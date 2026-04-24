Market Wrap: ดัชนีพยายามฟื้นตัวจากความหวังการเจรจา United States–Iran 🇪🇺 SAP พุ่งขึ้น 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📈

ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปฟื้นตัวจากการปรับลงในช่วงต้นวัน หลังมีรายงานสร้างความหวังเกี่ยวกับการเจรจารอบที่สองระหว่าง United States และ Iran ที่อาจเกิดขึ้นในปากีสถาน
พัฒนาการนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน หลุดระดับ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ตลาดยังคงจับตาความเสี่ยงด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ
ดัชนี EU50 ปรับตัวขึ้น 0.75% โดย NED25 ที่มีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลักนำตลาด (+1.4%) ขณะที่ DAX ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.5% และ CAC 40 ปรับขึ้นเล็กน้อย (+0.15%) หลัง outperform ในวันก่อนหน้า
🏢 Company Highlights
Kemira
หุ้นร่วงสูงสุด 9.8% หลังผลประกอบการไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาด
- รายได้ลดลง 4.4% เหลือ 677.3 ล้านยูโร
- CEO Antti Salminen ชี้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามอิหร่านกระทบดีมานด์
- บริษัทเตรียมปรับขึ้นราคาเพื่อลดแรงกดดันต้นทุนและฟื้นความสามารถทำกำไร
Spie
- รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.45 พันล้านยูโร (+1.5% YoY)
- ผลงานในฝรั่งเศสและเยอรมนีดีกว่าคาด
- ยังคงเป้าการเติบโตปี 2026 และการขยาย margin
- หุ้นพุ่ง +7.9% ติด Top 3 ของดัชนี Stoxx Europe 600
Eni
- เพิ่มเป้า buyback 90% เป็น 2.8 พันล้านยูโร
- ปรับคาดการณ์กระแสเงินสดขึ้นเป็น 13.8 พันล้านยูโร
- แม้กำไรสุทธิ Q1 ต่ำกว่าคาด แต่เพิ่ม outlook รายได้ก๊าซและ LNG
- ราคาหุ้นทรงตัว
SAP
- หุ้นพุ่ง 6% หลังรายได้ cloud 5.96 พันล้านยูโร สูงกว่าคาด
- คงประมาณการรายได้ cloud ทั้งปี
- CEO Christian Klein เดินหน้าปรับโมเดลสู่ AI-consumption pricing
- ผลประกอบการช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ AI disruption และความเสี่ยงตะวันออกกลาง
FX
ดัชนีดอลลาร์ US Dollar Index ปรับตัวลง -0.2% หลังจากพุ่งขึ้นก่อนหน้า
สกุลเงินที่ฟื้นตัวเด่น ได้แก่
- NZDUSD +0.35%
- EURUSD +0.25%
การเคลื่อนไหวสะท้อน sentiment ที่กลับมาเป็น risk-on มากขึ้น หลังความคืบหน้าด้านการเจรจา geopolitics
เศรษฐกิจ & การเมือง
ความเชื่อมั่นในตลาดเริ่มฟื้นตัว หลัง United States และ Iran มีความคืบหน้าไปสู่การเจรจารอบที่สอง หลังจากช่วงที่เผชิญภาวะทางตันมาเป็นเวลานาน โดยคาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางไปอิสลามาบัดในวันศุกร์ ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่
เยอรมนี: สัญญาณเศรษฐกิจอ่อนแอ
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ Ifo Business Climate Index ลดลงมาอยู่ที่ 84.4 ในเดือนเมษายน จาก 86.3 ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าคาดการณ์ และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020
- ความเชื่อมั่นลดลงในทุกภาคส่วนหลัก ทั้งบริการ การค้า และก่อสร้าง
- ดัชนีความคาดหวังลดลงเหลือ 83.3 สะท้อนความมองลบต่อแนวโน้มระยะสั้น
- ปัจจัยหลักมาจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน
👉 เพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจเยอรมนีอาจเข้าสู่ภาวะหดตัวในไตรมาส 2 ปี 2026
ภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดยังคงอยู่
- นายพลระดับสูงของ United States ระบุว่าสหรัฐฯ จะดำเนินการสกัดกั้นเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียต่อไป โดยมุ่งเป้าไปที่เรือของอิหร่าน
- มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเรือพาณิชย์ 5 ลำ
- รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Pete Hegseth ระบุว่าอิหร่าน “ยังมีโอกาสทำข้อตกลงที่ดี” แต่การปิดล้อมทางทะเลจะยังคงดำเนินต่อไป
- พร้อมทั้งวิจารณ์ยุโรปและเอเชียว่า “พึ่งพาความคุ้มครองจากสหรัฐฯ มากเกินไป” โดยระบุว่ายุโรปต้องการช่องแคบ Hormuz มากกว่าสหรัฐฯ
นโยบายการเงินยุโรป
นาย Peter Kazimir จาก European Central Bank ระบุว่าอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเล็กน้อย หากราคาพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นจากสงครามอิหร่าน
- คาดว่าเงินเฟ้ออาจแตะระดับ 3%
- การหารือเปลี่ยนจาก “ลดดอกเบี้ย” ไปสู่ “อาจต้องขึ้นดอกเบี้ย” ก่อนการประชุมวันที่ 30 เมษายน
ภาพรวมตลาด
ผลการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนใน Stoxx Europe 600 สะท้อนว่าตลาดกำลังตอบสนองต่อ
- ความเสี่ยงด้านพลังงาน
- แนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจตึงตัวขึ้น
- และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
👉 ภาพรวมยังอยู่ในโหมด “อ่อนไหวต่อความเสี่ยง” โดยข่าวเกี่ยวกับอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดโลกในระยะสั้น
Source: XTB Research
