  
13:31 · 18 สิงหาคม 2026

Macro Calendar: ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ จับตานักลงทุน

ช่วงเปิดตลาดวันอังคารถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า และตลาดกำลังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลไม่มากนัก แต่มีตัวเลขสำคัญจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยและราคาการค้าระหว่างประเทศ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจชุดล่าสุดออกมาอ่อนแอ รายงานตลาดที่อยู่อาศัยในวันนี้จะช่วยสะท้อนว่าสถานการณ์ในภาคดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลงหรือไม่ ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย

ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย 🌏

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในออสเตรเลียอยู่ที่ 6.0% สะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากช่วงก่อนหน้า
  • ตัวแทนจากธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงใช้ถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้นก่อนเปิดตลาดยุโรป
  • ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขายเพิ่มขึ้น หลังนักลงทุนตอบสนองล่าช้าต่อข้อมูล GDP ญี่ปุ่น ที่น่าผิดหวังเมื่อวันจันทร์

ปฏิทินเศรษฐกิจ 📊

  • 08:00 น. สหราชอาณาจักร  อัตราการว่างงาน คาดการณ์: 4.8% | ครั้งก่อน: 4.9%
  • 11:00 น. เยอรมนี  ดัชนี ZEW เดือนสิงหาคม คาดการณ์: 30 | ครั้งก่อน: 26.3
  • 14:30 น. สหรัฐฯ  ใบอนุญาตก่อสร้าง คาดการณ์: 1.37 ล้าน | ครั้งก่อน: 1.37 ล้าน
  • 14:30 น. สหรัฐฯ  ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน คาดการณ์: 1.35 ล้าน | ครั้งก่อน: 1.42 ล้าน
  • 14:30 น. สหรัฐฯ  ดัชนีราคานำเข้า คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: 0.3%
  • 15:00 น. สหรัฐฯ  ดัชนียอดขายบ้านรอปิดการขาย คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: -5.4%

ผลประกอบการบริษัทสำคัญจาก Wall Street และยุโรป 💼

  • The Home Depot  ก่อนเปิดตลาด
  • Amer Sports  ก่อนเปิดตลาด
  • Keysight Technologies  หลังปิดตลาด
  • Toll Brothers  หลังปิดตลาด

ตลาดที่น่าจับตาวันนี้ 📈

  • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD)  ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นในออสเตรเลียช่วยหนุนค่าเงิน แต่หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่าย อาจสร้างแรงกดดันด้านขายต่อคู่เงินนี้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันตลาดยังต้องจับตาสัญญาณที่สวนทางกัน ทั้งราคาทองแดงที่ปรับตัวขึ้นและความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน
  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) นักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อแนวทางการตัดสินใจด้านดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งอาจสร้างความผันผวนในระยะสั้น ขณะที่การประชุมเศรษฐกิจ Jackson Hole กำลังใกล้เข้ามา
  • กลุ่มก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น The Home Depot และ Toll Brothers ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอย่างใบอนุญาตก่อสร้าง อาจทำให้หุ้นกลุ่มนี้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหลังตลาดนิวยอร์กปิด

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