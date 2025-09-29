💥 Live: สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก

รับชมการวิเคราะห์เชิงลึก & กลยุทธ์การลงทุนใน ตลาดหุ้น ดอกเบี้ย ทองคำ
⚡️ สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก กำลังร้อนแรง!
ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีใหม่ FED ยังมีท่าทีไม่แน่นอน ตลาดการเงินสั่นสะเทือน
📊 รับชมการวิเคราะห์เชิงลึกที่ไลฟ์วันนี้ เวลา 13.00 น.
เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...16:30
10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...15:04
อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
