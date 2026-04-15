Market Wrap: กลุ่มลักชัวรีถูกกดดัน ขณะที่ AI ยังคงขับเคลื่อนความแตกต่างของตลาด

- ลักชัวรียังถูกกดดัน ตลาดยุโรปอ่อนตัว ขณะที่ AI หนุนความแตกต่างของตลาด
ตลาดหุ้นยุโรปยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ทำผลงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หลังผลกระทบจากสงครามอิหร่านและแรงกระแทกด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณว่าระดับแรงขายอาจเข้าใกล้จุด “อ่อนแรงระยะสั้น” แล้ว
- แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอาจคลี่คลายด้วยการหยุดยิงในระยะนี้หรือในอนาคต แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะทิ้งรอยแผลต่อเศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจกดดันกำไรบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่ระมัดระวังมากขึ้น และทำให้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกปรับลดลงต่อเนื่อง
- ภาพการเคลื่อนไหวของดัชนียุโรปสะท้อนความผสมผสานนี้อย่างชัดเจน โดย FTSE 100 ของอังกฤษปรับขึ้นราว 0.1% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.6% ดัชนี DAX ของเยอรมนีทรงตัวใกล้ระดับปิดวานนี้ และ IBEX 35 ของสเปนลดลงประมาณ 0.6%
ในฝั่งผลประกอบการบริษัท เราเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มลักชัวรีถูกกดดันหนักและถูกปรับลดคาดการณ์ลงต่อเนื่อง ในขณะที่เทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ยังได้แรงหนุนจากธีม AI ที่แข็งแกร่ง ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ “คัดเลือกหุ้นและหมุนกลุ่ม” อย่างต่อเนื่อง
- Kering และกลุ่มลักชัวรีโดยรวมเผชิญแรงกดดันหลังผลประกอบการไตรมาส 1 อ่อนแอ ส่งผลให้เกิดแรงขายกระจายไปยังทั้งอุตสาหกรรม รวมถึง LVMH และ Hermès โดยความกังวลหลักยังคงอยู่ที่อุปสงค์สินค้าพรีเมียมที่อ่อนตัว โดยเฉพาะแบรนด์ Gucci ซึ่งทำให้ตลาดตั้งคำถามต่อความยั่งยืนของการฟื้นตัวในกลุ่มนี้
- Hermès แม้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ก็ยังปรับตัวลดลงแรงเช่นกัน สะท้อนว่าตลาดกำลัง re-rate กลุ่มลักชัวรีทั้งเซกเตอร์ ไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่อ่อนแอ
- ในทางตรงกันข้าม ASML ยังคงสนับสนุนภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จากแรงขับเคลื่อนของ AI โดยบริษัทยืนยันว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานชิปยังแข็งแกร่ง ซึ่งยิ่งตอกย้ำความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอื่นในตลาด
- ด้านข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด เงินเฟ้อฝรั่งเศสเดือนมีนาคมออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย โดย HICP รายปีอยู่ที่ 2.0% เทียบกับคาดการณ์ 1.9% อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมเงินเฟ้อยังคงทรงตัวใกล้เป้าหมายของ ECB ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรปจะต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น
- ขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.4% MoM เทียบกับคาด 0.2% และลดลงเพียง -0.6% YoY เทียบกับคาด -1.4% สะท้อนว่าภาคการผลิตยังอ่อนแอ แต่เริ่ม “ทรงตัว” แทนที่จะทรุดตัวลงต่อเนื่อง
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน Brent ยังยืนเหนือระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันด้านอุปทานที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างโลหะมีค่าเริ่มมีแรงขายทำกำไรบางส่วน บ่งชี้ถึงการคลายตัวของความต้องการหลบภัยในระยะสั้น
