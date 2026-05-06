Market Wrap: รายงานจาก Axios หนุนตลาดยุโรป; Novo Nordisk โดดเด่นที่สุดของวัน❓🚀

ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพุธในแดนบวกอย่างชัดเจน โดยสัญญาฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 (EU50) ปรับตัวขึ้นราว 2.74% ขณะที่ดัชนี DAX เยอรมนี (DE40) เพิ่มขึ้น 2.51% สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ
แรงหนุนหลักมาจากความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยรายงานของ Axios ระบุว่า วอชิงตันกำลังเข้าใกล้การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) แบบ 1 หน้า ซึ่งครอบคลุมการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่าน การทยอยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และการเปิดเส้นทางในช่องแคบฮอร์มุซ
ความคาดหวังต่อการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมัน โดย Brent (Brent crude oil) และ WTI (WTI crude oil) ปรับตัวลดลงมากกว่า 9–10% มาอยู่ที่ 100.47 และ 92.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน โดยดัชนี USDIDX ลดลง 0.67% มาอยู่ที่ 97.70 ขณะที่ EUR/USD ปรับขึ้น 0.64% และทะลุระดับ 1.1767 สะท้อนการไหลออกของเงินทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัย
ภาพรวมรายกลุ่มอุตสาหกรรมใน Euro Stoxx 50
- กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) นำตลาด:
- Safran +4.30%
- Airbus +2.59%
- Siemens Energy +2.32%
- กลุ่มการเงิน (Financials) ปรับตัวขึ้นเช่นกัน:
- UniCredit +2.82%
- ING +2.97%
- BNP Paribas +2.61%
- กลุ่มพลังงาน (Energy) เป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด:
- ENI -2.44%
- TotalEnergies -1.12%
- กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) เคลื่อนไหวผสม:
- ASML +1.90%
- Infineon -2.02%
- กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (Consumer Staples) ถูกกดดัน:
- AB InBev -3.58%
- Wolters Kluwer -7.55% (หนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดของวัน)
ตารางแสดงหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุดและแย่ที่สุดในการซื้อขายวันนี้ในยุโรป
แหล่งที่มา: XTB HQ Research Department
ผลการดำเนินงานรายกลุ่มอุตสาหกรรม
แหล่งที่มา: XTB HQ Research Department
ข้อมูลบริษัท
Novo Nordisk
หุ้นพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 9.2% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ดีกว่าคาดอย่างมาก
- รายได้: 96.82 พันล้าน DKK (คาด 69.38 พันล้าน DKK)
- EBIT: 59.62 พันล้าน DKK (คาด 29 พันล้าน DKK)
- อัตรากำไรขั้นต้น: 85.9% (คาด 81.3%)
แรงขับเคลื่อนหลักมาจากยา Wegovy ทั้งแบบฉีด (18.24 พันล้าน DKK) และแบบเม็ดที่เพิ่งเปิดตัว (2.26 พันล้าน DKK) โดย CEO Mike Doustdar ระบุว่าเป็นการเปิดตัว GLP-1 ที่แข็งแกร่งที่สุดในสหรัฐฯ
บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2026 โดยยังคงมองว่าผลลัพธ์มีแนวโน้มอยู่ในช่วงบนของกรอบประมาณการ
BMW
หุ้นปรับขึ้นสูงสุดราว 6%
- รายได้: 31.0 พันล้านยูโร (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย)
- EBIT margin ฝั่งยานยนต์: 5.0% (สูงกว่าคาด 4.7%)
- กระแสเงินสดแข็งแกร่งกว่าคาด
แม้มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 300 ล้านยูโร แต่ผลประกอบการพื้นฐานยังแข็งแกร่ง บริษัทคงเป้าหมาย EBIT margin ปี 2026 ที่ 4–6% พร้อมเตือนผลกระทบจากภาษีนำเข้า
Lufthansa
หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% แม้มีผลขาดทุนในไตรมาส
- รายได้: 8.75 พันล้านยูโร (+7.6% YoY)
- EBIT ขาดทุน: -612 ล้านยูโร (ดีกว่าคาด)
- กระแสเงินสดอิสระ: +65% YoY
ต้นทุนน้ำมันยังเป็นความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงน้ำมันไว้แล้วประมาณ 80% และคงคาดการณ์ทั้งปี
Diageo
- รายได้สุทธิ: 4.5 พันล้านดอลลาร์ (+2.3%)
- การเติบโตแบบ organic: +0.3%
บริษัทคงคาดการณ์ทั้งปี โดยตลาดตอบสนองค่อนข้างทรงตัว สะท้อนการฟื้นตัวที่เริ่มนิ่งขึ้น
Continental
- EBIT margin ปรับขึ้นเป็น 11.9% (จาก 6.6%)
- กำไรสุทธิ: 200 ล้านยูโร (เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน YoY)
- รายได้: 4.396 พันล้านยูโร (ตามคาดการณ์)
แม้ธุรกิจยางรถยนต์อ่อนตัวเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังคงแข็งแกร่งและบริษัทคงแนวโน้มปี 2026
Daimler Truck
- คำสั่งซื้อ: 114,043 คัน (เพิ่มขึ้นจาก 76,222 คัน YoY)
- รถบรรทุกอเมริกาเหนือ: +86% YoY
- คงคาดการณ์กำไร EBIT ปี 2026 ที่ 3.2–3.7 พันล้านยูโร
ความต้องการยังคงแข็งแกร่งในตลาดหลักต่าง ๆ
