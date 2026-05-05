Market Wrap: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น 🚀 ธนาคาร กลุ่มกลาโหม และเทคโนโลยีเป็นจุดสนใจ 💡

ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันอังคารในแดนบวกอย่างชัดเจน ITA40 นำการปรับขึ้นด้วยกำไรเกือบ 2% ขณะที่ Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้นราว 1.5% และ DAX ปรับขึ้น 1.3%
แรงหนุนหลักมาจากผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งของธนาคารยุโรป โดยเฉพาะกำไรทำสถิติสูงสุดของ UniCredit อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตลาดยังถูกกดดันจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเมื่อวันจันทร์ สหรัฐฯ และอิหร่านมีการปะทะกันในอ่าวเปอร์เซีย และ United Arab Emirates ก็ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียยังคงเป็นปัจจัยมหภาคสำคัญ Donald Trump ประเมินว่าความขัดแย้งอาจยืดเยื้ออีก 2–3 สัปดาห์ ขณะที่ฝั่งอิหร่านระบุว่าการเจรจากำลัง “มีความคืบหน้า” ในบริบทนี้ ราคาน้ำมัน Brent ปรับฐานหลังจากพุ่งเกือบ 6% เมื่อวันจันทร์ โดยลดลงราว 1.5% กลับมาแถว 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 98.3 เปิดสัปดาห์ในภาวะทรงตัว
ความผันผวนที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดสำคัญต่าง ๆ ในปัจจุบัน แหล่งที่มา: xStation 5
ในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคการเงินเป็นผู้นำตลาด โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการธนาคาร UniCredit ปรับขึ้นกว่า 3% และแผนที่ความร้อน (heatmap) ของ Euro Stoxx 50 แสดงการปรับตัวขึ้นในกลุ่มการเงิน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มเฮลท์แคร์มีการซื้อขายเชิงป้องกัน โดย Sanofi ร่วงลง 4.4% ส่วนกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคยังคงระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
ความผันผวนของหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นยุโรป แยกตามภาคอุตสาหกรรม แหล่งที่มา: XTB HQ Research Department
ข้อมูลบริษัท
UniCredit รายงานกำไรไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2026 เพิ่มขึ้น 16% YoY อยู่ที่ 3.22 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งหมด (คาด: 2.68 พันล้านยูโร)
ธนาคารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีเป็น “อย่างน้อย 11 พันล้านยูโร” และยืนยันเป้าหมายระยะยาวถึงปี 2028
ผลประกอบการได้รับแรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น +4.5% YoY และรายได้จากการเทรดที่พุ่งแรงถึง +154% เมื่อเทียบกับคาดการณ์
ในขณะเดียวกัน CEO Andrea Orcel ได้ยืนยันข้อเสนอเข้าซื้อกิจการ Commerzbank โดยเสนอแลกหุ้นที่อัตรา 0.485 หุ้นของ UniCredit ต่อ 1 หุ้น Commerzbank ซึ่งประเมินมูลค่าราว 32 ยูโรต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 7%
HSBC รายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาด โดยกำไรก่อนภาษีไตรมาส 1 อยู่ที่ 9.38 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 9.59 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นในลอนดอนร่วงลงเกือบ 5.6%
ธนาคารยังมีการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่คาดคิดจากกรณีการฉ้อโกงในตลาดสหราชอาณาจักร และเพิ่มเงินสำรองอีก 300 ล้านดอลลาร์จากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่แย่ลงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7.6% YoY สูงกว่าที่คาด ซึ่งนักวิเคราะห์จาก JPMorgan Chase และ Bloomberg Intelligence ระบุว่าเป็นปัจจัยลบหลักของรายงานครั้งนี้
Rheinmetall รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 เบื้องต้นต่ำกว่าคาด โดยรายได้อยู่ที่ประมาณ 1.94 พันล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ 2.3 พันล้านยูโร ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 224 ล้านยูโร ต่ำกว่าคาดที่ 240 ล้านยูโร
บริษัทระบุว่าสาเหตุหลักมาจากการเลื่อนส่งมอบไปยังไตรมาส 2 อย่างไรก็ตามยังคงเป้าหมายทั้งปีที่การเติบโตยอดขาย 40–45% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานราว 19% นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley และ JPMorgan Chase (ทั้งคู่ให้คำแนะนำ “overweight”) มองว่ายังเพียงพอสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวก ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นกว่า 2% ในช่วงเปิดตลาด
Ferrari เตรียมรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด โดยตลาดคาดรายได้ราว 1.82 พันล้านยูโร และกำไรสุทธิประมาณ 403 ล้านยูโร พร้อม EBITDA margin ที่ 39.3%
ประเด็นสำคัญคืออุปสงค์จากตะวันออกกลางที่ถูกกดดันจากความขัดแย้ง รวมถึงผลกระทบจากภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหภาพยุโรป 25% ที่ประกาศโดย Donald Trump อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก Barclays ระบุว่า Ferrari อาจสามารถส่งผ่านต้นทุนภาษีไปยังลูกค้าได้เป็นส่วนใหญ่ตามโครงสร้างสัญญาที่มีอยู่
