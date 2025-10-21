อ่านเพิ่มเติม
สรุปข่าวเช้า

  • ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร

  • บิตคอยน์กลับมาถูกกดดันอีกครั้ง จากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

  • ราคาทองคำร่วงลงเกือบ 0.7% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดเล็กน้อย หลังจากดีดขึ้นเมื่อวานจากความหวังว่าการพบกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง ที่กรุงโซลในสัปดาห์หน้าจะช่วยลดความตึงเครียดทางการค้า ขณะที่ดัชนีหุ้นจีนก็ปรับขึ้นตามกระแสเช่นกัน
  • ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ จะมีการประกาศผลประกอบการจาก General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola และ Lockheed Martin ส่วนหลังปิดตลาด นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Netflix และ Texas Instruments ด้านปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา โดยจะมีตัวเลขเงินเฟ้อจากแคนาดาเวลา 14:30 น.
  • ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลง หลังซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้สนับสนุนนโยบายการคลังผ่อนคลาย ชนะการเลือกตั้งและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่คู่เงิน USD/JPY ปรับขึ้นกว่า 0.5% ราคาทองคำร่วงมากกว่า 0.7% จากจุดสูงสุดบริเวณ 4,327 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาซิลเวอร์อ่อนตัวมากกว่า 1%
  • ตลาดคริปโตอ่อนแรง บิตคอยน์ร่วงกว่า 2% สู่ราว 107,000 ดอลลาร์ จากระดับเกือบ 111,000 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่ EUR/USD ร่วงลงสู่ 1.162 ตลาดยังคงหวังว่าการปิดทำการรัฐบาล (shutdown) จะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ตามสัญญาณจากทำเนียบขาว
  • วุฒิสมาชิกเดโมแครตลงมติคว่ำร่างกฎหมายขยายงบประมาณรัฐบาลของพรรครีพับลิกัน ถือเป็นความพยายามล้มเหลวครั้งที่ 11 (คะแนน 50–43 ต่ำกว่าเกณฑ์ 60 เสียง) อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ เควิน แฮสเซตต์ ระบุว่าการ shutdown “น่าจะ” จบในสัปดาห์นี้
  • สำนักข่าว Financial Times รายงานว่า Apollo, KKR, Carlyle และ Cerberus ได้หารือกับรัฐบาลสหรัฐฯ เรื่องโครงการปรับปรุงกองทัพมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมแผนอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร
  • เจมสัน กรีเออร์ กล่าวหาจีนกดดันบริษัทต่างชาติไม่ให้ลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐฯ เพื่อสกัดกั้นซัพพลายเชน เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ พร้อมย้ำว่าจะปกป้องบริษัทอเมริกันและส่งเสริมการลงทุน
  • CNN รายงานว่าแผนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ ถูกระงับชั่วคราว
  • Fitch Ratings เตือนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินเชื่อนอกระบบธนาคารในสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนของธนาคาร ขณะที่ Bank of America มองว่าความเสี่ยงที่ Fed จะควบคุมงบดุลไม่อยู่ในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับสูง ออสเตรเลียประกาศลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ในระบบทหารที่เชื่อมกับสหรัฐฯ และเตรียมซื้อเฮลิคอปเตอร์ Apache มูลค่า 2.68 พันล้านดอลลาร์
