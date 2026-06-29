หุ้น McDonald's ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 📉
หุ้น McDonald's ปรับตัวลงเกือบ 11% นับตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าบริษัทจะยังคงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
รายได้เพิ่มขึ้น 9.4% ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมทั่วโลก (Global Comparable Sales) เติบโต 3.8% สะท้อนว่าบริษัทฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ยังสามารถดึงดูดลูกค้าได้ แม้ผู้บริโภคจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายมากขึ้น
ทำไมหุ้นยังถูกกดดัน?
นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับ
-
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
-
ต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
-
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
-
ความเสี่ยงที่กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงจะกระทบจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านในอนาคต
AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต
McDonald's กำลังร่วมมือกับ Google เพื่อนำ AI มาใช้กับระบบสั่งอาหารผ่าน Drive-Thru
Chris Kempczinski ซีอีโอของบริษัท เปิดเผยว่าระบบดังกล่าวมีความแม่นยำแล้วประมาณ 90%
เดินหน้าเพิ่มความหลากหลายของเมนู
McDonald's กำลังทดลองเมนูใหม่หลายรายการ ได้แก่
-
ไก่ชุบแป้งสูตรใหม่
-
การขยายกลุ่มเครื่องดื่ม
-
ยกระดับมาตรฐานกาแฟ
-
เครื่องดื่มเย็นสีสันสดใส
-
ทางเลือกนมจากพืช (Non-dairy Milk)
ประสบการณ์ของลูกค้าต้องโดดเด่นกว่าเดิม
บริษัทต้องการให้การเข้าร้านของลูกค้าน่าประทับใจมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ทั้งเมนูไก่ เบอร์เกอร์ เครื่องดื่ม และเมนูราคาคุ้มค่า
โมเดลแฟรนไชส์ยังเป็นหัวใจสำคัญ
ร้าน McDonald's ราว 95% ทั่วโลกดำเนินงานโดยผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisees)
ดังนั้น ทุกการลงทุนหรือการปรับปรุงระบบใหม่จำเป็นต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรักษาอัตรากำไรของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไปพร้อมกัน
ราคาเป้าหมายและความเสี่ยง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ประมาณ 331 ดอลลาร์
ในกรณีเชิงบวก ราคาอาจปรับขึ้นสู่ 375 ดอลลาร์ภายในปี 2028 หากกลยุทธ์ด้านสมาชิก (Loyalty Program), เมนูไก่, ระบบ AI สำหรับ Drive-Thru และการขยายธุรกิจทั่วโลกสามารถผลักดันการเติบโตได้ตามแผน
อย่างไรก็ตาม หากการบริโภคชะลอตัวมากกว่าคาด ยอดขาย อัตรากำไร และผลประกอบการของแฟรนไชส์อาจได้รับแรงกดดัน โดยเฉพาะหากเงินเฟ้อยังคงส่งผลต่อกำลังซื้อของครัวเรือน
อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาคือ ราคาวัวเนื้อในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี 2019 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ขณะที่ McDonald's มีข้อจำกัดในการปรับขึ้นราคาเมนู
ปัจจุบัน จำนวนโคในสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 75 ปี หลังเผชิญภาวะภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี ต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้เลี้ยงโคจำนวนมากลดขนาดฝูงแทนที่จะขยายการผลิต
มุมมองทางเทคนิค (กราฟ D1)
ในเชิงเทคนิค หุ้น McDonald's ซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) เกือบ 10% ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มยังอยู่ในภาวะ Bear Market
นับจากจุดสูงสุดตลอดกาล ราคาหุ้นปรับตัวลงเกือบ 20%
-
แนวรับสำคัญ: บริเวณ 245 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยตอบสนองในช่วงปลายปี 2023 และกลางปี 2024
-
แนวต้านสำคัญ: บริเวณ 288 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น EMA50 และจุดเริ่มต้นของรอบขาลงในเดือนนี้
Source: xStation5
Economic Calendar: อะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้? (29.06.2026)
Morning Briefing: AI จะไปทางไหนต่อ? (29.06.2026)
Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?
Nasdaq ร่วง 1.3% ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด 📉 On Semiconductor ดิ่ง 13%