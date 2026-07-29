ผลประกอบการ Mercedes: ความเชื่อมั่นนี้มีเหตุผลรองรับหรือไม่?

ผลประกอบการ Mercedes-Benz: ความเชื่อมั่นนี้สมเหตุสมผลหรือไม่?
Mercedes-Benz รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2026 ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมอาจถือว่าออกมาน่าพอใจ โดยตลาดก็มีมุมมองเชิงบวกเช่นกัน หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 2%
กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิดีขึ้น และอัตรากำไรที่สำคัญในกลุ่มรถยนต์นั่ง (Passenger Cars) ออกมาดีกว่าที่นักลงทุนบางส่วนกังวลไว้เล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ ผลประกอบการครั้งนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนความเชื่อมั่นในระยะยาวหรือไม่
ตัวเลขสำคัญ
- รายได้ของ Mercedes ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมากกว่า 3% อยู่ที่ประมาณ 32.1 พันล้านยูโร
- กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้ว (Adjusted EBIT) เพิ่มขึ้นเกือบ 16% อยู่ที่ 2.3 พันล้านยูโร
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1.1 พันล้านยูโร
ดังนั้น หากมองในระดับกลุ่มบริษัท ผลประกอบการครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความต้องการที่อ่อนแอในจีน และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียม
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่ากังวลคือ การฟื้นตัวดังกล่าวไม่ได้มาจากการกลับมาแข็งแกร่งของธุรกิจยานยนต์หลักอย่างชัดเจน
ผลประกอบการ Mercedes-Benz (2002–2025)
กลุ่มธุรกิจสำคัญ Mercedes-Benz Cars ยังเผชิญแรงกดดัน
กลุ่มธุรกิจที่สำคัญที่สุดของบริษัทอย่าง Mercedes-Benz Cars รายงานอัตรากำไรที่ปรับแล้ว (Adjusted Margin) อยู่ที่ 4%
ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่นักลงทุนบางส่วนซึ่งมีมุมมองเชิงลบคาดไว้ แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียม
นักลงทุนควรตระหนักว่า เพียงไม่กี่ปีก่อน Mercedes ยังสามารถสร้างอัตรากำไรระดับ สองหลัก (Double-digit Profitability) ในกลุ่มธุรกิจนี้ได้
- ยอดขายรถยนต์ลดลงประมาณ 8%
- สถานการณ์อ่อนแอเป็นพิเศษในจีน โดยยอดขายลดลงประมาณ 30%
ในอดีต จีนเป็นตลาดสำคัญที่สร้างอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยให้กับผู้ผลิตรถยนต์เยอรมัน โดยเฉพาะในกลุ่มรถซีดานและ SUV ระดับราคาแพง
แต่ปัจจุบัน Mercedes ต้องเผชิญทั้งความต้องการที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นของจีน
ปัจจัยที่ช่วยพยุงผลประกอบการ
ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มได้รับแรงสนับสนุนอย่างชัดเจนจากไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Mercedes-Benz Financial Services
นอกจากนี้
- ความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในธุรกิจรถตู้ (Van Segment)
- โปรแกรมลดต้นทุน
- การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
ช่วยชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงบางส่วน
ปัจจุบัน Mercedes กำลังรักษาผลประกอบการที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผ่าน วินัยด้านต้นทุน มากกว่าการเติบโตของธุรกิจหลัก
กระแสเงินสดยังเป็นสัญญาณเตือน
กระแสเงินสดยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตา
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) จากธุรกิจอุตสาหกรรมลดลงมากกว่า 40% แม้ว่าจะได้รับแรงช่วยเหลือบางส่วนจากการขายสินทรัพย์
แนวโน้ม (Guidance)
Mercedes ยังคงเป้าหมายอัตรากำไรของกลุ่ม Cars Segment ไว้ที่ระดับ 3–5%
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับลดคาดการณ์ด้านรายได้และยอดขายรถยนต์ โดยฝ่ายบริหารคาดว่าทั้งสองตัวเลขจะต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย
บทสรุป
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในครั้งนี้ไม่ได้มาจากคุณภาพของผลประกอบการโดยตรง แต่เกิดจากการที่ตลาดเคยคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แย่กว่านี้ไว้แล้ว
Mercedes สามารถหลีกเลี่ยงการปรับลดคาดการณ์กำไรครั้งใหญ่ และแสดงให้เห็นว่ายังสามารถรักษาผลประกอบการผ่านการลดต้นทุนและการเติบโตของธุรกิจการเงิน
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าบริษัทกลับเข้าสู่เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน
แต่ผลประกอบการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้เผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก Mercedes ยังสามารถชะลอแนวโน้มเชิงลบและควบคุมผลกระทบได้
วิเคราะห์กราฟ MBG.DE (D1)
คำถามสำคัญยังคงเปิดกว้างว่า การฟื้นตัวครั้งนี้เป็นเพียง ช่วงพักหายใจก่อนที่ธุรกิจของบริษัทจะเสื่อมถอยต่อไป หรือเป็นช่วงของ การปรับฐานและการปฏิรูป ซึ่งจะช่วยให้ Mercedes-Benz สามารถกลับมาฟื้นตัวด้านยอดขายและอัตรากำไรได้อีกครั้ง
นักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกอาจมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์คล้ายกับช่วง ปี 2019–2020 เมื่อบริษัทสามารถฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนหลังจากเผชิญกับการปรับตัวลงในลักษณะใกล้เคียงกัน
ที่มา: xStation5
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