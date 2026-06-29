  
16:24 · 29 มิถุนายน 2026

หุ้น McDonald's ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 📉

หุ้น McDonald's ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 📉

หุ้น McDonald's ปรับตัวลงเกือบ 11% นับตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าบริษัทจะยังคงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

รายได้เพิ่มขึ้น 9.4% ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมทั่วโลก (Global Comparable Sales) เติบโต 3.8% สะท้อนว่าบริษัทฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ยังสามารถดึงดูดลูกค้าได้ แม้ผู้บริโภคจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายมากขึ้น

ทำไมหุ้นยังถูกกดดัน?

นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับ

  • เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

  • ต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

  • ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ

  • ความเสี่ยงที่กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงจะกระทบจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านในอนาคต

AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต

McDonald's กำลังร่วมมือกับ Google เพื่อนำ AI มาใช้กับระบบสั่งอาหารผ่าน Drive-Thru

Chris Kempczinski ซีอีโอของบริษัท เปิดเผยว่าระบบดังกล่าวมีความแม่นยำแล้วประมาณ 90%

เดินหน้าเพิ่มความหลากหลายของเมนู

McDonald's กำลังทดลองเมนูใหม่หลายรายการ ได้แก่

  • ไก่ชุบแป้งสูตรใหม่

  • การขยายกลุ่มเครื่องดื่ม

  • ยกระดับมาตรฐานกาแฟ

  • เครื่องดื่มเย็นสีสันสดใส

  • ทางเลือกนมจากพืช (Non-dairy Milk)

ประสบการณ์ของลูกค้าต้องโดดเด่นกว่าเดิม

บริษัทต้องการให้การเข้าร้านของลูกค้าน่าประทับใจมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ทั้งเมนูไก่ เบอร์เกอร์ เครื่องดื่ม และเมนูราคาคุ้มค่า

โมเดลแฟรนไชส์ยังเป็นหัวใจสำคัญ

ร้าน McDonald's ราว 95% ทั่วโลกดำเนินงานโดยผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisees)

ดังนั้น ทุกการลงทุนหรือการปรับปรุงระบบใหม่จำเป็นต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรักษาอัตรากำไรของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไปพร้อมกัน

ราคาเป้าหมายและความเสี่ยง

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ประมาณ 331 ดอลลาร์

ในกรณีเชิงบวก ราคาอาจปรับขึ้นสู่ 375 ดอลลาร์ภายในปี 2028 หากกลยุทธ์ด้านสมาชิก (Loyalty Program), เมนูไก่, ระบบ AI สำหรับ Drive-Thru และการขยายธุรกิจทั่วโลกสามารถผลักดันการเติบโตได้ตามแผน

อย่างไรก็ตาม หากการบริโภคชะลอตัวมากกว่าคาด ยอดขาย อัตรากำไร และผลประกอบการของแฟรนไชส์อาจได้รับแรงกดดัน โดยเฉพาะหากเงินเฟ้อยังคงส่งผลต่อกำลังซื้อของครัวเรือน

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาคือ ราคาวัวเนื้อในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี 2019 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ขณะที่ McDonald's มีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคาเมนู

ปัจจุบัน จำนวนโคในสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 75 ปี หลังเผชิญภาวะภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี ต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้เลี้ยงโคจำนวนมากลดขนาดฝูงแทนที่จะขยายการผลิต

มุมมองทางเทคนิค (กราฟ D1)

ในเชิงเทคนิค หุ้น McDonald's ซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) เกือบ 10% ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มยังอยู่ในภาวะ Bear Market

นับจากจุดสูงสุดตลอดกาล ราคาหุ้นปรับตัวลงเกือบ 20%

  • แนวรับสำคัญ: บริเวณ 245 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยตอบสนองในช่วงปลายปี 2023 และกลางปี 2024

  • แนวต้านสำคัญ: บริเวณ 288 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น EMA50 และจุดเริ่มต้นของรอบขาลงในเดือนนี้

 

Source: xStation5

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