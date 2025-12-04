แสงสว่างในดาต้าเซ็นเตอร์: Marvell เดินเกมเดิมพันบน AI

Marvell Technology สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพ Celestial AI มูลค่า 3.25 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นราว 9% ในช่วงพรีมาร์เก็ต การเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Marvell ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ผ่านเทคโนโลยี Photonics Fabric ซึ่งใช้ “แสง” ในการส่งข้อมูลระหว่างชิปและหน่วยความจำ เพิ่มแบนด์วิดท์ ลดการใช้พลังงาน และลดความหน่วง ทำให้ Marvell กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัทอย่าง Nvidia และ Broadcom
ตามการคาดการณ์ทางการเงิน เทคโนโลยีของ Celestial อาจสร้างรายได้ 500 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในสิ้นปี 2028 และเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ในปีถัดไป เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ Marvell คาดว่าจะทำรายได้ 10 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณหน้า โดยยอดขายฝั่งดาต้าเซ็นเตอร์คาดว่าจะเติบโต 20–25% และยอดขายชิปเพิ่มขึ้นราว 20%
Photonics Fabric กำลังปฏิวัติดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ โดยช่วยให้ผู้ให้บริการรายใหญ่ (hyperscalers) สามารถขยายระบบ AI ไปสู่ขนาดใหญ่มหาศาลได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินจำเป็น เทคโนโลยีนี้ทำให้ข้อมูลไหลได้เร็วกว่า 100 เทราไบต์ต่อวินาที ภายในโมดูล CPO เพียงหนึ่งตัว ลดคอขวดของการประมวลผลระหว่างการเทรนโมเดล AI ส่งผลให้ Marvell กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในตลาดได้จริง
ในมุมมองตลาด มีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้:
-
กรณีดีมาก (Optimistic): การนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างรวดเร็วและความต้องการสูงจาก hyperscalers สามารถผลักราคาหุ้น MRVL ให้ทะลุ 100 ดอลลาร์ ได้ โดยยอดขายไตรมาส 4 ถูกคาดการณ์ไว้ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์
-
กรณีแย่กว่า (Pessimistic): ความล่าช้าจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือการแข่งขันที่รุนแรงจาก Nvidia และ Broadcom อาจทำให้การเติบโตชะลอตัว
แม้มีความเสี่ยง การเข้าซื้อ Celestial AI ยังสอดคล้องกับเทรนด์การควบรวมในตลาดชิป AI และช่วยให้ Marvell มีโอกาสกลับมาเร่งโมเมนตัมหลังจากช่วงเวลาที่ไม่แข็งแรงนักในอดีต
Source: xStation5
