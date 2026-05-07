Market wrap 🚨 น้ำมันร่วงหลุดระดับ $100 หนุนความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ

ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน
ยอดค้าปลีกยูโรโซนลดลง 0.1% MoM เทียบกับที่ตลาดคาด -0.3% และครั้งก่อน -0.2%
ในเชิงรายปี (YoY) เพิ่มขึ้น 1.2% ตามคาดการณ์ แต่ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 1.7%
ภาพรวมตลาดโลก
ตลาดการเงินโลกยังได้รับแรงหนุนจาก:
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น โลหะมีค่า และ Bitcoin
ตลาดหุ้นเยอรมนี
DAX ฟิวเจอร์สกลับมา underperform เล็กน้อย ลดลงราว 0.1% แม้ภาพรวมตลาดยุโรปยังเป็นบวก สะท้อนแรงขายทำกำไรในบางกลุ่มหุ้น
DAX (DE40) futures chart, D1 / H1 interval
ผลประกอบการบริษัทหนุน sentiment ตลาดหุ้นยุโรป
- Qiagen รายงานกำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (EPS) อยู่ที่ 54 เซนต์ ตรงตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
- Lottomatica มีรายได้ €600 ล้าน และระบุว่า EBITDA ปรับปรุงปี 2026 มีแนวโน้มอยู่ที่ระดับบนของกรอบคาดการณ์เดิม
- Tenaris รายได้อยู่ที่ $3.10 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $2.99 พันล้าน
- Endesa กำไรสุทธิ €725 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €627.6 ล้าน
- Jeronimo Martins EBITDA อยู่ที่ €572 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €560.6 ล้าน
- Banco Comercial Português กำไรสุทธิ €305.8 ล้าน สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ €283.4 ล้าน
ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรปหลังประกาศผลประกอบการ
- Prosus ปรับขึ้นประมาณ 3% กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดใน STOXX Europe 600
- Henkel เพิ่มขึ้นราว 2% หลังรายงานยอดขายไตรมาส 1 ดีกว่าคาด
- CSG Systems International +1.7% และ BE Semiconductor Industries +1.6% จากความเชื่อมั่นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- STMicroelectronics เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ตามทิศทางอุตสาหกรรมชิป
- argenx เพิ่มขึ้น 1.5% หลังยอดขายยา Vyvgart ดีกว่าคาด
- TUI และ Lufthansa ปรับขึ้นราว 1% จาก sentiment เชิงบวกในกลุ่มท่องเที่ยว หลังราคาน้ำมันลดลง
- Prysmian เพิ่มขึ้น 0.8% จากแนวโน้มการเติบโตที่ได้แรงหนุนจากการลงทุน data center และการขยายตลาดสหรัฐฯ
หุ้นที่เผชิญแรงกดดัน
- RENK Group ลดลงราว 1% เช่นเดียวกับ BP, Novo Nordisk, Voestalpine และ Nokia ที่อ่อนตัวก่อนเปิดตลาดยุโรป
- Aumovio ลดลง 1.7% แม้ EBIT ปรับแล้วออกมาดีกว่าคาด
- Siemens Healthineers ร่วงเกือบ 5% หลังปรับลดคาดการณ์การเติบโตยอดขายทั้งปี
- SAP และ OMV ลดลงราว 1.1% ขณะที่ Andritz ลดลง 1.3% จากผลประกอบการผสมผสาน
SAP chart (D1 interval)
- Flutter Entertainment รายงานรายได้ $4.30 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $4.24 พันล้าน
- AMS-Osram รายได้ไตรมาสอยู่ที่ €796 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €774.3 ล้าน
- Aker BP กำไรก่อนภาษีอยู่ที่ $2.72 พันล้าน สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ $1.89 พันล้าน
- Avolta รายได้เติบโตแบบ organic 4.7% สูงกว่าคาดที่ 4.55%
- Sanoma รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ €221.1 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €215 ล้าน
- BNP Paribas Bank Polska กำไรสุทธิ PLN 375.3 ล้าน สูงกว่าคาดที่ PLN 306.5 ล้าน
- Swiss Re กำไรสุทธิไตรมาส 2 อยู่ที่ $1.51 พันล้าน สูงกว่าคาดที่ $1.19 พันล้าน
คาดการณ์บางบริษัทถูกปรับลง
GN Store Nord ยืนยันคาดการณ์ทั้งปี:
- การเติบโต organic revenue: 0–6%
- EBITA margin: 8–9% (เทียบกับ 7.6% ในปี 2025)
Siemens Healthineers ปรับลดคาดการณ์ยอดขายทั้งปีลงเหลือ 4.5–5% จากเดิม 5–6% ขณะที่ตลาดคาดราว 4.94%
Siemens Healthineers stock chart (D1 interval)
- Nexi รายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ €821.4 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €814.5 ล้าน
- Lanxess ยอดขาย €1.38 พันล้าน ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ €1.40 พันล้าน
- Knorr-Bremse EBIT ไตรมาส 1 อยู่ที่ €245 ล้าน สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ €244.8 ล้าน
- Pharming รายได้ $72.4 ล้าน ลดลงจากปีก่อนที่ $79.1 ล้าน
- Vonovia EBITDA ปรับแล้ว €711.6 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €701.9 ล้าน
- SAF-Holland EBIT ปรับแล้ว €42.5 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €41.6 ล้าน
- Zealand Pharma ขาดทุนสุทธิ €43.94 ล้าน น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ (€68 ล้าน) ซึ่งถือว่าดีกว่าคาด
- Wacker Neuson EBIT €41.5 ล้าน สูงกว่าคาดอย่างมากที่ €12.1 ล้าน
- Solvay EBITA พื้นฐาน €219 ล้าน ต่ำกว่าคาดที่ €228 ล้าน
- Intrum EBIT ปรับแล้ว SEK 50.1 ล้าน สูงกว่าคาดที่ SEK 17 ล้าน
- FinecoBank กำไรสุทธิ €162.2 ล้าน สูงกว่าคาดที่ €158 ล้าน
- Veidekke รายได้ NOK 965 ล้าน สูงกว่าคาดที่ NOK 895 ล้าน
- Legrand รายได้เติบโตแบบ organic 9.3% สูงกว่าคาดที่ 6.81% อย่างมีนัยสำคัญ
- Davide Campari-Milano รายได้เติบโต 2.9% ดีกว่าคาดที่ -5% อย่างมาก แต่แนวโน้มอนาคตที่ระมัดระวังทำให้หุ้นถูกเทขายแรงหลังประกาศผล
Campari chart (D1 interval)
