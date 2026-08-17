Market Wrap: หุ้นชิปยุโรปพุ่งแรง หลังผลประกอบการของ Anthropic! AstraZeneca ระงับการทดลองยารักษามะเร็งปอด

📊 ดัชนีและบริษัท
- ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขายค่อนข้างเงียบ โดยมีการปรับสัดส่วนเงินลงทุนระหว่างตลาดและกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพียงเล็กน้อย
- ฟิวเจอร์สดัชนี Stoxx 50 (EU50) เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์ส DAX เยอรมนี (DE40), AEX เนเธอร์แลนด์ (NED25) และ IBEX 35 สเปน (SPA35) ทรงตัว ส่วนฝรั่งเศส (FRA40: -0.15%) และสวิตเซอร์แลนด์ (SUI20: -0.35%) ปรับตัวลงชัดเจนกว่า ขณะที่ WIG20 ลดลงราว 0.9%
- ผลประกอบการของ Anthropic เมื่อวันศุกร์ ซึ่งรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้นถึง 14 เท่า กำลังหนุนหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดย ASML +2.7%, STMicro +3.9%, Infineon +0.8% และ Soitec +2.7% ขณะที่เงินทุนไหลออกจากกลุ่มซอฟต์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดย SAP ลดลง 0.8%, Tesco -2%, Nestle -2% และ L’Oréal -1%
- AstraZeneca ระงับการทดลองทางคลินิกของยารักษามะเร็งปอด volrustomig หลังผลการทดลองไม่พบว่ายามีประสิทธิภาพเหนือกว่าการรักษาที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม หุ้นบริษัทยังเพิ่มขึ้นราว 0.8% จากผลการทดลองเชิงบวกของยา Tagrisso และ Enhertu โดยบริษัทมีแผนศึกษาการใช้ volrustomig ในการรักษามะเร็งชนิดอื่นเพิ่มเติม
- หุ้น Argenx พุ่งขึ้น 11% หลังผลการทดลอง Phase 3 ของ VYVGART Hytrulo ในการรักษาโรคกล้ามเนื้ออักเสบ (myositis) ออกมาเป็นบวก โดยยาบรรลุเป้าหมายหลักในการรักษาผู้ป่วย IMNM และเปิดทางให้ยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ แม้กลุ่มผู้ป่วย dermatomyositis (DM) จะยังไม่ถึงนัยสำคัญทางสถิติ แต่นักวิเคราะห์มองว่าผลการทดลองโดยรวมมีแนวโน้มที่น่าสนใจมาก
Volatility in the Stoxx 50 is concentrated in the technology sector. Source: XTB Research, xStation5 data
สัญญา Stoxx 50 ชะลอตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลัง RSI เข้าใกล้ภาวะ Overbought ที่มา: xStation5
🌍 เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- แหล่งข่าวใกล้ชิดสำนักข่าว Al Arabiya ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะขยายออกไปอีก 60 วัน นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานว่ากำลังเจรจากับกาตาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในความพยายามลดความตึงเครียด ขณะที่ Donald Trump ย้ำว่าเป้าหมายหลักของสหรัฐฯ คือการป้องกันไม่ให้อิหร่านมีโอกาสครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
💱 ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต
- ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าจากช่วงตลาดเอเชีย (USDIDX: -0.15%) ขณะที่สกุลเงิน Antipodean ยังคงได้รับแรงหนุนมากที่สุดจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดย AUDUSD +0.7% และ NZDUSD +0.75% ส่วน EURUSD พุ่งทะลุระดับจิตวิทยา 1.1600 ชั่วคราว ก่อนกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านดังกล่าวเล็กน้อย (+0.3%)
- ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวขึ้น (OIL: +0.6%) สู่ 89.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปปรับลดลงเล็กน้อยจากช่วงเปิดตลาด (NATGAS.EU: +1.6% จากเดิม +2%)
- โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นแรงขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ทองคำ (GOLD) เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (SILVER) เพิ่มขึ้น 1.5% สู่ 65.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนฟิวเจอร์สแพลทินัมและแพลเลเดียมยังคงอยู่ในแดนบวก
- Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.15% สู่ 63,680 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 1.7% สู่ 1,908 ดอลลาร์
อัตราส่วน P/E ระหว่างดัชนี Stoxx 50 ของยุโรปและ S&P 500 ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูประกาศผลประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ ที่มา: XTB Research
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