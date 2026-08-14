Market Wrap: หุ้นซอฟต์แวร์ยุโรปดันดัชนีใกล้จุดสูงสุดใหม่ ดอลลาร์ร่วงล้างกำไรทั้งสัปดาห์

ดัชนีและบริษัท
- ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนในวันนี้ โดยแรงซื้อในหุ้นอุตสาหกรรมและไอทียักษ์ใหญ่บางรายช่วยชดเชยแรงขายเล็กน้อยในหุ้นส่วนอื่น ๆ ของตลาด
- ฟิวเจอร์ส Stoxx 50 (EU50) เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีทำผลงานได้ดีที่สุด (DE40: +0.3%) โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้น SAP ส่วนดัชนี SMI ของสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานได้แย่ที่สุด (SUI20: -0.6%) จากแรงขายทำกำไรในกลุ่มหุ้นเภสัชกรรม
- หุ้นกลุ่มไอทียุโรปปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ (SAP: +4.3%, Nemetschek: +8.8%, TeamViewer: +6.0%) หลัง Reuters รายงานว่า Silver Lake อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อ Workday ขณะที่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์หนี้ของบริษัทในภาคเทคโนโลยีเริ่มผ่อนคลายลง
- หุ้น Workday พุ่งขึ้นเกือบ 18% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นระหว่างวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012 หลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ ข่าวดังกล่าวยังช่วยหนุนหุ้นบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เช่น Salesforce, HubSpot และ Wix.com
แหล่งที่มา: XTB Research
เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- ตามประมาณการเบื้องต้นของ Eurostat GDP ที่ปรับตามฤดูกาลในยูโรโซนขยายตัว 0.4% QoQ (+1.0% YoY) และในสหภาพยุโรปขยายตัว 0.5% QoQ (+1.2% YoY) ในไตรมาส 2 โดยฟื้นตัวจากการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาส 1 ขณะที่การจ้างงานในทั้งสองภูมิภาคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% QoQ (+0.5% YoY)
- อัตราเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% YoY ในเดือนกรกฎาคม 2026 จาก 1.8% ในเดือนมิถุนายน โดยราคาปรับตัวขึ้น 0.6% MoM แรงหนุนหลักมาจากภาคบริการ เช่น การขนส่งและที่พัก รวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 2.3% MoM ขณะที่การลดราคาสินค้าในช่วงฤดูร้อนช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าภาคการผลิต ซึ่งลดลง 2.0% MoM
- ราคาขายส่งของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 5.3% YoY (+0.2% MoM) ในเดือนกรกฎาคม 2026 โดยปัจจัยหลักมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน และการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีน้ำมันชั่วคราว ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 24.1% YoY ขณะที่ราคาโลหะนอกกลุ่มเหล็กพุ่งขึ้น 27.8% YoY ส่วนราคาสัตว์มีชีวิตลดลง 18.5% และราคา מוצרจากนมก็ปรับตัวลดลง
- ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า มีการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ที่ยืนยันแล้ว 13 เที่ยวในวันที่ 13 สิงหาคม เพิ่มขึ้น 44% DoD โดยมีเรือ 9 ลำใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนด นอกจากนี้ ปริมาณการเดินเรือในช่องแคบ Bab al-Mandab ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีการเดินเรือ 29 เที่ยว ขณะที่ในทะเลแดงมีเรือเข้าสู่พื้นที่ 18 ลำ และออกจากพื้นที่ 11 ลำ
ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลง 0.3% ในวันนี้ หลังจากเมื่อวานพยายามทะลุขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ฟื้นตัวได้แข็งแกร่งที่สุด (NZDUSD: +0.8%) หลังจากเมื่อวานถูกเทขายจากการลดลงของคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะที่ EURUSD เพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ 1.1570
- โลหะมีค่าฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากปรับฐานในวันก่อนหน้า โดย ทองคำ เพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 4,362 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ เงิน เพิ่มขึ้น 0.8% แตะระดับ 64.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent (OIL) ลบกำไรช่วงต้นตลาดออกทั้งหมด และเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยังคงปรับตัวขึ้น (NATGAS: +0.2%, NATGAS.EU: +0.5%)
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