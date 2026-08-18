Macro Calendar: ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ จับตานักลงทุน

ช่วงเปิดตลาดวันอังคารถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า และตลาดกำลังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลไม่มากนัก แต่มีตัวเลขสำคัญจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยและราคาการค้าระหว่างประเทศ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจชุดล่าสุดออกมาอ่อนแอ รายงานตลาดที่อยู่อาศัยในวันนี้จะช่วยสะท้อนว่าสถานการณ์ในภาคดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลงหรือไม่ ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย
ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย 🌏
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในออสเตรเลียอยู่ที่ 6.0% สะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากช่วงก่อนหน้า
- ตัวแทนจากธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงใช้ถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้นก่อนเปิดตลาดยุโรป
- ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขายเพิ่มขึ้น หลังนักลงทุนตอบสนองล่าช้าต่อข้อมูล GDP ญี่ปุ่น ที่น่าผิดหวังเมื่อวันจันทร์
ปฏิทินเศรษฐกิจ 📊
- 08:00 น. สหราชอาณาจักร อัตราการว่างงาน คาดการณ์: 4.8% | ครั้งก่อน: 4.9%
- 11:00 น. เยอรมนี ดัชนี ZEW เดือนสิงหาคม คาดการณ์: 30 | ครั้งก่อน: 26.3
- 14:30 น. สหรัฐฯ ใบอนุญาตก่อสร้าง คาดการณ์: 1.37 ล้าน | ครั้งก่อน: 1.37 ล้าน
- 14:30 น. สหรัฐฯ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน คาดการณ์: 1.35 ล้าน | ครั้งก่อน: 1.42 ล้าน
- 14:30 น. สหรัฐฯ ดัชนีราคานำเข้า คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: 0.3%
- 15:00 น. สหรัฐฯ ดัชนียอดขายบ้านรอปิดการขาย คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: -5.4%
ผลประกอบการบริษัทสำคัญจาก Wall Street และยุโรป 💼
- The Home Depot ก่อนเปิดตลาด
- Amer Sports ก่อนเปิดตลาด
- Keysight Technologies หลังปิดตลาด
- Toll Brothers หลังปิดตลาด
ตลาดที่น่าจับตาวันนี้ 📈
- ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นในออสเตรเลียช่วยหนุนค่าเงิน แต่หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่าย อาจสร้างแรงกดดันด้านขายต่อคู่เงินนี้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันตลาดยังต้องจับตาสัญญาณที่สวนทางกัน ทั้งราคาทองแดงที่ปรับตัวขึ้นและความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) นักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อแนวทางการตัดสินใจด้านดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งอาจสร้างความผันผวนในระยะสั้น ขณะที่การประชุมเศรษฐกิจ Jackson Hole กำลังใกล้เข้ามา
- กลุ่มก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น The Home Depot และ Toll Brothers ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่างใบอนุญาตก่อสร้าง อาจทำให้หุ้นกลุ่มนี้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหลังตลาดนิวยอร์กปิด
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