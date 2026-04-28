Market Wrap: หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปถูกกดดัน ขณะที่น้ำมันยืนเหนือ 100 ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด (Market Overview)
ธนาคารยุโรปเริ่มสูญเสียความน่าสนใจในสายตานักลงทุน แม้ว่ายังคงมีมูลค่าที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป การขยายตัวของสินเชื่อที่อ่อนแรงลง และแรงกดดันต่อส่วนต่างกำไรในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยที่อาจลดลงกำลังเพิ่มขึ้น
หลังจากหลายปีของการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ภาคธนาคารได้เข้าสู่ช่วง “การหมุนเงินลงทุน (capital rotation)” อย่างชัดเจน โดยนักลงทุนเริ่มย้ายเงินไปยังกลุ่มอื่น เช่น หุ้นเทคโนโลยีและสินค้าโภคภัณฑ์
ในสัปดาห์นี้ ตลาดจับตาการตัดสินใจของ European Central Bank ในวันพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร ขณะเดียวกัน แนวโน้มของกลุ่มนี้ยังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจยุโรปเป็นหลัก โดยการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจช่วยหนุนกำไร แต่การเติบโตที่อ่อนแอและความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอาจลบล้างปัจจัยบวกดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
ตลาดยุโรป (European Session)
การซื้อขายในยุโรปวันอังคารมีโทนเชิงบวกเล็กน้อย โดยดัชนีหลักฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้าและปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลาง sentiment ที่ดีขึ้น แม้ว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันตลาด
- FTSE 100 (อังกฤษ) +0.5%
- CAC 40 (ฝรั่งเศส) +0.2%
- DAX (เยอรมนี) +0.2%
- IBEX (สเปน) +1%
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพ และความเสี่ยงที่ราคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สหรัฐฯ – อิหร่าน (US–Iran)
ราคาน้ำมัน Brent ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และ Iran
อิหร่านเสนอข้อตกลงเปิดเส้นทางขนส่งสำคัญ แลกกับการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ แต่ไม่มีการยอมถอยในประเด็นนิวเคลียร์ ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลของ Donald Trump ไม่ยอมรับ
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ยกเลิกแผนส่งคณะเจรจาไปปากีสถาน ทำให้โอกาสการเจรจาคืบหน้าลดลง และตอกย้ำท่าทีแข็งกร้าวของวอชิงตัน ส่งผลให้ตลาดน้ำมันยังคงผันผวนและราคาทรงตัวในระดับสูง
บริษัท (Companies)
BP (BP.UK) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาดอย่างมาก โดยกำไรพุ่งขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงและความผันผวนในตลาดพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน
กำไรสุทธิปรับปรุง (adjusted net income) อยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.38 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่ EBIT ปรับปรุงเพิ่มขึ้นราว 40% เป็น 6.27 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขสำคัญ:
- กำไรสุทธิ: 3.2 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- EBIT: 6.27 พันล้านดอลลาร์ (+40% YoY)
- กลุ่ม Customers & Products: 3.2 พันล้านดอลลาร์ (ตัวขับเคลื่อนหลัก)
- กลุ่ม Upstream: 1.98 พันล้านดอลลาร์ (-32% YoY)
- EPS: 20.67 เซนต์ (จาก 8.75 เซนต์ปีก่อน)
- เงินปันผล: 8.32 เซนต์/หุ้น (ทรงตัว)
แรงหนุนหลักมาจากธุรกิจการเทรดและการกลั่น ซึ่งได้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาและปัญหาด้านอุปทานในตลาดพลังงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเผชิญแรงกดดันจากกระแสเงินสดที่อ่อนตัวและระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งลดทอนภาพรวมเชิงบวกบางส่วน
CEO คนใหม่ Meg O’Neill ระบุว่าผลลัพธ์ครั้งนี้ช่วยเสริมความมั่นใจในการเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร ทั้งการลดต้นทุนและขายสินทรัพย์ พร้อมย้ำถึงวินัยทางการเงินและการลดหนี้ แต่ก็เตือนว่าผลประกอบการในอนาคตยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางราคาน้ำมันอย่างมาก
แหล่งที่มา: xStation5
Bayer (BAYN.US) เผชิญแรงกดดัน หลังการพิจารณาคดีใน Supreme Court of the United States ออกมาในลักษณะ “ผสม” เกี่ยวกับความพยายามของบริษัทในการจำกัดคดีความจำนวนหลายหมื่นคดีที่เกี่ยวข้องกับสารกำจัดวัชพืช Roundup
ประเด็นสำคัญของคดีคือ กฎหมายการติดฉลากสารกำจัดศัตรูพืชระดับรัฐบาลกลาง จะมีผลเหนือกว่าคดีในระดับรัฐหรือไม่ โดยคดีเหล่านี้กล่าวหาว่าบริษัทไม่เตือนถึงความเสี่ยงในการก่อมะเร็งอย่างเพียงพอ
ในระหว่างการพิจารณา ผู้พิพากษาบางรายมีท่าทีเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ Bayer ที่สนับสนุนมาตรฐานกลางระดับประเทศ ขณะที่บางรายมองว่ารัฐแต่ละรัฐยังคงมีสิทธิในการประเมินความเสี่ยงและออกคำเตือนได้
ความไม่ชัดเจนของทิศทางคำตัดสินส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกดดันราคาหุ้นให้ปรับตัวลง
คดีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อ Bayer โดยบริษัทได้กันเงินสำรองสำหรับการยุติคดีไปแล้วมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ และยังคงเผชิญกับคดีอีกหลายหมื่นรายการ หากศาลมีคำตัดสินในเชิงบวก อาจช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยคลี่คลายปัญหาที่ยืดเยื้อซึ่งกดดันมูลค่าบริษัทมาอย่างยาวนาน
แหล่งที่มา: xStation5
โลหะมีค่า (Precious Metals)
ทองคำและเงินยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่านจะเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่สามารถหนุนราคาได้
- ทองคำปรับตัวลงประมาณ 1.5% และหลุดระดับ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- เงินถูกกดดันมากกว่า โดยลดลงเกือบ 3% และต่ำกว่า 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์
₿ คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
ตลาดคริปโตยังอยู่ภายใต้แรงขาย โดยสินทรัพย์หลักปรับตัวลงตาม sentiment ตลาดโลกที่อ่อนแอลง
- Bitcoin และ Ethereum ต่างปรับตัวลงราว 1.6%
- สะท้อนถึงความเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโดยรวม
Rare Earth Americas IPO กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น
Alphabet Q1 Preview: ความคาดหวังสูงและแรงกดดันต่อคุณภาพผลประกอบการ
📉 ทองคำปรับตัวลง 1.5% จากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อโลหะมีค่า
สงครามที่มีต้นทุนสูงและสัญญาจ้างที่มีกำไร: การฟื้นฟูคลังอาวุธหลังสงครามอิหร่าน