อ่านเพิ่มเติม
08:19 · 13 ตุลาคม 2025

US100 ลด 1.10% ✂️

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
USDIDX
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • วอลล์สตรีทปรับตัวลดลง หลังคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับจีนสร้างความผันผวนในตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้า หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บน TruthSocial เตือนถึงความตึงเครียดทางการค้ากับจีน

อดีตประธานาธิบดีระบุว่าปักกิ่งได้ส่งจดหมายไปยังหลายประเทศทั่วโลก ประกาศแผนการควบคุมการส่งออกโลหะหายากและวัตถุดิบสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทรัมป์มองว่าเป็นการกระทำที่ “เป็นศัตรู” และมีเป้าหมายเพื่อ “อุดตลาด” พร้อมเตือนว่าสหรัฐอาจตอบโต้ด้วยมาตรการต่าง ๆ รวมถึง การขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนอย่างมหาศาล สัญญาณนี้ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับเข้าสู่ความขัดแย้งทางการค้า

โพสต์ดังกล่าวจุดความกังวลเรื่องสงครามการค้าใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกวิตก

  • US500 ลดลง 0.80%

  • US100 ลดลง 1.10%

  • US2000 ลดลง 1.30%

The U.S. dollar index (USDIDX) also weakened 0.50%.

 
15 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
15 ตุลาคม 2025, 09:05

EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈
15 ตุลาคม 2025, 08:49

US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง
15 ตุลาคม 2025, 08:47

น้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2% ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก