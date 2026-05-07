7 พฤษภาคม 2026

Market wrap 🚨 น้ำมันร่วงหลุดระดับ $100 หนุนความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ

STOXX Europe 600 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.2% โดยตลาดหุ้นยุโรปยังคงขยายโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่อง หลังจากดัชนี Wall Street ทำจุดสูงสุดใหม่ ตลาดเอเชียทำระดับสูงสุดใหม่ และราคาน้ำมันร่วงแรงต่ำกว่า $100 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความคาดหวังต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

 ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน

ยอดค้าปลีกยูโรโซนลดลง 0.1% MoM เทียบกับที่ตลาดคาด -0.3% และครั้งก่อน -0.2%
ในเชิงรายปี (YoY) เพิ่มขึ้น 1.2% ตามคาดการณ์ แต่ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 1.7%

 ภาพรวมตลาดโลก

ตลาดการเงินโลกยังได้รับแรงหนุนจาก:

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น โลหะมีค่า และ Bitcoin

 ตลาดหุ้นเยอรมนี

DAX ฟิวเจอร์สกลับมา underperform เล็กน้อย ลดลงราว 0.1% แม้ภาพรวมตลาดยุโรปยังเป็นบวก สะท้อนแรงขายทำกำไรในบางกลุ่มหุ้น

DAX (DE40) futures chart, D1 / H1 interval

ผลประกอบการบริษัทหนุน sentiment ตลาดหุ้นยุโรป

  • Qiagen รายงานกำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (EPS) อยู่ที่ 54 เซนต์ ตรงตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
  • Lottomatica มีรายได้ €600 ล้าน และระบุว่า EBITDA ปรับปรุงปี 2026 มีแนวโน้มอยู่ที่ระดับบนของกรอบคาดการณ์เดิม
  • Tenaris รายได้อยู่ที่ $3.10 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $2.99 พันล้าน
  • Endesa กำไรสุทธิ €725 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €627.6 ล้าน
  • Jeronimo Martins EBITDA อยู่ที่ €572 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €560.6 ล้าน
  • Banco Comercial Português กำไรสุทธิ €305.8 ล้าน สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ €283.4 ล้าน

ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรปหลังประกาศผลประกอบการ

  • Prosus ปรับขึ้นประมาณ 3% กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดใน STOXX Europe 600
  • Henkel เพิ่มขึ้นราว 2% หลังรายงานยอดขายไตรมาส 1 ดีกว่าคาด
  • CSG Systems International +1.7% และ BE Semiconductor Industries +1.6% จากความเชื่อมั่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
  • STMicroelectronics เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ตามทิศทางอุตสาหกรรมชิป
  • argenx เพิ่มขึ้น 1.5% หลังยอดขายยา Vyvgart ดีกว่าคาด
  • TUI และ Lufthansa ปรับขึ้นราว 1% จาก sentiment เชิงบวกในกลุ่มท่องเที่ยว หลังราคาน้ำมันลดลง
  • Prysmian เพิ่มขึ้น 0.8% จากแนวโน้มการเติบโตที่ได้แรงหนุนจากการลงทุน data center และการขยายตลาดสหรัฐฯ

หุ้นที่เผชิญแรงกดดัน

  • RENK Group ลดลงราว 1% เช่นเดียวกับ BP, Novo Nordisk, Voestalpine และ Nokia ที่อ่อนตัวก่อนเปิดตลาดยุโรป
  • Aumovio ลดลง 1.7% แม้ EBIT ปรับแล้วออกมาดีกว่าคาด
  • Siemens Healthineers ร่วงเกือบ 5% หลังปรับลดคาดการณ์การเติบโตยอดขายทั้งปี
  • SAP และ OMV ลดลงราว 1.1% ขณะที่ Andritz ลดลง 1.3% จากผลประกอบการผสมผสาน

SAP chart (D1 interval)

บริษัทในยุโรปยังคงรายงานผลประกอบการ “ดีกว่าคาด”
  • Flutter Entertainment รายงานรายได้ $4.30 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $4.24 พันล้าน
  • AMS-Osram รายได้ไตรมาสอยู่ที่ €796 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €774.3 ล้าน
  • Aker BP กำไรก่อนภาษีอยู่ที่ $2.72 พันล้าน สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ $1.89 พันล้าน
  • Avolta รายได้เติบโตแบบ organic 4.7% สูงกว่าคาดที่ 4.55%
  • Sanoma รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ €221.1 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €215 ล้าน
  • BNP Paribas Bank Polska กำไรสุทธิ PLN 375.3 ล้าน สูงกว่าคาดที่ PLN 306.5 ล้าน
  • Swiss Re กำไรสุทธิไตรมาส 2 อยู่ที่ $1.51 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $1.19 พันล้าน

 คาดการณ์บางบริษัทถูกปรับลง

GN Store Nord ยืนยันคาดการณ์ทั้งปี:

  • การเติบโต organic revenue: 0–6%
  • EBITA margin: 8–9% (เทียบกับ 7.6% ในปี 2025)

Siemens Healthineers ปรับลดคาดการณ์ยอดขายทั้งปีลงเหลือ 4.5–5% จากเดิม 5–6% ขณะที่ตลาดคาดราว 4.94%

Siemens Healthineers stock chart (D1 interval)

  • Nexi รายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ €821.4 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €814.5 ล้าน
  • Lanxess ยอดขาย €1.38 พันล้าน ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ €1.40 พันล้าน
  • Knorr-Bremse EBIT ไตรมาส 1 อยู่ที่ €245 ล้าน สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ €244.8 ล้าน
  • Pharming รายได้ $72.4 ล้าน ลดลงจากปีก่อนที่ $79.1 ล้าน
  • Vonovia EBITDA ปรับแล้ว €711.6 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €701.9 ล้าน
  • SAF-Holland EBIT ปรับแล้ว €42.5 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €41.6 ล้าน
  • Zealand Pharma ขาดทุนสุทธิ €43.94 ล้าน น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ (€68 ล้าน) ซึ่งถือว่าดีกว่าคาด
  • Wacker Neuson EBIT €41.5 ล้าน สูงกว่าคาดอย่างมากที่ €12.1 ล้าน
  • Solvay EBITA พื้นฐาน €219 ล้าน ต่ำกว่าคาดที่ €228 ล้าน
  • Intrum EBIT ปรับแล้ว SEK 50.1 ล้าน สูงกว่าคาดที่ SEK 17 ล้าน
  • FinecoBank กำไรสุทธิ €162.2 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €158 ล้าน
  • Veidekke รายได้ NOK 965 ล้าน สูงกว่าคาดที่ NOK 895 ล้าน
  • Legrand รายได้เติบโตแบบ organic 9.3% สูงกว่าคาดที่ 6.81% อย่างมีนัยสำคัญ
  • Davide Campari-Milano รายได้เติบโต 2.9% ดีกว่าคาดที่ -5% อย่างมาก แต่แนวโน้มอนาคตที่ระมัดระวังทำให้หุ้นถูกเทขายแรงหลังประกาศผล

Campari chart (D1 interval)

EU50 and OIL charts (D1 interval)

