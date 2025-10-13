US100 ลด 1.10% ✂️

- วอลล์สตรีทปรับตัวลดลง หลังคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับจีนสร้างความผันผวนในตลาด
ตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้า หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บน TruthSocial เตือนถึงความตึงเครียดทางการค้ากับจีน
อดีตประธานาธิบดีระบุว่าปักกิ่งได้ส่งจดหมายไปยังหลายประเทศทั่วโลก ประกาศแผนการควบคุมการส่งออกโลหะหายากและวัตถุดิบสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทรัมป์มองว่าเป็นการกระทำที่ “เป็นศัตรู” และมีเป้าหมายเพื่อ “อุดตลาด” พร้อมเตือนว่าสหรัฐอาจตอบโต้ด้วยมาตรการต่าง ๆ รวมถึง การขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนอย่างมหาศาล สัญญาณนี้ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการกลับเข้าสู่ความขัดแย้งทางการค้า
โพสต์ดังกล่าวจุดความกังวลเรื่องสงครามการค้าใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกวิตก
-
US500 ลดลง 0.80%
-
US100 ลดลง 1.10%
-
US2000 ลดลง 1.30%
The U.S. dollar index (USDIDX) also weakened 0.50%.
