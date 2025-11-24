อ่านเพิ่มเติม
MicroStrategy เจอปัญหา? หุ้นร่วง 67% จากจุดสูงสุด ✂

หุ้นบุริมสิทธิของ MicroStrategy ลดลงเกือบ 7.0% และ 13.5% ในเดือนนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตที่อ่อนตัว การลดลงของหุ้นบุริมสิทธิทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อ Bitcoin ต่อไป และชำระเงินปันผลด้วยเงินสดตามที่ตกลงไว้

The company’s premium, which historically allowed Strategy (MSTR.US) to raise capital more cheaply than buying Bitcoin directly, has been declining steadily since mid-2025 (mNAV = EV/BTC holding).

อัตราส่วน mNAV Basic (มูลค่าตามราคาตลาด ÷ มูลค่าการถือครอง Bitcoin) ลดลงต่ำกว่า 1 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตามราคาตลาดรวมของบริษัทตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าของ Bitcoin ที่บริษัทถือ ณ ราคาปัจจุบัน JPMorgan ยังเตือนว่า MicroStrategy อาจถูกถอดออกจากดัชนี MSCI หลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงขายหุ้นออกมาระหว่าง 2.8–8.8 พันล้านดอลลาร์

หุ้น MSTR ร่วง 10% ในสัปดาห์นี้, 55% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และ 60% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว — ลดลงแรงกว่าราคาของ Bitcoin เองซึ่งลดลง 32% จากจุดสูงสุด หุ้นกำลังซื้อขายใกล้จุดต่ำสุด 52 สัปดาห์ท่ามกลางความผันผวนสูง บริษัทยังคงระดมทุนผ่านการออกหุ้นบุริมสิทธิใหม่ แต่ต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงจากการถูกถอดออกจากดัชนียังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุน

ในระยะสั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดคือการหยุดการร่วงของ Bitcoin ขณะนี้กลยุทธ์ของบริษัทไม่ได้เผชิญความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพราะหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดยังอยู่ในปี 2027 เพียงส่วนน้อย และหนี้ที่เหลือจะครบกำหนดในปีต่อ ๆ ไป

