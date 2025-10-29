อ่านเพิ่มเติม
09:45 · 29 ตุลาคม 2025

ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการของ “Magnificent Seven”

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
US100
ดัชนี
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
OIL
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
Microsoft
หุ้น
MSFT.US, Microsoft Corp
-
-
UnitedHealth
หุ้น
UNH.US, UnitedHealth Group Inc
-
-
  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ จะออกมาแข็งแกร่ง และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
  • ด้าน OpenAI เสริมความร่วมมือกับ Microsoft ผ่านการโอนหุ้นมูลค่า 135 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน UnitedHealth และ Cameco รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้
  • ดัชนีหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวผสมผสาน ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยหลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดย Euro Stoxx 50 ลดลงประมาณ 0.12%, DAX ของเยอรมนี ลดลงราว 0.1%, CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลง 0.3%, ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.4%
  • ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงสำคัญ โดยพรุ่งนี้ Microsoft จะเปิดเผยรายงานไตรมาส ตามมาด้วยบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม “Magnificent Seven” ภายในสัปดาห์นี้
  • OpenAI โอนหุ้นจำนวน 27% ให้แก่ Microsoft คิดเป็นมูลค่าประมาณ 135 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่สำคัญ ขณะยังคงความเป็นอิสระของ OpenAI เอาไว้
  • UnitedHealth Group ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
  • Cameco พุ่งขึ้นราว 20% ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับรัฐบาลสหรัฐฯ, Brookfield และ Westinghouse ซึ่งมีศักยภาพในการทำสัญญามูลค่ารวมกว่า 80 พันล้านดอลลาร์
  • ราคาบ้านในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด 0.4% สวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.1% ถือเป็นสัญญาณบวกหลังจากหลายเดือนที่ราคาปรับลดลงเล็กน้อย
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมอยู่ที่ 94.6 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 93.4 แต่ลดลงจากเดือนกันยายนที่ปรับแล้ว 95.6 โดยความเชื่อมั่นยังต่ำกว่า 100 สะท้อนถึงการใช้จ่ายที่ระมัดระวังของผู้บริโภค
  • ในเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK อ่อนตัวลงกว่าที่คาด เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และความไม่มั่นคงด้านการจ้างงาน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลง
  • ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงสู่ระดับประมาณ 64.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงราว 2% จากวันก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่า OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น แม้มีแรงหนุนจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน
  • ราคาทองคำลดลงประมาณ 1% อยู่ที่ราว 3,971 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบ 3,901–4,034 ดอลลาร์, ขณะที่ราคาซิลเวอร์เพิ่มขึ้นราว 0.5% อยู่ที่ประมาณ 47.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • บิตคอยน์ (Bitcoin) ปรับขึ้นราว 0.5% สู่ระดับ 114,500 ดอลลาร์, ส่วน อีเธอเรียม (Ethereum) อ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.3% มาอยู่ที่ราว 4,100 ดอลลาร์
