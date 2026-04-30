🤳 Meta รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาดหรือไม่?
ผลการดำเนินงานทางการเงิน: ชนะคาดการณ์อย่างมหาศาล
Meta รายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันความเป็นผู้นำในกลุ่มเทคโนโลยี แม้ว่าตลาดจะตอบสนองด้วยความกังวลต่อ “ต้นทุนความสำเร็จ” ก็ตาม
- EPS (กำไรต่อหุ้น): 10.44 ดอลลาร์
สูงกว่าคาดถึง 3.78 ดอลลาร์ แม้จะมีปัจจัยบวกจากภาษีบางส่วน แต่หากหักออกก็ยังถือว่าเหนือความคาดหมายอย่างชัดเจน
- รายได้: 56.31 พันล้านดอลลาร์ (+33.1% YoY)
สูงกว่าคาด 760 ล้านดอลลาร์ แรงขับเคลื่อนหลักมาจากธุรกิจโฆษณา ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ใช้งานรายวัน (DAP): 3.56 พันล้านคน (+4% YoY)
ลดลงเล็กน้อย QoQ แต่บริษัทชี้ว่าเป็นผลจากปัจจัยภายนอก เช่น อินเทอร์เน็ตล่มในอิหร่าน และข้อจำกัดการใช้งาน WhatsApp ในรัสเซีย
ประสิทธิภาพโฆษณา: AI เป็นตัวเร่งหลัก
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการสะท้อนว่า AI ของ Meta Superintelligence Labs เริ่มมีผลต่อการเติบโตอย่างชัดเจน
- จำนวนโฆษณา (Ad Impressions): +19% YoY
ผู้ใช้ใช้เวลากับแพลตฟอร์มมากขึ้น และอัลกอริทึมทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น
- ราคาต่อโฆษณาเฉลี่ย: +12% YoY
สะท้อนว่า AI ไม่ได้แค่เพิ่มปริมาณ แต่ยังเพิ่มมูลค่าการขายโฆษณาได้ด้วย
แนวโน้มและ Capex: จุดกดดันหลักของตลาด
แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่ตลาดกลับกังวลเรื่องแนวโน้มและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้หุ้นปรับลงกว่า 3% ใน after-hours และลึกขึ้นราว 5.5%
- คาดการณ์รายได้ Q2: 58–61 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขกลางอยู่ใกล้เคียงคาดการณ์ตลาด ทำให้ไม่มี “แรงเซอร์ไพรส์เชิงบวก”
- ต้นทุนรวมปี 2026: 162–169 พันล้านดอลลาร์ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
- Capex ปี 2026: เพิ่มเป็น 125–145 พันล้านดอลลาร์
ตลาดกังวลว่าการลงทุน AI ขนาดใหญ่ (ดาต้าเซ็นเตอร์และชิป) จะกด Free Cash Flow ในอนาคต
จาก Metaverse สู่ Superintelligence
Mark Zuckerberg ปรับ narrative ใหม่ของบริษัทอย่างชัดเจน
- Meta Superintelligence Labs: แนวคิดใหม่ของ AI ระดับ “superintelligence ส่วนบุคคล” สำหรับผู้ใช้หลายพันล้านคน
- Reality Labs: ขาดทุนลดลงเหลือ 4.03 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด แสดงถึงการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สร้างผลตอบแทนชัดเจน
สรุป
Meta ทำผลงานทางการเงินออกมา “เกินความคาดหมายอย่างชัดเจน” โดยเฉพาะการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพโฆษณาที่ได้แรงหนุนจาก AI
อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับตอบสนองในลักษณะ “sell the news” เพราะแม้ AI จะเริ่มสร้างรายได้จริงแล้ว แต่ต้นทุนการลงทุนมหาศาลกลับสร้างความกังวลต่อกระแสเงินสดในอนาคต
ถึงอย่างนั้น Meta ยังถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่มี valuation ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน โดยมี Forward P/E ราว 22 เท่า และ Forward P/S ต่ำกว่า 7
ราคาหุ้นหลังประกาศผลอยู่ราว 631 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 20% จากจุดสูงสุด ซึ่งสะท้อนภาพ “บริษัทแข็งแกร่ง แต่ตลาดตั้งคำถามต่อราคาและต้นทุนการเติบโต” มากกว่าความอ่อนแอของธุรกิจเอง
