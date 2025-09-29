อ่านเพิ่มเติม

💥 Live: สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก

12:50 29 กันยายน 2025

รับชมการวิเคราะห์เชิงลึก & กลยุทธ์การลงทุนใน ตลาดหุ้น ดอกเบี้ย ทองคำ

⚡️ สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก กำลังร้อนแรง!
ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีใหม่ FED ยังมีท่าทีไม่แน่นอน ตลาดการเงินสั่นสะเทือน
📊 รับชมการวิเคราะห์เชิงลึกที่ไลฟ์วันนี้ เวลา 13.00 น.

 

หุ้น:
01.10.2025
16:34

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...

 16:30

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...

 15:04

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วงเข้าสู่ภาวะหดตัว 🇫🇷🇩🇪

อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
