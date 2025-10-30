Meta ปรับตัวลดลง 8% แม้ว่ารายได้จะเติบโตสูง

-
รายได้แข็งแกร่ง: ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจน แต่ถูกบดบังโดย ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 16 พันล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น
กำไรหากตัดค่าใช้จ่ายพิเศษ: หากไม่นับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 18.6 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 7.25 ดอลลาร์
หุ้นหลังปิดตลาด: ปรับตัวลดลงราว 8% ในการซื้อขายหลังเวลา
Meta Platforms (META.US) รายงานรายได้ Q3/2025 เติบโตโดดเด่น จากความต้องการโฆษณาแข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่สูงขึ้นด้วยเครื่องมือ AI บน Facebook, Instagram และ WhatsApp โดยรายได้เพิ่มขึ้น 26% YoY สู่ 51.2 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ถูกบดบังโดย ภาษีครั้งเดียว 15.9 พันล้านดอลลาร์ จากการนำกฎหมาย U.S. “One Big Beautiful Bill” มาใช้ ส่งผลให้ภาษีมีผลบังคับใช้สูงถึง 87% และทำให้กำไรสุทธิรายงานลดลงมาก
หากไม่นับภาษีพิเศษนี้ Meta ระบุว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 18.6 พันล้านดอลลาร์ และ EPS อยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์ แสดงถึงการปรับปรุงชัดเจน YoY บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีจะลดภาระภาษีในอนาคต แม้ว่าจะกดดันผลประกอบการในไตรมาสนี้ชั่วคราว
ตัวเลขสำคัญ Q3/2025:
-
รายได้: 51.24 พันล้านดอลลาร์ (+26% YoY) — สูงกว่าคาด 49.36 พันล้านดอลลาร์
-
EPS: 1.05 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 6.68 ดอลลาร์ — ผลกระทบจากภาษี 15.9 พันล้านดอลลาร์
-
กำไรจากการดำเนินงาน: 20.54 พันล้านดอลลาร์ (+18% YoY)
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 40% (เทียบกับ 43% ปีที่แล้ว)
-
กำไรสุทธิ: 2.71 พันล้านดอลลาร์ (−83% YoY, จากผลภาษี)
-
Ad impressions: +14% YoY; ราคาโฆษณาเฉลี่ย: +10% YoY
-
ผู้ใช้รายวัน (แอป Meta): 3.54 พันล้าน (+8% YoY)
-
Capital expenditures (CapEx): 19.37 พันล้านดอลลาร์
-
Free cash flow (FCF): 10.6 พันล้านดอลลาร์
สรุป: รายได้และการเติบโตของผู้ใช้ยังแข็งแกร่ง แต่ผลกระทบจากภาษีครั้งเดียวและการลงทุน CapEx จำนวนมากกดดันกำไรสุทธิ ทำให้หุ้นปรับตัวลดลงแม้ตัวเลขรายได้จะสูงกว่าคาดการณ์
ความทะเยอทะยานด้าน AI ดันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
Meta ใช้จ่ายด้าน Capital Expenditures (CapEx) เพิ่มขึ้นเป็น 19.4 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการลงทุนที่เร่งขึ้นในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) CEO Mark Zuckerberg ระบุว่า Meta Superintelligence Labs มี “อนาคตสดใส” และยืนยันเป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการพัฒนาระบบ AI ขั้นสูงและแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่
บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำ CapEx สำหรับทั้งปี 2025 เป็น 70–72 พันล้านดอลลาร์ (จากเดิม 66–72 พันล้านดอลลาร์) อ้างอิงความต้องการกำลังประมวลผลที่สูงขึ้น สำหรับปี 2026 ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะ “สูงขึ้นอย่างมาก” ส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล การซื้อชิป AI และการเพิ่มการจ้างงานทางเทคนิค
แนวโน้มและปฏิกิริยาตลาด
สำหรับ Q4/2025 Meta ประเมินรายได้ระหว่าง 56–59 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับมุมมองตลาดที่ 57.3 พันล้านดอลลาร์
CFO Susan Li เตือนว่าค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและ CapEx จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2026 เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงานเทคนิค
แม้ธุรกิจจะมีพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ ภาระภาษีครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง หุ้น Meta ปรับตัวลดลงประมาณ 8% หลังปิดตลาด
