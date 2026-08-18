SpaceX ยังไม่ยอมถอย 💥 อะไรอาจหยุดแรงซื้อของบริษัท “Stellar” ของ Musk ได้? 🚀

หุ้น SpaceX (SPCX.US) ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ โดยกลับไปทดสอบจุดสูงสุดระยะสั้นล่าสุดที่ทำไว้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมอีกครั้ง การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับ 106 ดอลลาร์ และการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของนักลงทุนสถาบัน ช่วยให้ตลาดสามารถดูดซับหุ้นล็อตแรกที่ถูกนำออกขายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า บริษัทอาจต้องเผชิญกับบททดสอบที่สำคัญมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับสูงมาก
กราฟราคาหุ้นของบริษัทตอกย้ำโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังการปรับฐานในช่วงฤดูร้อน โดยขณะนี้ราคาหุ้นกำลังกลับเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 147 ดอลลาร์ อีกครั้ง การกลับมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแรงหนุนหลักจากรายงานเกี่ยวกับการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากจากนักลงทุนรายใหญ่ของตลาด
ที่มา: xStation
ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลล่าสุด Harvard Management เข้าลงทุนใน SpaceX มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 12.94 ล้านหุ้น ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
นอกจาก Harvard แล้ว นักลงทุนสถาบันรายอื่นก็เพิ่มการถือครองหุ้น SpaceX อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ได้แก่ Intesa Sanpaolo มูลค่าประมาณ 966 ล้านดอลลาร์ และ University of California มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นปัจจุบันยังคงอยู่เหนือราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ ได้อย่างสบาย ส่งผลให้มูลค่ารวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.85 ล้านล้านดอลลาร์
กำหนดการสิ้นสุดระยะเวลา Lock-up ของผู้ถือหุ้นรายเดิมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางราคาหุ้นในไตรมาสข้างหน้า โดยตลาดได้เห็นการปลดล็อกหุ้นล็อตใหญ่ครั้งแรกไปแล้ว ซึ่งอาจมีจำนวนสูงถึง 911.5 ล้านหุ้น
ตรงกันข้ามกับความกังวลของนักลงทุนบางส่วน เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สร้างแรงกดดันด้านอุปทานให้กับตลาด ในทางกลับกัน กลับเกิดขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาหุ้นจากแนวรับบริเวณ 106 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนช่วงสิ้นสุด Lock-up
ที่มา: Bloomberg Financial Lp
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เริ่มตั้งคำถามว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรต่อหุ้นล็อตถัดไปที่จะทยอยปลดล็อก ตารางด้านบนแสดงกำหนดการปลดล็อกหุ้นในระยะต่อไป โดยล็อตที่ใหญ่ที่สุดอาจมีจำนวนสูงถึง 1.3 พันล้านหุ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการประกาศงบการเงินไตรมาส 2 หรือประมาณเดือนตุลาคมv
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