินนโยบายในอนาคต เนื่องจากภาวะการเงินตึงตัวขึ้นแล้ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีปรับขึ้น 28 จุดพื้นฐาน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อตลาด: FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่

แม้ตลาดหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกเผชิญแรงขาย

  • KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงกว่า 20% ในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา
  • Nasdaq 100 ปรับตัวลงแรงหลังผลประชุม Fed

แต่ FTSE 100 กลับปรับตัวขึ้นทำ สถิติสูงสุดใหม่ และเพิ่มขึ้นกว่า 4.5% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

แรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่ม

  • พลังงาน
  • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  • สินค้าอุปโภคบริโภค

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง

ในเชิงเทคนิค FTSE 100 ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และ 200 วัน ขณะที่โมเมนตัมยังสนับสนุนการปรับตัวขึ้น หาก BoE คงดอกเบี้ยตามคาดและส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว การประชุมครั้งนี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก และระดับ 11,000 จุด จะเป็นเป้าหมายสำคัญถัดไปของดัชนี FTSE 100

กราฟ: FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ก่อนการประกาศผลการประชุม BoE

 

ที่มา: xStation

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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